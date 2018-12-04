95后求职为何关心下午茶

年轻人求职者所追求的，其实是一种工作与生活之间更平衡、更自洽的职场状态。

年轻人求职者所追求的，其实是一种工作与生活之间更平衡、更自洽的职场状态。

当前，高校毕业生正处于紧张的求职季。今年毕业生多为95后，他们求职更注重自我实现以及兴趣，“高薪”不是他们唯一的追求。在山东大学2019届毕业生秋季就业双选会现场，有毕业生向招聘方打探：“公司有没有员工活动场所，比如健身房之类，还问我们是不是有上下午的茶歇时间，因为这个学生非常注重工作氛围和生活质量。”

媒体转载这篇报道时，标题为《95后毕业生求职：不问工资，关心有无健身房下午茶》。严格地说，这些新生代求职者并不是毫不关心工资，只是说工资可能不再是他们求职唯一重要的关切。在工资之外，他们有多样化的要求。而这种结论，近几年不少社会调查都已经有所反映。譬如，前段时间有机构对求职者的大数据分析显示，相比70后、80后，过去这一年，90/95后年轻一代在城市间的流动更加频繁，在追求更好工作机会和生活方式时表现得更有魄力。

找工作，不只是为了谋一个“饭碗”，而要匹配自己的兴趣和向往的生活方式，这是新生代求职者与过去单纯追求“高薪”的求职者的最大不同。现在流行“佛系青年”的说法，其实“佛系”并不代表无欲无求，更不等于“丧”。而是说相对于过去只看工资、物质上的保障，现在年轻人的要求更趋多元，也相对不那么“功利”。新闻中就有求职者表示：“即使企业愿意支付高薪，假如没有好的福利政策，工作强度大，反而透支身体，影响生活质量”。这种心态在年轻求职者中应该颇具代表性。他们所追求的，其实是一种工作与生活之间更平衡、更自洽的职场状态。

有人将其与日本的“低欲望社会”相比较，其实，“低欲望”并不等于没有欲望，丧失追求和梦想。欲望高低只是相对而言，相较于过去社会物质积累不那么丰裕的时代，当下越来越多的年轻人对工作的定义和要求，已经摆脱了“为工作而工作”的理念。一种工作的好坏，不再以物质和金钱为唯一的评判标准，而是看其是否有助于“自我实现”，能否成全自己想要的生活。

当然，就业观念的变化只是一个表象，其背后更大的社会主题，是随着丰裕社会的到来，年轻人的“三观”正在被重新塑造。至少在过去的二三十年里，一个人从求学到工作，再到买房、结婚，都有着公认的社会标准来定义“好坏”“优劣”。我们今天常挂在嘴边的中等收入群体，或正是这一潮流中的相对“成功者”。但现在，部分年轻人不再以工作多少年能买车、买房当作自己的“成功”标准。如这次报道中，就有一些医学专业毕业生，“愿意去县级医院去基层实现自我价值”。这种选择或许还不是主流，但变化已经在发生。

抛开种种概念的区别，“低欲望”也好，“佛系”也罢，经历物质积累和工业大发展时代之后，人们的就业观、生活观都会重新调整，这是一种普遍的趋势，也是社会进步和发展成果的体现。面对新的变化，从社会眼光、公共政策到企业的人才保障措施与企业文化建设，其实也应该跟着变，从而表现更多的包容性与支持。

比如，年轻人愿意为了追求更好的自我实现和生活方式而频繁更换城市，那么户籍政策以及相应的公共服务是否能够免除他们的后顾之忧？再比如，年轻人对职业的待遇保障有了多元化的需求，企业的“留人”政策和福利体系、职场文化构建，能否满足他们的需要？另外，面对年轻人新的择业观，我们的相关教育是否能为他们提供更具针对性的指导和帮助，从而少走弯路？

社会经济发展要告别“唯GDP论”，已经提出多年；落脚到个体生活，就业不再唯“工资”，不过是相对应的自然变化。现在年轻人走在了前面，主流社会的审视标准也得跟着变化，拿“佛系”和“低欲望”来形容他们，还是从滞后的价值坐标出发所得出的结论。