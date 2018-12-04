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国考火爆 年轻人眼里却不止有“铁饭碗”

2018-12-04 07:25 来源：中国青年报
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　　这些放弃其他工作机会，愿意投身家乡建设工作的年轻公务员们，在行政体系中吹起了一股新风，也为各个部门注入了宝贵的新鲜血液。

　　12月2日，2019年度中央机关及其直属机构公务员招考笔试开考。今年，参加考试人数与录用计划数比例约为63:1，为近5年来最高，部分热门岗位甚至“千里挑一”。公务员考试的热度持续不减，引起了广泛的讨论。

　　在网上，考上公务员，被许多人称作“上岸”，一直以来，公务员都被看作是一条稳定而体面的低风险道路。在传统观念里，考上公务员，就等于“能上户口”“工作不累”“干一辈子”，公务员岗位可谓是不折不扣的“铁饭碗”。然而，有人对此趋之若鹜，也有人对此不以为然，在一些年轻人看来，当了公务员，未来生活似乎就一眼看到头了。这些年轻人，有时也会加入到公务员考试的“大军”之中，以满足家人的期待，或者为自己的就业上一份“保险”，但他们对公务员考试的热情却并不算高。

　　尽管今年的公务员考录比再创新高，但是，仔细观察具体数据，就会发现，事实未必是“年轻人还是想要铁饭碗”那么简单。其实，2019年国考竞争之所以如此激烈，一个重要原因就是2019年国考的招录人数为14537人，与2018年相比，降幅接近50%；报考人数虽然也有下降，但降幅并没有这么大，这才造成了公务员考试竞争激烈的局面。

　　事实上，准备公务员考试，并不等于放弃其他求职选择。当下，可供年轻人选择的道路早已不止那么几条，年轻人试错的机会成本也在不断下降，应届毕业生在择业时“脚踏几条船”早已不是新闻。参加公务员考试，对很多年轻人而言，只是一条求职过程中的安全绳，就算通过了笔试，他们也未必会选择“上岸”。

　　随着简政放权持续推行，“互联网+政府”成为大势所趋，“铁饭碗”的内核也早已不同于以往。改革在持续，人员在精简，国家对公务员的素质要求也在不断提高。今天这些在公务员考试中“千军万马过独木桥”的年轻人，往往都对公务员生涯有着自己的抱负，他们的理想绝不是“喝喝茶、看看报、安安稳稳过一生”而已。古人云：“穷则独善其身，达则兼济天下。”现在的年轻人，成长在相对富足的时代，因此，他们对自我价值的实现也更为关注。

　　我有一位研究生朋友，今年参加了公务员考试。开考之前，她曾在朋友圈里感慨：“身为从大山里走出来的学生，虽然这么久过去了，却依然怀着想为家乡做点什么的天真的梦想。”这番“天真的梦想”正是对“青年人要立志做大事，不要立志做大官”的理解。

　　公务员招考持续火热，并不意味着年轻人保守，或是执迷于“铁饭碗”。这些放弃其他工作机会，愿意投身家乡建设的年轻公务员们，为国家行政体系吹来了一股新风，也为各个政府职能部门注入了新鲜血液。在公务机构中励精图治，去腐存新，和科学报国、创业创新一样，也是一种自我理想实现的选择。

编辑： 唐巧燕

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