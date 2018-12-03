第271场中国工程科技论坛在华南理工大学召开

中国工程院第271场中国工程科技论坛于12月2日在华南理工大学召开。本次会议以“轻工领域生物质资源高值化利用技术”为主题，由中国工程院主办，华南理工大学、中国工程院环境与轻纺工程学部、华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室共同承办。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）中国工程院第271场中国工程科技论坛于12月2日在华南理工大学召开。本次会议以“轻工领域生物质资源高值化利用技术”为主题，由中国工程院主办，华南理工大学、中国工程院环境与轻纺工程学部、华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室共同承办。

中国工程院副院长、中国科协副主席陈左宁，华南理工大学校长高松，广东省科协主席陈勇，第271场中国工程科技论坛大会主席陈克复等19名院士出席了论坛，来自全国高等院校、科研院所、企业单位的代表与师生700余人参会。

生物质资源是造纸、食品、皮革、发酵、日化等重点行业的主要原材料来源，生物质资源的高值化利用技术已成为行业实现转型升级和创新发展的共性关键技术。本场论坛聚集轻工领域最负盛名的专家学者，从产业需求、学科发展的角度出发，充分交流各相关行业生物质资源高值化利用技术的最新研究成果和发展态势，探索各行业间技术的协同发展和增效作用，以实现轻工领域的科学发展及相关行业的整体提升。

来自轻工、食品领域的院士、专家紧密围绕生物质资源高值化利用技术、生物质基新材料合成技术、制浆造纸新技术、食品加工的新技术和新导向等方面作了报告，对新技术与新工艺在轻工各领域中的研究与应用进行了深层次探讨。其中，陈克复院士围绕农林废弃物资源化利用，石碧院士以《功能皮革：从传统到创新》为题、岳国君院士围绕纤维素生物燃料的产业化进展、谢剑平院士针对纳米碳对植物生长发育的调节作用、朱蓓薇院士围绕大健康时代背景下的特殊膳食用食品、吴清平围绕中国食品微生物安全科学大数据库构建及其在肉类工业中的应用、陈坚院士以《工业生物技术与发酵食品：风味导向，健康导向》为题分别作了大会报告。

高松校长介绍了学校的办学历史与学科建设成就。他表示，长期以来，特别是改革开放40年以来，华南理工大学以其独特的理工科优势和特色，精准对接国家和区域重大发展需求，致力于在学术创新、基础研究、关键核心技术突破、重大科技成果转化等方面有更卓越的表现。轻工技术与工程、食品技术与工程学科作为学校传统优势学科，在多次学科评估中名列前茅，在学校“双一流”建设格局中具有非常重要的地位。

高松表示，通过专家们深入的学术交流和思想碰撞，一定能带来深刻的启迪和有益的借鉴，促进轻工领域的科学发展与相关行业的整体提升。也希望以此次论坛为契机，进一步促进华南理工大学与各兄弟高校、科研院所之间的科研合作交流，加快推进学校“双一流”建设，为粤港澳大湾区建设和国家经济社会发展作出更多贡献。

陈左宁院士表示，轻工业在国民经济中具有举足轻重的地位，其中造纸工业、食品工业、皮革工业、发酵工业、日化工业等轻工重点行业与“资源与环境”问题密切相关，行业发展的需求与资源环境的约束成为最主要的矛盾。生物质资源作为其主要原材料来源，其高值化利用技术成为行业实现转型升级和创新发展的共性关键技术，也是传统的轻工产业实现利润率提升的关键所在。

她指出，作为我国最高荣誉性、咨询性学术机构，中国工程院长期致力于工程科技领域重大关键问题的研究。在各位院士和专家的共同努力下，中国工程科技论坛已经成为中国工程科技界交流与合作、探讨技术创新、培养高端人才的重要平台，也成为工程科技战略研究和服务国家科学决策的重要学术活动和科技支撑。本次论坛必将从产业融合集成的高度来推动轻工领域相关行业的转型升级，为轻工领域的科学发展贡献智慧。

陈勇院士指出，本次论坛关注轻工领域生物质资源高值化利用技术，对于我国正在实施的乡村振兴战略意义重大。广东省轻工行业发展领域宽，门类齐全，形成了完善的产业链，在粤港澳大湾区和产业集群化的趋势下，大力发展科技创新和调整产业结构，是引领我国轻工业走向世界的必由之路。

他表示，广东省科学技术协会作为广东省委、省政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，在新时代背景下将继续履行“为科研工作者服务、为创新驱动发展服务、为党和政府科学决策服务”的职责，在粤港澳大湾区建设中担当新使命，展现新作为。

据了解，为提高我国工程科技创新能力和管理水平，推动多学科之间的交流，中国工程院于2000年创办了“中国工程科技论坛”，到目前为止已成功举办270余场。