计划出国留学？留学考试那些事儿

计划出国留学，是考雅思还是托福？美国研究生入学考试（GRE）在申请研究生的过程中，是入学敲门砖还是旨在选拔的门槛型考试？如果出国读高中，需要参加哪些考试……新东方教育科技集团日前在京发布《2018-2019留学考试年度报告》，就与留学考试相关的问题，提供了参考。

计划出国留学，是考雅思还是托福？美国研究生入学考试（GRE）在申请研究生的过程中，是入学敲门砖还是旨在选拔的门槛型考试？如果出国读高中，需要参加哪些考试……新东方教育科技集团日前在京发布《2018-2019留学考试年度报告》，就与留学考试相关的问题，提供了参考。

雅思还是托福？

对一名在非英语环境中成长的学生，申请就读海外大学，学校会要求学生证明英语达到了能够顺利完成学业的水平，这通常是指标准化考试的成绩——托福或雅思。那么二者在适用范围上有什么区别？考生该作何选择呢？

据英国文化教育协会考试部市场及商务总监吕惠介绍，在美国有超过3300所大学和机构认可雅思考试，包括全体常青藤盟校。在英国，雅思获得所有院校的认可。雅思考试也是加拿大学习直入计划（SDS）唯一指定的英语考试。在澳大利亚和新西兰，雅思成绩也被院校及专业协会认可。

“通过《2017中国大陆地区雅思考生学术表现及英语学习行为白皮书》可以看出，中国大陆地区雅思考生中的18岁以下考生已跃居第二大考生群体。”吕惠说。

雅思官方数据显示，过去3年间，雅思18岁以下考生增长率突破50%，其中申请英国和美国的考生增长迅猛。

吕慧也指出，中国学生的雅思考试成绩与全球考生的雅思平均成绩相比，仍有差距，“主要在于口语和写作”。

就托福考试的适用范围而言，美国教育考试服务中心（ETS）区域业务拓展经理李涛介绍说，托福考试是最受美国院校、机构和组织青睐的英语语言考试；加拿大的院校均认可托福成绩；大部分英国大学及学院接受托福成绩；澳大利亚和新西兰院校均认可托福成绩。

科学备考研究生入学考试

对选择出国读硕士或博士的中国学生来说，美国研究生入学考试（GRE）成为其关注的热点。

根据《2018-2019留学考试年度报告》（下称《报告》），2017年度，全球共有559254人次参加GRE考试，其中参考人数最多的国家分别是美国、印度和中国。

据新东方教育科技集团美研项目负责人王小丹介绍，GRE的分数由语文、数学和分析性写作3部分组成。2014年度至2017年度中国考生GRE的平均成绩显示，中国考生GRE数学部分的成绩明显处于全球领先水平（91%），但GRE语文部分的成绩位于全球中等偏后位置（44%）。“语文分数较低的主要原因之一在于英语非母语，语言上的短板使得中国考生很难应对GRE考试的难度；第二，考生缺乏对于GRE考试中逻辑学基础的知识，使得考生在准备方向和复习效果上出现问题。”王小丹说。

王小丹介绍说，中国考生的GRE写作成绩一直维持在3.0分（11%），“这个成绩无法在申请中获得优势”。他特别强调，对于某些特定专业，比如哲学、文学等，学校会对GRE写作分数提出明确要求，要求考生的GRE写作达到4.0分并不鲜见，“所以中国考生应该根据自己申请的专业，来决定投入分析性写作的精力”。

就如何准备GRE考试，《报告》建议，首先要提早开始准备考试；其次，考生最好在完成托福考试并且取得了基本合格的分数（90以上）后再开始GRE的学习；第三，要使用科学方法备考，因为GRE考试的成绩并不一定会随着时间投入的增加而有显著增长。

低龄留学如何备考

在中国学生留学低龄化趋势之下，“小托福”（TOEFL Junior）、美国中学入学考试（SSAT）等对于计划让孩子出国读高中的中国家庭来说已不陌生。

根据《报告》，“小托福”主要测评11至17岁学生在英语教学环境下的英语运用能力。在其评估结果中，还给出了欧洲共同语言参考标准（CEFR）等级和蓝思阅读水平等级，用来帮助考生定位自己的语言水平。

被称作美国中考的SSAT考试，适用于申请美国、加拿大私立中学的入学，该考试注重考核学生的批判性思维和解决问题的技能。

“值得注意的是，性格测试是SSAT官方采用的一种新的在线评估工具，主要评估申请者的求知欲、团队精神、主动性、责任感等。”北京新东方学校孙琪老师这样说道。

随着SSAT考试的知名度越来越高，考试作弊、泄题等公信度降低的现象时有发生。近年来，另一项独立入学考试（ISEE）逐渐走进留学家庭的视野。

相关数据显示，目前，ISEE考试在全球范围内得到逾1200所私立中学的认可，同时它也是美国众多公立中学的入学考试，比如波士顿公立中学体系中的一些学校就把ISEE成绩作为录取学生的唯一标准。

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三大国际课程

目前中国国际学校常见的课程主要包括英国普通中等教育证书考试高级水平课程（A-Level）、美国大学先修课程（AP）和由国际文凭组织为高中生设计的为期两年的课程（IBDP）。

A-Level也被称为英国学生的大学入学考试课程，许多国家都在英国A Level课程的基础上设计了本国的高中教育体系。目前有剑桥大学国际考评部、培生爱德思、牛津AQA 3个考试局在中国推广该课程。

AP课程可以使高中生提前接触大学课程，但其不能取代高中阶段的学科学习，而是作为学有余力学生的补充课程。

最新数据显示，2018年，中国来自282个学校的学生完成了62744科次的AP考试，考试量比去年增长14.1%，且仍然保持增长趋势。中国考生传统类报考科目是数理化，但近年文科报考人数也在逐年上升。为了让考生在有限的时间内有更好的学习和考试体验，从2019-2020年学年考试，AP世界史现代的部分会从1200CE开始考起，而不是之前的1450CE。

IBDP不以世界上任何一个国家的课程体系为基础而自成体系，其课程旨在将学习者培养为积极探究的人、有知识的人、善于思考的人等十大目标。