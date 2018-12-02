实习生被忽视了？你真不必太玻璃心

相信很多人都有过“被忽视”的体验，好像身边所有人都抛弃了自己，由此产生极度失落和焦虑的情绪。在大学生群体中，这一心理现象似乎尤其普遍。

相信很多人都有过“被忽视”的体验，好像身边所有人都抛弃了自己，由此产生极度失落和焦虑的情绪。在大学生群体中，这一心理现象似乎尤其普遍。

近来，一位大学生在微博上发布了一则名为《关爱实习生，从带TA吃午饭开始》的漫画作品，描述了她作为实习生连续4天一个人吃午饭，实习老师除了下发任务基本同她无交流等受到冷遇的经历。她表示，职场的冷漠使她感到孤独、难过。

很多实习生或者刚入职场的年轻人留言表示深有同感，觉得自己像是职场里的无名氏，没有多少人关心和重视。

大学生在校园和职场生活中产生如此多“被忽视”的失落感和焦虑感，很大程度上是因为阶段性的不适应。在青少年时期，他们都是家庭的中心，是被呵护宠爱的对象。而进入大学之后，这种高关注度就被打破了。大学校园更加开放、自由，这也就意味着不再具有固定的交际环境，课程、教室、同学、教师都是流动的，你需要学会自己建立关系、寻找方向。同样，社会完全不同于学校，激烈的竞争更难让所有人敞开心扉，何况实习生和已经工作的正式员工还存在显著差距，因此感觉“被忽视”也是很正常的。

其实，中学时代的“被关注”更大程度上是因为承担着升学的压力，学生的行动空间有很大的局限性，受到家庭和学校的双重制约。当你摆脱了束缚，进入大学校园，获得了更多选择权，意味着你将不再承担被关注的压力，也就失去了被关爱、被呵护的特权。你必须自主开拓交际圈，主动和他人交流，从而获得关注。

步入职场后也是一样，面对更加复杂的人事环境，更加激烈的竞争，不能再被动地等待同事先伸出援助之手，想一起吃午饭就该主动亲近其他员工，工作上遇到困难也可以直接和实习老师交流。躲在自己的小天地默默抱怨被别人忽视，这样做除了能获得网友的安慰和同情，对于工作没有丝毫帮助。

面对“被忽视”的失落感，我们还是要抱着一颗平常心。“被忽视”很多时候只是一种现象，而不是本质。比如，我有时也会因为被老师忘记名字而感到些许失落，但是当我下课后和老师深入探讨问题，就会得到非常认真的回应。我最近在实习时也是如此，看起来实习老师并没有怎么管我，但是只要我询问相关的写作技巧，他都会详细地解答。由此可见，在人际交往初期，如果没有定向探索和情感交流，是不足以引起对方关注的，“被忽视”的错觉也因此产生。实际上，许多无声的关注是你并不知道的，需要自己主动创造沟通的机会。

当然，“被忽视”在一定程度上也说明没有被需要。这就说明你的能力还不足以吸引他人或者立足职场，那就要更加努力提高自我。当你能力出众，就不会再被别人忽视。

最后还要提醒一点，现代社会的人际交往，尤其是在社会职场中，大多基于利益和现实需求。因此即使有时候“被忽视”，也不必担忧，因为你并不需要将自己的身份认同和自我价值实现建立在他者的关注之上。你要做的应该是通过磨练，成为更好的自己，而不是在“被忽视”的失落感中把玻璃心碎了一地。