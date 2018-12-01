12月1日，2018年广东经济学会年会在暨南大学举行，来自30多所高校和研究机构的200余名经济学界专家学者在暨南园展开学术研讨。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生 彭梅蕾）12月1日，2018年广东经济学会年会在暨南大学举行，来自30多所高校和研究机构的200余名经济学界专家学者在暨南园展开学术研讨。

会议现场

著名经济学家、北京大学经济学院前院长晏智杰教授，“长江学者”特聘教授、华南农业大学国家农业制度与发展研究院院长罗必良教授，“珠江学者”特聘教授、暨南大学人力资源开发与管理处处长王兵教授分别就“市场经济与所有制”、“论可交易性问题”、“广东制造业质量发展与全要素生产率研究”为主题发表主旨演讲。

暨南大学校长宋献中在致辞中对大会的召开表示热烈祝贺，并介绍了暨南大学和经济学院的概况。据介绍，暨南大学的商科（经济管理学科）创设于1918年，今年恰好100周年。1980年由国家教育部批准成立经济学院，是全国最早成立的经济学院之一，综合实力位居国内前列，在最近发布的2018“软科中国最好学科排名”中，我校应用经济学排名位居全国前10％。100年来，暨南商科累计培养了经济管理人オ5万多人，其中培养一带一路沿线国家和地区经济人才居全国高校第一。

本次大会还举办了3场分论坛，围绕“深化改革与城乡关系”、“高质量发展与创新”、“粤港澳大湾区发展”的议题展开研讨。与会学者以“改革开放与广东经济发展再研讨”、“促进大湾区规划下的绿色产业与绿色金融的互动一一浅谈粤港澳大湾区发展的新抓手”、“粤港澳大湾区对接‘一带一路’建设路径研究”为题分享学术成果，开展思想交锋。

据悉，广东经济学会成立于1958年12月，是广东省成立最早，会员众多，影响较大的社团之一。本届年会由广东经济学会（南方经济杂志社、南方经济研究基金会）和暨南大学经济学院联合主办，暨南大学伯明翰大学联合学院和暨南大学中国经济发展与创新战略研究中心协办。