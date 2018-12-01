规范培训机构新政管不了线上课程？

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》明确规定，校外培训机构培训结束时间不得晚于20时30分，不得留作业。但众多线上培训机构无视禁令，晚课照开，甚至生意更火。

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》明确规定，校外培训机构培训结束时间不得晚于20时30分，不得留作业。但众多线上培训机构无视禁令，晚课照开，甚至生意更火。

教育专家直言，“唯分数”论不改，提高分数名义的培训机构就会一直有市场。

线上培训最晚23时开讲

8月23日，《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》正式公布，明确校外培训机构不得和当地中小学校教学时间相冲突，培训结束时间不得晚于20时30分，不得留作业。可不少线上培训机构并不服管。

“您可以给孩子选择晚上的课，我们是线上培训机构，不受那个（《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》）的管，每天都有22时开始上的课。”一位无忧英语的女客服负责地推荐着课程，“很多北京的孩子都会选择20点以后的课，毕竟线下的课管理的比较严。我可以先给您预约晚上9点的课，让孩子试听一下。别的学生都预约，您也不可能不让自己孩子听，是吧？”

无忧英语在网上公开的课程信息显示11月27日当日最晚一节供初中学生试听的课22时30分才开始。韦博英语的客服介绍，最晚的线上课要到23时，即使是线下的课程最晚的一节下课时间也在21时。

依据规定，培训机构应该公示教师姓名、照片、教师资格证号。但记者在新东方网站、“掌门1对1”网站等查询发现，教师照片、姓名、擅长学科等内容都有，但唯独没有教师资格证信息。

“免费送”不试白不试

“学费0首付”“免费领取课程”“3节课内不满意全额退款”……各家线上培训机构大方的让人想起“网约车”刚开始时频发“补贴”。

“感觉跟网约车刚推出时候似的，机构一个比一个大方。”市民孙女士说，她的孩子马上上小学，“可能最近搜索了一些培训机构的内容，微信推荐的广告一个接一个，看得我眼花缭乱的，但免费送几乎是每个广告里都出现的词。”

免费送，不试白不试。

初一学生小郑就被家长要求频繁试课，据她统计自己上过的不同科目、不同机构的辅导班林林总总超过40个。她现在的状况是放学后的近3个小时，几乎都被课外辅导班挤占。她总结，大部分一对一辅导班，老师先会复习校内讲过的内容，然后用更多的时间预习之后将要学到的内容并做一些拓展类训练。也有一些班是讲超出课本的内容，比如奥数或者初二初三的内容。“都差不多，并没什么用。但是我妈觉得反正也是免费的，恨不得每一个班都要让我试试。”小郑说。

官方：线上机构同步规范

教育部、国家市场监管总局、应急管理部办公厅最近联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，明确提出按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构。这意味着线上培训机构也要遵守“下课时间”，也要公示课程和教师资格信息。

通知明确，线上培训机构所办学科类培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等必须在机构住所地省级教育行政部门备案，必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。省级教育行政部门要联合工信、网信等相关部门，加强对线上培训内容的监管，确保培训质量，在提供多样化教育服务的同时，切实减轻中小学生过重学业负担。

唯分数论不改，达不到减负

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，治理校外培训机构，目的是为了给学生减负。但如果教育评价体系依然是单一凭分数说了算，打着提高分数名义的培训机构就会一直有市场。

“现在的治理会有一定效果，但是单纯依靠禁止，或者公示教师资格信息等内容，无法从根本上达到减负的效果。”储朝晖认为，最简单的例子是，教育主管部门很难监管每一堂培训机构的课程是否“超纲”，而只要存在教育资源不均衡，家长让孩子上课外辅导的需求就不会下降。“想要从根本上管理校外培训乱象，需改动单一的教育评价形式和评价规范，树立多元、自主、开放、通明的教育评价体系。”