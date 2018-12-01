法国公立大学注册费将上涨

上周一法国总理爱德华·菲利普宣布，从2019年9月开始，针对非欧盟的、第一次注册公立大学的外国学生，需缴纳的注册费上调，涨幅达十几倍。菲利普称：这一举措是为了“欢迎更多留学生来法国。”

上周一法国总理爱德华·菲利普宣布，从2019年9月开始，针对非欧盟的、第一次注册公立大学的外国学生，需缴纳的注册费上调，涨幅达十几倍。菲利普称：这一举措是为了“欢迎更多留学生来法国。”

注册费用上涨十几倍

据法国高等教育官方网站提供的数据显示，目前，国际生在法国公立高校攻读学士、硕士和博士学位的注册费用分别为170欧元（约合人民币1355元）、243欧元（约合人民币1937元）和380欧元（约合人民币3028元），与法国本土学生费用相同。但这一收费政策即将改变。据多家法国媒体援引政府文件报道，法国将提高欧洲经济区以外的国际留学生在法国公立高校的注册费。本科阶段，由原来的170欧元涨至2770欧元，涨了16倍；硕士和博士阶段分别由原来的243欧元和380欧元上涨至3770欧元，分别上涨了15倍和10倍。

比起前往英、美、澳等国动辄数十万元人民币的学费，一直以来，法国对于国际学生的收费可以说是相对较低的。法国总理菲利普在他的个人社交网站页面提到，他们希望开展一场改革，让“几乎免学费”不再成为学生选择法国留学的主要原因，而是希望学生能够出于对法国优质高等教育质量的认同而选择到法国留学。

国际生可享法国政府部分补助

此前本报记者专访法国驻广州总领事周丽君女士时，她表示，法国每年接收11000名中国学生，当前在法国留学的中国学生有3万人之多。“在每年的中国留学生中，有近十分之一来自福建、广东、广西和海南这四个省份，”周丽君说。“他们主要选择科学、艺术、语言及管理这四个门类的科目进行学习。”据法国高等教育署的数据显示，自2015年以来，中国学生成为法国第一大外国留学生群体。

对于此次注册费涨价是否会对中国留学生造成影响，启德教育欧洲留学顾问表示，虽然注册费上涨到2万-3万元人民币，但相比英美澳加等国家，法国留学性价比高，公立大学免收学费，每年生活费仅5 万-8万元人民币。国际留学生依然可享受法国政府的住房补助、交通补助、社会保险等福利，减轻学生的经济压力。

此外，法国政府将针对发展中国家学生设立1.4万个奖学金。报道称，法国的留学生签证政策也将得到改善，比如优先处理学生签证，简化相关程序，并开通网上直接申请办理通道。政府计划将英语授课项目以及法语学习课程增加至目前的两倍。此外，政府计划将为每个外国留学生指定一名联系人，为其提供指导和帮助。

此次法国总理菲利普公布了一系列教育新政，宣布简化签证程序，发起学费改革，并增加大学的英语课程等措施。法国希望通过这一新政提高法国在外国学生眼中的吸引力，借此在未来10年让外国学生数量翻一番，因为“增加在法外国学生数量有助于提升法国在海外的影响力。”