普通高中学业水平考试补报名今日开始

为避免部分体育类、音乐类、美术类考生因未报名参加2019年1月广东省普通高中学业水平考试，从而影响其参加高职院校依据学考成绩招生录取，经研究，决定组织2019年1月普通高中学业水平考试补报名工作。

考生请注意啦！根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》(粤教考函〔2018〕73号)精神，2019年我省高职院校依据学考成绩招录普通高中毕业生的试点改革，在往年文科类、理科类招生的基础上，增加体育类、音乐类、美术类专业。体育类、音乐类、美术类专业术科成绩使用对应的普通高考术科统一考试成绩，录取时将考生2019年普通高考术科统一考试成绩与文化课成绩（语文、数学、英语三门普通高中学业水平考试科目成绩）按一定权重折合总分后进行投档录取。为避免部分体育类、音乐类、美术类考生因未报名参加2019年1月广东省普通高中学业水平考试，从而影响其参加高职院校依据学考成绩招生录取，经研究，决定组织2019年1月普通高中学业水平考试补报名工作。

补报名有关事项快来看看↓↓

一、补报名时间

2018年12月1日8:30至5日16:00，逾期不再办理。

二、补报名办法

所有参加补报名的考生须按《关于做好2019年1月广东省普通高中学业水平考试报名工作的通知》（粤考院函〔2018〕174号）的要求,持本人居民身份证、户口簿到报名点（就读学校或招生办指定的地点）报名，并按网站上的提示和要求完成网上缴费。已报名参加2019年1月学考的考生如需增报请联系原报名点。

三、补报名工作要求

（一）报考条件、对象和资格审查内容、办法等按照《关于做好2019年1月广东省普通高中学业水平考试报名工作的通知》（粤考院函〔2018〕174号）》执行。

（二）各市、县（市、区）招生办和学校要及时通知有关考生参加补报名，明确告知考生补报名的具体安排和要求，组织做好补报名的信息确认、网上缴费等工作。