南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

普通高中学业水平考试补报名今日开始

2018-12-01 08:05 来源：南方网
字号减小 字号增大

考生请注意啦！根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》(粤教考函〔2018〕73号)精神，2019年我省高职院校依据学考成绩招录普通高中毕业生的试点改革，在往年文科类、理科类招生的基础上，增加体育类、音乐类、美术类专业。体育类、音乐类、美术类专业术科成绩使用对应的普通高考术科统一考试成绩，录取时将考生2019年普通高考术科统一考试成绩与文化课成绩（语文、数学、英语三门普通高中学业水平考试科目成绩）按一定权重折合总分后进行投档录取。为避免部分体育类、音乐类、美术类考生因未报名参加2019年1月广东省普通高中学业水平考试，从而影响其参加高职院校依据学考成绩招生录取，经研究，决定组织2019年1月普通高中学业水平考试补报名工作。

补报名有关事项快来看看↓↓

一、补报名时间

2018年12月1日8:30至5日16:00，逾期不再办理。

二、补报名办法

所有参加补报名的考生须按《关于做好2019年1月广东省普通高中学业水平考试报名工作的通知》（粤考院函〔2018〕174号）的要求,持本人居民身份证、户口簿到报名点（就读学校或招生办指定的地点）报名，并按网站上的提示和要求完成网上缴费。已报名参加2019年1月学考的考生如需增报请联系原报名点。

三、补报名工作要求

（一）报考条件、对象和资格审查内容、办法等按照《关于做好2019年1月广东省普通高中学业水平考试报名工作的通知》（粤考院函〔2018〕174号）》执行。

（二）各市、县（市、区）招生办和学校要及时通知有关考生参加补报名，明确告知考生补报名的具体安排和要求，组织做好补报名的信息确认、网上缴费等工作。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第292期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235