广州新观察第33期聚焦新时代乡村治理体系

11月30日，以“自治·法治·德治：新时代乡村治理体系”为主题的第33期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。

11月30日，以“自治·法治·德治：新时代乡村治理体系”为主题的第33期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。本次圆桌会议由广州市社科联、齐齐哈尔市社科联、暨南大学、南方日报社联合主办，广州传统村落保护与利用研究基地、广州市舆情大数据研究中心、《城市观察》杂志社承办。暨南大学相关专业六十余名研究生与会旁听。

会议现场

来自政府、学界及业界的七位演讲嘉宾分别围绕“构建农村‘共建共治共享’基层治理体系，推动乡村振兴发展”、“坚持‘三个统一’，推动乡村组织振兴”、“‘三治融合’是新时代乡村治理体系重构的根本”、“小农户成长论视角下的乡村振兴：产业与治理的协同演进”、“建国以来乡村治理路程回顾及未来展望——基于政策文本的内容分析”、“乡村旅游+农村电商的精准扶贫模式探索与思考”、“论农村基层政权建设的‘统合式治理’路径”主题作了演讲。

参会嘉宾合影

如何让农村更美、农民更富、农业更强？广州市农业局副局长蔡伟科指出，应该做到共同参与社会建设、共同参与社会治理、共同享有治理成果、推动“自治法治德治”打造共建共治共享新格局。蔡伟科表示，为推动乡村振兴发展，广州将深化开展“阳光村务”，完善村干部监督机制；健全基层社会治理服务，完善基层自治机制；提升农村公共法律服务，打造农村治理法制护航；加强农村公共文化服务，强化以德治为引领。

谈及乡村治理体系重构的路径选择，齐齐哈尔市社会科学院社会发展研究所所长、研究院唐守祥指出了6点方向，分别是：“三治”间关系与融合；乡村治理有效的“文化渗透”、深化村民自治实践、建设法治乡村、构建乡村德治新体系、建设平安乡村。

据悉，“广州新观察”圆桌会议由广州市科学界联合会于2015年7月发起，每月一期，旨在引导社会科学专家学者更多地关注中国改革开放和现代化建设中的理论前沿和现实问题，及时地为广州市的城市建设和深化改革献计献策，积极地发挥思想库和智囊团的作用。