“企鹅.脱屏计划”公益项目在广东启动

“企鹅·脱屏计划”公益项目依托《环境》杂志社、广东广电网络电视“生态环境专区”等联合发起，公益项目为期三年，将于今年11月至2021年分三个阶段实施。

11月29日下午，由广东省关心下一代工作委员会、广东省环保志愿者指导委员会指导，广东省环境保护基金会联合广东省环境保护宣传教育中心主办的“企鹅·脱屏计划”公益项目新闻发布会与启动仪式在广州召开。

广东省教育厅原巡视员、广东省关心下一代工作委员会副主任李学明，广东省环保志愿者指导委员会副主任委员、广东省环境保护基金会监事长袁征，广东省环保宣教中心副主任周观明，中山大学中山眼科中心斜视弱视专科教授康瑛等领导出席新闻发布会。

“企鹅·脱屏计划”公益项目依托《环境》杂志社、广东广电网络电视“生态环境专区”等联合发起，公益项目为期三年，将于今年11月至2021年分三个阶段实施。项目面向全省中小学、幼儿园、社区等通过线下开展“企鹅·脱屏计划”公益论坛、“企鹅·脱屏计划”公益社区/校园关爱行、“企鹅·脱屏”公益跑、“企鹅·脱屏”帐篷节、“企鹅·脱屏”美丽发现·阳光留影自然城市景观摄影/绘画大赛等系列活动，线上通过官方专题H5开展“早睡一小时”活动收集的各界群众的“脱屏”大数据，并发布《广东近视眼大数据》白皮书，通过各媒体及社交平台广泛传播，让大众了解广东的近视现况，改变沉迷手机屏幕的不良现象，共同践行绿色健康生活。

嘉宾揭牌“企鹅脱屏计划”公益项目启动仪式

现代生活中，电子科技、智能娱乐设备的普及，已经把很多家庭困在屏幕世界里，父母和孩子都沉迷在电脑、IPA、手机的世界中，玩游戏、看球赛、直播、社交等，人们生活在“屏困”中，家庭也成为了“屏困家庭”，学生近视呈现高发、低龄化趋势，已经严重影响了孩子们的身心健康。据了解，目前我国小学生视力不良率为45.7%、初中生为74.4%、高中生为83.3%、大学生为86.4%，其中85%-90%为近视眼，全国近视眼中小学生预估超过1亿人。根据德国的一项互联网数据调查，中国人均每天花费3.03小时在手机上，居全球第二；第一是巴西，人均每天4.48小时；其次是美国、意大利、韩国和英国，人均每天超过2小时。中国的青少年手机拥有率已达88%，高中以上学生手机拥有率接近100%。这种现象不仅仅在青少年中，正在迅速扩展至成年人和老人，一些家庭也成为“屏困家庭”。

对此，习近平总书记近日也作出重要指示，他指出“我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。”教育部也进一步落实八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，要求各地中小学强化体育锻炼、规范电子产品使用、建立视力健康档案，综合施策全面防控青少年近视。

此次的“企鹅·脱屏计划”公益活动项目，正是为了贯彻落实习近平总书记重要指示精神，践行国家有关部委的要求，改变“屏困”现状。此次活动由广东省环保志愿者指导委员会、广东省环境保护基金会、广东省环境保护宣传教育中心联合广东省卫生健康、教育机构等有关部门研究制定，以生态文明建设为核心，推动综合防控儿童青少年近视三年实施方案。