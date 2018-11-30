打造国际一流的应用经济学科

今年2月，荷兰蒂尔堡大学“全球经济学研究机构排名”公布2017年数据，暨南大学经济学科在35本国际权威经济学期刊上的论文发表数跻身全国第7位，亚洲第19位。

今年2月，荷兰蒂尔堡大学“全球经济学研究机构排名”公布2017年数据，暨南大学经济学科在35本国际权威经济学期刊上的论文发表数跻身全国第7位，亚洲第19位。

“这是学校应用经济学科迈向国际化的标志性成果！”暨南大学经济与社会研究院（以下简称“研究院”）院长冯帅章说，成立3年以来，研究院助推学校应用经济学科向着建设国内顶尖、国际一流经济学科的目标稳步迈进。

站在建院三周年的新起点上，研究院将继续拓展人才“蓄水池”，充实学科发展，打造新型智库，奋力助推暨南大学经济学科冲刺国内第一梯队，进入全国前五行列，同时力争进入世界一流。

学科发展的排头兵▶▷

带动经济学科排名强势“飙升”

2015年，广东启动高水平大学建设，暨南大学榜上有名。作为传统优势学科，如何为学校建设高水平大学做出新的贡献，成为摆在暨南大学经济学科面前的迫切问题。

彼时，教育部“长江学者”特聘教授、“国家杰青”获得者冯帅章加盟暨南大学，引发学术界的广泛关注。同年12月2日，暨南大学经济与社会研究院正式成立，冯帅章任院长，带领研究院开始推进经济学教育科研国际化进程。

新增研究院后，暨南大学经济学科开始在蒂尔堡大学“全球经济学研究机构排名”中崭露头角，并呈现强劲的上升势头，去年更是“飙升”至全国第七，较2016年上升15名。

冯帅章介绍，从成立之初，研究院便围绕数据、研究、智库、学生这4个关键词，致力于打造国际化的学术平台，对标国际水准的学术研究。

“我们要把研究院打造成‘顶天立地’的学术机构。”暨南大学经济与社会研究院院长助理卢晶亮介绍，研究院走国际化的发展道路，同时又做“接地气”的政策研究，主动对接国家和广东的发展需求，提供政策建议和智库服务。

“顶天立地”从何实现？卢晶亮介绍，研究院成立了三大科研机构、三大职能中心提供强有力支撑。

三大科研机构分别为微观计量经济学中心、国际贸易与企业发展研究中心、劳动经济学研究中心，均由国外著名学者担任负责人。其中，劳动经济学研究中心“人口流动与劳动经济学科创新引智基地”成功入选教育部与外专局联合实施的“111计划”，成为暨南大学首个人文社科类“111计划”引智基地。

今年6月，研究院以“111计划”引智基地为重要依托，与美国芝加哥大学联合发起“芝加哥—暨南人类发展研究联合计划”，由冯帅章与2000年诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学教授詹姆斯·赫克曼共同担任负责人，双方在学术交流、科学研究、人才培养等方面展开全方位合作。

此外，研究院下设社会调查中心、政策研究中心、发展与交流中心三大职能中心。卢晶亮介绍，社会调查中心开展大型社会调查项目，为政策制定及学术研究提供高质量的微观数据；政策研究中心针对有关国计民生的热点问题进行相关政策研究，提供高水平的智库服务；发展与交流中心帮助国内学子申请到海外知名学府深造，针对政府企事业人员进行专业培训。

国际化教育的领跑者▶▷

学生兼具全球视野与家国情怀

“研究院引进一流师资，最大限度运用于培养一流学生。”研究院院长助理朱宏佳表示，研究院坚持现代化教育，致力于把学生培养成既具有国际学术视野，又熟悉现实国情，能运用现代经济学分析方法解决实际经济问题的优秀人才。

为了让学生接触国际最前沿的研究成果，研究院所有课程使用国际一流经济学项目通用的英文原版教材，坚持英文授课，保证学生与国外主流学术界的交流顺畅。同时，聘请诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼为研究院顾问委员会主席，并聘请约翰·霍普金斯大学胡颖尧教授、杜克大学徐熠教授、澳大利亚国立大学孟昕教授、新加坡国立大学Sumit Agarwal教授、芝加哥大学Steven Durlauf教授、哈佛大学白洁教授等多位海外学者担任特聘教授，让学生和国外学术“大咖”经常面对面交流。

除了“引进来”，研究院还让学生“走出去”。今年，20名大三学生中，有5名分赴美国、意大利、英国、台湾等国家和地区的高校交换访学，占比达四分之一。硕士生吕佳玮正在芝加哥大学访问，参与詹姆斯·赫克曼教授团队的研究项目。

“培养学生的国际视野，最终还是要落实到熟悉国情上，让学生有家国情怀，能真正研究、解决现实问题。”朱宏佳说，研究院的社会调查中心组织开展了多项大型社会调查项目，让学生们跟随调查中心深入一线，了解中国现实经济问题。

去年暑假，研究院本科生李蔚参加了中国家庭就业调查项目，参与200多个家庭调查。“实地调查让我感受到数据不是冷冰冰的，而是来自我们身边。”李蔚说，实地调查让他加深了对经济问题、社会问题的认识。

对学生因材施教，研究院还为本科生配备导师，实现学生的个性化培养。年轻老师们还发起了珠江经济学俱乐部，共享学院优质学术资源，吸引校内外的学生加入，让他们了解研究前沿。

机制改革的示范区▶▷

释放人才发展强劲活力

近日，研究院再次发出“招贤令”，并将于明年一月初奔赴美国，第4次通过全球最大的美国经济学年会人才市场进行教师招聘。成立仅3年，研究院已招聘39名全职教师，其中35名毕业于海外高校，占比达90%。

冯帅章介绍，从2017年成为“暨南大学综合改革示范区”试点单位开始，研究院拥有独立的职称评定、评聘自主权，人事制度、学生培养及智库建设的自由度更高。

“学校赋予我们非常大的自主权。我们参考国际通行标准，也融合学校的实际情况，在人才引进、考核、选拔等方面理顺了机制体制，充分释放人才发展的活力。”冯帅章说，研究院的人才引进从“请学校审批”转为“向学校报备”，更为便捷、精准、及时。

目前，研究院实行教师聘用双轨制，即教学科研轨与研究轨并行。教学科研轨含助理教授、副教授、长聘副教授、正教授四个职级。每年，符合条件的教师可提出升职申请，按照研究院的规定程序和标准进行评审。

过去2年内，经过同领域国内外专家评审、研究院升职评审委员会审核，谷一桢、史炜、蔡澍3位教师从助理教授晋升为副教授。

“我从2016年在研究院任职助理教授，仅用一年时间就升为副教授。研究院的评价、考核机制非常顺畅。”史炜说，教师只需满足学院晋升标准，要求更为灵活，让他们感受到了学院对人才的重视。

“研究院的评聘机制与国际知名高校的制度非常接近，没有期刊目录的硬性要求，更看重同领域专家的评审意见。”在谷一桢看来，同行评价更能准确评判教师的学术水平，是更为科学的评价体系。

冯帅章介绍，研究院是暨南大学推进长聘副教授评定制度的首个试点，目前有2位副教授拟受聘为长聘副教授。长聘副授制度将消除入选者面对短期考核的压力，让他们全身心投入研究工作中。

以人为本关注民生 打造专业新型智库

“研究院的智库工作开展不到2年，就获得了学界的肯定！”暨南大学经济与社会研究院副院长张思思介绍，根据中国社会科学评价研究院发布的《中国智库综合评价AMI研究报告（2017）》，研究院成为全国16家“高校智库A类——211高校经济领域”入选智库之一，也是广东高校唯一入选该榜的经济类智库。

张思思介绍，在成立之初，研究院便将智库建设作为四大主抓工作之一，主动对接广东和国家的发展需求，致力于提供高质量智库服务和政策建议。

何谓新型智库？冯帅章介绍，研究院智库工作以社会调查中心开展的大型调查数据为基础，建立在严谨的学术研究基础之上。为此，研究院成立政策研究中心，与社会调查中心紧密配合，践行“新型智库”发展模式。

目前，政策研究中心已就多个民生领域与政府部门展开合作。包括与民政部合作关注留守儿童与困境儿童问题，与国家卫生健康委员会关注流动人口问题，为住建部公积金司及广州公积金中心提供政策咨询，与国家统计局合作开展就业方面研究，为广东省省委提供专家咨询等。

“我对房地产经济学一直很感兴趣，来到研究院任职后，结合广东的房地产经济运行情况开展了一些新的研究。”张思思举例介绍，针对广州长租房、租购同权等房地产经济现象，她从广州市现有人口结构及经济结构出发深入开展调研，为广州市建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度提供政策建议。

在广东实施乡村振兴战略之际，研究院发起“广东千村调查”项目。今年暑假，研究院教师带领150多名学生历时2个多月，深入3000多户农村家庭乡村进行调研，从精准扶贫战略、教育脱贫战略、农村金融改革等角度出发，系统收集乡村发展的微观数据，利用一手数据研究三农问题，实现学术研究与政策研究的有机结合，为广东省乃至全国的乡村振兴建言献策。

“成立至今，研究院以数据为基础，关注中国社会，‘接地气’的研究成果不断涌现。”张思思表示，目前，研究院正一步步向高水平智库迈进，更好地服务于广东和国家的发展需求。

对话

暨南大学经济与社会研究院院长冯帅章：

冲刺国内第一梯队 力争进入全球一流

今年12月2日，研究院将迎来三周岁生日。作为院长，冯帅章见证了研究院一点一滴的成长。

“研究院很‘年轻’，但成长的速度超过我的预想。”冯帅章表示，站在建院3周年的新起点上，研究院将继续紧抓机遇，加快发展。

问：2015年，广东启动高水平大学建设之际，您来到暨大，希望做些什么工作？

冯帅章：当时广东启动高水平大学建设，客观上为人才发展、科学研究提供了更好的大环境，我认为这是一个巨大的发展机遇，就应邀过来任职了。

我在2015年的就职典礼上提到四个关键词——数据、研究、智库、学生，这是我们的4项中心工作。其中，数据收集是基础，我来到暨大的初衷就是要做数据库的建设。从某种意义上说，数据库是学术界的一个基础设施，建成后可以推动很多相关研究的进展。而学术研究和智库建设相辅相成。学生培养建立在前三者的基础之上，又为这三者服务，达到教学相长的效果。

问：研究院成立快3年了，它的发展符合您的预期吗？

冯帅章：它的发展超过我的预期。学校大力支持研究院的工作，不仅给予充足的经费支持，还将它作为“综合改革示范区”试点单位，赋予我们很大的自主权。

目前，研究院的数据、研究、智库、学生4项工作进展顺利。我们依托社会调查中心、政策研究中心、发展与交流中心三大职能中心，在数据的基础上开展了高水平的研究，并基于这些研究，结合现实问题为政府建言献策。

我常常说，不管是教书育人，还是科研工作，研究院都要做一些实际的东西，而不是空中楼阁。我们的研究要与社会现实紧密结合，成果要为社会带来一些改变。

同时，我们不是一个纯粹的研究院，我们最终的落脚点还是要落实到人才培养上。我们的学生不仅要做好学术，更要勇于实践。因此，我们的社会调查常常吸纳学生加入。

问：站在建院三周年的新起点上，研究院有何新的发展规划？

冯帅章：目前，研究院的发展态势是稳步向前的。新起点上，我们更要紧抓机遇，加快新一轮发展，冲刺国内第一梯队，力争进入世界一流。

一方面，人才是开展教学、研究的智力支撑，我们将继续扩大人才引进规模，提高人才质量。目前，我们在人才引进方面有制度上的优势，有信心继续引进年轻的优秀博士，为团队持续注入新鲜血液。

另一方面，我们将继续充实学科发展。除了继续保持在劳动经济学、区域经济学、计量经济学、国际贸易与产业组织等方面的研究优势，也要寻找学科新的增长点以及学科的渗透与融合，如大力发展宏观经济学等学科。

近3年，研究院助推学校经济学科跻身全国前列，已经进入国内第二梯队。接下来，研究院希望助推暨南大学经济学科在国内站稳第二梯队，冲刺第一梯队，达到国内前5名的水平，同时力争进入世界一流。

声音

“研究院凝聚学术人才，形成学术高地”

詹姆斯·赫克曼（2000年诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学教授）：

暨南大学经济与社会研究院是一个年轻且非常有前途的研究机构。以严谨且系统的方法来讨论政策，不仅能让中国人以及全世界更深入地了解中国，还可以更好地服务政府，提供正确的决策意见。我对研究院未来的3年乃至未来30年充满期待！

阿兰·克鲁格（前任美国总统奥巴马经济顾问委员会主席、普林斯顿大学教授）：

研究院正在进行的调查研究使我印象深刻，与詹姆斯·赫克曼等国际优秀人才合作是一个非常有效的方法，有利于中国经济学研究国际化的发展。

陈诗一（复旦大学教授、长江学者、国家杰青）：

研究院的特点是聚焦社会实际问题，进行有组织的社会调查，获取中国的一手经济数据，为研究、政策服务，同时具有一支年轻的科研队伍，进行国际化研究。

方颖（厦门大学教授、长江学者、国家杰青）：

研究院的成功得益于在学校充分授权的基础上不断进行制度创新，短时间内凝聚了大量的海内外学术人才，形成学术高地，成为整个经济学界一支新生力量。

刘守英（中国人民大学教授、国务院发展研究中心农村经济研究部原副部长）：

将中国经济研究进一步规范化，将立足于真实世界的中国经济学研究推向主流经济研究，是你们的使命。我期待研究院团队能够成为将中国经济学研究主流化的典范！

余淼杰（北京大学教授、青年长江学者、国家杰青）：

研究院在科研、教学、社会服务方面都取得了非常惊人的成绩，已经逐渐成为南粤大地的中国经济研究中心。我们希望看到研究院有一个更辉煌的明天！

周亚虹（上海财经大学教授、长江学者）：

研究院的研究真正做到了顶天立地，既注重国际前沿，又关心中国问题。在学生培养方面，注重以本为本，希望研究院今后培养出更多能够掌握国际前沿，又跟中国实际情况相结合的复合型人才。

数说

人才

现有全职教师39人，以教育部“长江学者”特聘教授、“国家杰青”获得者冯帅章为学科带头人。

学术

团队在国际及国内知名学术期刊上发表或已被正式接收论文56篇，出版专著1部，其中SSCI 50篇、SCI 4篇、CSSCI 6篇。国际知名期刊发表率89%，全职教师人均发表1.44篇次。

科研

共主持承担科研项目26项。在研纵向项目经费546万元，教师人均科研经费14万元。

奖项与人才称号

所获科研类奖项合计7项，人才称号3项，其中广东省哲学社会科学优秀成果一等奖1项、文化名家暨“四个一批”人才1项、国务院政府特殊津贴专家1项。

智库

于2017年12月登上中国智库综合评价核心智库榜单，成为全国16家“高校智库A类——211高校经济领域”的入选智库之一。

对外交流

举办大师暨南行、暨南论道、SEMINAR等学术讲座共100余场，国际国内学术会议18场，政策圆桌论坛8期。

学生培养

已有76名本科生，17名研究生。今年，研究院还获批独立招收博士生的资格。