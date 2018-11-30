广东2019年高考本周末开始报名！权威解答来啦！

报名办法如何？报名对象是什么？艺术类、体育类等考生要注意什么？随迁子女又应该怎么办？高考加分又有哪些条件？

南方网讯 28日，广东省教育考试院发布《关于做好广东省2019年普通高校招生统一考试报名工作的通知》，通知内容公布我省2019年普通高考报名时间安排在2018年12月1-10日，考生预报名时间为：12月1-6日，确认报名时间为：12月6-10日，报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/pgks。

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定了！广东省2019年普通高考今年12月1日起开始报名

29日，广东省教育考试院再次发布2019年高考报名的权威问答及《广东省2019年普通高校招生统一考试网上报名实施细则》。

报名办法如何？报名对象是什么？艺术类、体育类等考生要注意什么？随迁子女又应该怎么办？高考加分又有哪些条件？

快了解详情，准备好材料报名吧~

一、报名办法：须用身份证报名、绑定个人手机和采集指纹及人脸特征信息

我省普通高考采取互联网报名方式报名。报名时，各报名点将先用考生二代或三代身份证采集考生基本信息（包括姓名、性别、民族、出生日期和身份证号码）后，向考生派发考生号及登录初始密码。考生拿到自己的考生号及初始密码后需登录省教育考试院普通高考网上报名系统进行预报名，并立即修改登录初始密码。考生报名时，须认真阅读报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，在网上自行录入本人的基本信息(含报考信息、简历信息、家庭情况等，其中报考“3+专业技能课程证书”类考生须在简历信息中如实填写毕业学校及专业)，按要求准确绑定个人手机，并使用手机登录广东省教育考试院官微（微信号：gdsksy）,使用考试院官微上的微信小程序自行拍照采集本人人脸特征信息并上传，同时缴交报考费。然后在规定时间内到考生本人户口所在地的市、县（区）招生办指定的报名点确认报名资格，校对和核准报考信息、采集指纹。特别强调的是，考生在办理报名确认手续时，必须认真、仔细核对录入的姓名、性别、身份证号码等信息，确保准确无误。今后，考生录取、新生学籍电子注册和办理毕业证均以这些基本信息为准。

《通知》指出，未办理报名确认手续的考生，原预报名数据无效。考生报名确认时，应携带户口簿、二代或三代身份证及高级中等教育学力证明到指定的报名点办理报名确认手续。应届生可在所在中学办理报考手续，往届生应到市、县招生办公室指定的报名点办理报考手续。

二、报名对象：各类考生均按规定时间报名及网上交费

除参加普通高校招生统一考试普通类（含文科类、理科类、体育类、艺术类）和“3+专业技能课程证书”类考生外，高校组织单独考试（含免试）及单独录取的保送生、运动训练、武术与民族传统体育专业考生、高水平运动队考生、职教师资考生、残障人员考生、高职院校自主招生（含中职生报考）、中高职衔接三二分段考生，以及报名参加2019年1月普通高中学业水平考试语文、数学、英语3门考试的考生，拟报考高职院校分类考试招生的考生等，都须按上述时间参加我省高考报名。

在我省就读的内地西藏新疆中职班应届毕业生，符合《广东省教育厅关于做好2019年内地西藏新疆中职班应届毕业生报考高职院校有关工作的通知》（粤教考函〔2018〕72号）规定的，可以在我省报名参加“3+专业技能课程证书”考试。

三、考试缴费：考试费实行网上交费

体育术科统考、艺术术科统考（含音乐、美术、舞蹈、广播电视编导）和高考文化课的考试费，均在普通高考网上报名时一同缴纳。

四、艺术类（含美术类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导类）考生注意↓↓↓

1．我省普通高校艺术类（含美术类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导类，下同）专业招生术科考试分为省统考、院校校考、省统考基础上的院校校考三种形式。艺术类考生文化科考试科目与文理科考试科目相同，即艺术类考生考试科目为：在文科类或理科类考试科目的基础上加考艺术术科。建议艺术类考生尽量参加省艺术术科统考。

2．艺术类考生报名时，需认真了解艺术类专业招生考试的相关政策，并向拟报考的高校咨询后，才确认艺术术科考试类型。只参加省统考的必须填报统考信息选项；只参加院校校考的，可只填报校考信息选项；既要参加省统考又要参加院校校考或我省统考基础上的校考的，则应同时填报统考和校考信息选项。为增加报考志愿及被录取机会，建议报考艺术类专业的考生原则上须参加省组织的艺术类专业术科统一考试，即报名时在填报院校校考的同时，一般还应选择美术术科统考、音乐术科统考、舞蹈术科统考、广播电视编导术科统考。报名时没有选择相应的信息选项而参加了院校组织的校考的考生，将无法被有关的艺术类院校（专业）录取。

3．今年我省调整了美术术科统考考点设置，安排在各地级市组织实施，考生到所在地级市考点参加考试。

4．2019年普通高考艺术术科统考时间及考试地点安排如下：

（1）音乐术科统考考试时间是2019年1月12日-22日，考试地点设在星海音乐学院（大学城校区）；

（2）美术术科统考考试时间是2019年1月12日，考试地点设在各地市有关中学；

（3）广播电视编导术科统考考试时间是2019年1月12日，考试地点设在华南农业大学；

（4）舞蹈术科统考考试时间是2019年1月23日-27日，考试地点设在星海音乐学院（大学城校区）。

五、体育类考生注意：今年取消现场报到环节

根据《关于印发广东省2019年普通高等学校体育类专业考试招生办法的通知》(粤招办普〔2018〕61号)，我省取消了考生须在考前一天到广州体育学院考点现场报到的环节，考生只须凭准考证、身份证按准考证规定的时间到考试检录点检录、参加考试。我省2019年普通高考体育术科统考考试时间2019年1月10日-1月22日，考试地点继续安排在广州体育学院。

六、体育类、美术类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导类考生注意↓↓↓

只能选报其中一种类型术科统考，不得兼报术科统考。

七、“3+专业技能证书考试”文化课考试：调整到2019年1月进行

我省每年6月7-8日进行的“3+专业技能证书考试”文化课（语文、数学、英语）考试，从2019年起，调整到每年1月进行，2019年考试时间安排在1月5-6日。

八、随迁子女考生：基本条件为三个“3”和两个稳定

外省户籍的进城务工人员随迁子女在我省参加高考需符合三个“3”和两个稳定的基本条件。

1．三个“3”：其父亲或母亲连续三年持有我省居住证，按国家规定在我省参加社会保险累计三年以上，随迁子女在我省参加中考并具有高中阶段三年完整学籍。

2．两个稳定：其父亲或母亲具有合法稳定职业和合法稳定住所。

3．具体要求：外省户籍随迁子女在我省参加2019年高考的报名资格认定按照下列要求执行：一是关于社会保险、居住证和完整学籍年限截止时间的计算问题。其父亲或母亲在我省依法参加社会保险缴费年限、持有我省居住证有效期以及随迁子女高中阶段完整学籍年限的计算截止时间统一为2019年8月31日。随迁子女考生提供联网打印的其父母的《社会保险参保证明》交有关部门审核、认定。二是关于办理居住证的问题。其父亲或母亲在2016年9月1日前已办理居住证，且持有的居住证截止至2019年8月31日属于有效状态的予以认定。三是关于合法稳定住所的问题。其父亲或母亲住所为农村自建房或单位宿舍的，提供房屋产权证或土地使用权证、房屋租赁合同或相关证明材料，按《广东省租赁房屋治安管理规定》的要求到当地派出所或乡镇、街道负责租赁房屋服务管理的机构办理了居住手续的予以认定。四是关于3年完整学籍的问题。随迁子女在我省参加中考，但高中阶段3年完整学籍所在地与父亲或母亲工作所在地为广东省内不同地市的予以认定。

不符合在我省报名参加普通高考条件的随迁子女，须回户籍所在地参加高考。建议不符合在我省参加高考条件的学生及早回户籍所在地参加当地的高考报名，以免错过户籍所在地高考报名时间。

九、高考加分：将进一步加强资格审核

2019年普通高考考生政策性加分申报材料须于2019年4月10日前上报所在中学，由各市汇总后上报省招生办公室，逾期不予受理。为确保普通高考公平公正，今年我省将进一步加强普通高考加分资格的审核工作，从严查处伪造、使用假证明材料骗取政策性加分资格的行为。凡发现提供虚假材料取得加分资格的考生，坚决实行“三取消”，即取消加分生资格；已报名高考的，取消报考资格；已被高校录取的，取消录取资格。

考生报名有疑问的，可到各地市、县（市、区）招生办公室咨询了解；需要了解相关招生考试政策的，可登录广东省教育考试院官网（网址：http://www.eeagd.edu.cn）或官微查询有关文件。