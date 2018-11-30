乱解汉字现象应引起重视

近年来，社会上特别是网络上出现了乱解汉字现象。一些人热衷于从汉字字形中寻找“微言大义”，把某些道理或看法附会到现代字形中，对一些汉字的乱解误读在网络上大量传播。对于这种现象，应引起重视。

近年来，社会上特别是网络上出现了乱解汉字现象。一些人热衷于从汉字字形中寻找“微言大义”，把某些道理或看法附会到现代字形中，对一些汉字的乱解误读在网络上大量传播。对于这种现象，应引起重视。

汉字是表意文字，但对其中的“意”，相当多的人理解得比较简单，以为每个字的字义均可以从其楷书字形中找到解释。汉字起源时确实与当时人们使用的图形符号有关。东汉许慎在《说文解字》中，将古文字的构成规则归纳为“象形、指事、会意、形声、转注、假借”，称之为“六书”，而“六书”之首即为“象形”。殊不知经历了几千年演变，很多现代字形与造字之初差距很大，不同汉字中相同的构件，其来源可能完全不同。要了解这些字的形义关系，有时需要回溯到其构件混同前的字形。

更重要的是，汉字虽然属于表意文字，但字形中的构件并不都是表意的，而是有的表音，有的是代替某个构件的记号。若都当作表意构件去理解，则难免穿凿附会。

汉字演变的复杂知识一般人不了解，这很正常，但切不可随意解读，以免将错误知识和观念流传下去，误导民众特别是中小学生，给汉语的理解和使用带来混乱，也不利于汉语的健康发展和传统文化传承。

汉字历史悠久、不断演进，汉字中蕴涵着中国人独有的思维方式及价值追求。汉字与汉语是中华文化的基因，是中华文化的记载者与传播者，凝聚着中国人的文化认知与文化情感，全社会应树立对汉字的敬爱之心。汉字学本身也是一门精深复杂的独特学科。特别是随着时代发展，很多汉字形成的语境已经改变了，理解汉字起源与演变更为不易。为此，有必要在民众中普及科学的汉字基础知识。比如，可以在基础教育中加强汉字溯源教育，将一些汉字学习与文化历史结合起来，让学生不仅学会字形、字义，还能了解字词起源的背景及文化，从而理解其初始意义，准确使用汉语汉字，科学传播汉字文化。（陈双新 北京语言大学语言科学院教授）