独立评估助产学研 机制改革动真格

广东高校科研成果产业化难不难？近日，本报联合省委改革办举行高校科研体制机制改革专题研讨会，党委、政府、高校、科技企业代表共同探讨改革路径。

广东高校科研成果产业化难不难？近日，本报联合省委改革办举行高校科研体制机制改革专题研讨会，党委、政府、高校、科技企业代表共同探讨改革路径。

当前，用第三方评估给改革“找茬”“献策”，倒逼工作落实，已成为广东推动全面深化改革的重要经验。本报受省委改革办委托，对我省深化高校科研体制机制改革任务落实成效开展第三方评估。《广东省人民政府办公厅关于深化高校科研体制机制改革的实施意见》落实情况和企业获得感成为评估关注重点。

聚焦高校科研体制机制改革话题，近两个月来，评估团队通过问卷调查、实地走访、电话采访等形式，对中山大学、华南理工大学、暨南大学等19所高校进行重点调研。

评估团队在调研中发现，华南理工大学在科技成果转化机制体制改革方面的尝试已见成效。该校于2014年率先出台《关于促进科技成果转化的若干意见》，并于2015年颁布“华工十条”。2017年成立科技成果转化办公室，负责学校科技成果转化一站式审批。2018年，《科技成果转化管理办法（试行）》出台，初步构建了华工特色科技成果转化链条体系。上述改革举措也不断结出硕果，在承担企业委托项目数和经费数、科技成果转化率方面，华南理工大学居华南地区高校首位。近5年，该校各项专利发明指标稳居全国前7位。

高校集聚了众多科研创新资源，是原生创新和成果转化的主力军，是广东创新驱动发展的重要支撑。省科技厅政策法规处副调研员夏兴林介绍，我省深入推动产学研紧密合作，打造了一批产学研合作创新平台，依托高校共建设了553家省级工程技术研究中心，其中国家级5家；与高校联合共建了79个新型研发机构，带动新产品产值超过一万亿元。

全省高校累计有700余名企业科技特派员参与产学研合作，共实施千余项产学研结合项目。全省高职院校72%的专业点有合作企业，34所职业院校96个专业点现代学徒制试点改革成果在全国推广。截至2017年底，全省产学研合作累计财政投入超250亿元，带动社会及企业投入1000多亿元，新增产值超过1.4万亿元，利税1500亿元。