高考改革，关乎每个学生的切身利益，也是社会普遍关注的焦点，这使得生涯教育在国家教育体系受到了空前的重视。

高考改革，关乎每个学生的切身利益，也是社会普遍关注的焦点，这使得生涯教育在国家教育体系受到了空前的重视。

在北京“青少年生涯教育国际发展论坛”开幕之际，人社部青少年职业发展辅导教师全国办主任徐建娟接受了央广网公益频道的专访，详细介绍了关于“生涯教育”的概念定义与发展理念。

记者：徐老师您好，对于大多数人来说，生涯教育还是比较陌生的，您可以给我们介绍一下生涯教育吗？

徐建娟：我们从字面的意思理解，从我们出生到离开这个世界，这一段整体的时间，都称之为“生涯”。生涯教育在欧美的很多国家已经开始了上百年，他们在中学阶段必须要开设生涯规划系列方面的课程，并且从幼儿园时期就开始生涯教育方面的介入。在我们国家，大学阶段几年前才全部开设生涯教育课程，中小学基本还处在只有初步想法的阶段，并不清楚该如何开设生涯教育课程。

记者：新的教育改革和中高考改革发展迅猛，在这样的背景下，生涯教育该如何做呢？

徐建娟：在中高考改革之前，很多学校都是应试教育，文化课占比非常重。中高考改革后，对于人才有了新的要求，包括创新、未来职业发展、自我探索等要倒推到中小学阶段就开始培养。我知道我想要什么、我不想要什么、我未来会选择什么样的专业可能会更适合我的发展……这些从中学阶段就开始融入到日常教学过程中去。

我们这五年来，联合国内外生涯专家走进三十多所高校，从小学一年级到高中二年级，融入课表式教学，研发出了系列的课程体系，如低年级的亲子课程和高年级的生涯课程,并研发出了相关的教具，将各个学科的特点融合进生涯教育的内涵之中，我们期待有更多的老师走进课堂当中，去体会生涯课程怎么让孩子们更多更好的探索自我，让每个孩子成长为更好的自己。

生涯教育课程相关教具

记者：生涯教育的适用性如此之广，而全国有很多的中高校，在如此繁杂的教育领域里，要如何确立整个生涯教育的行业标准？

徐建娟：上海、江苏和浙江是高考改革的试点省份，他们也在进行不同形式的融合生涯教育。我们从2013年开始，集合50名左右的国内外专家学者，走进北京大概20所学校，进行打磨式、全面融入式的教学体验，在不同的年级以不同的融合方式进行生涯教育的活动，让不同时期的孩子得到不同的自我探索。我们跟全国多所学校一起研发出了一整套的课程体系，《高中生生涯规划》已由清华出版社出版，青少年职业发展辅导教师的教材已在两年前公开发行。在保障教师队伍、保障学校管理、保障学校发展方向的前提下怎么让生涯教育落到实处？让每个孩子做到真正最好的自己？就此，我们跟中国标准化研究院一起研发，联合全国各地一百多所学校草拟中小学生涯教育职业发展辅导教师行业标准规范的起草。

记者：这样看来，生涯教育会有很大的师资力量的空缺，您对于新加入生涯教育这个行业的人有什么发展建议呢？

徐建娟：生涯教育的落地性在教师中间并不是很好，生涯教育就是心理老师这种说法是错误的。生涯教育应该是融合心理学、管理学、社会学等一些学科的融合版教育模式，每一位老师都应该将生涯教育融入进每一门学科当中去，在学堂当中激发学生的学习兴趣和爱好，并在生活中进一步激发学生对社会的认知和未来梦想的规划，真实的做到对每一个孩子引领和引导的过程。老师要对生涯教育有认同感并有一定的生涯教育基础，包括咨询的技巧、如何带领生涯教育活动、如何结合学科的特点等，并由此在学校里组建一支生涯教育的师资队伍。青少年职业发展辅导教师全国办已详实的开发了这一系列的课程体系，在不同的时期、不同的课程和不同的主题当中用不同的活动和不同的道具去做丰富多彩的生涯教育活动。

记者：生涯教育在公益教育方面做过什么？

徐建娟：公益教育活动一直在进行，跟很多中小学校来做家长课堂，教给家长在不同时期怎样认识自己的孩子，通过各种亲子活动让家长更深刻的了解自己的孩子。我们也会走进山区和欠发达地区进行一系列的对口援助，并在对口援助的过程中让更多的家长和孩子对自己有了新的认识和探索，我们会帮助他们更好的成长，回归到他们应在的区域当中，将来为社会发展做出更好的贡献。

记者：谢谢徐老师在青少年生涯教育国际发展论坛之前，对生涯教育给我们做了一个简单的介绍，也祝愿青少年生涯教育国际发展论坛圆满成功！

徐建娟：最后，也呼吁更多的中小学校一起加入到生涯教育发展辅导师行业标准的起草当中来，我们将共同谱写生涯教育的行业标准，开启生涯教育的新篇章！

生涯教育要培养学生的生涯规划意识、帮助学生全面认识自我、协助学生认识专业及未来职业、指导学生做好生涯决策、做好学生的生涯管理……种种压力之下，生涯教育的未来道路任重且长，希望我国生涯教育能够尽快的实现全民普及的目标，建设好完整的国家生涯教育体系。

（来源：央广网）