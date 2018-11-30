2019届全国普通高校毕业生预计834万人，尽管就业创业工作面临复杂严峻的形势，但我国经济运行总体平稳，对高校毕业生需求总体稳定，创业环境不断优化。

28日，2019届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议在京召开，教育部党组成员、副部长林蕙青出席会议并讲话。

林蕙青指出，2019届全国普通高校毕业生预计834万人，尽管就业创业工作面临复杂严峻的形势，但我国经济运行总体平稳，对高校毕业生需求总体稳定，创业环境不断优化。各地各高校要抓住关键环节，全力做好2019届高校毕业生就业创业工作。一是以更大的力度拓展基层就业新空间。落实基层就业学费补偿代偿等政策，会同有关部门增加中央基层项目规模。鼓励更多大学生到部队建功立业，推动毕业生服务乡村振兴战略。二是以更宽的视野打开就业新渠道。围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家重点建设领域，输送更多毕业生。发挥服务业最大的就业容纳器作用，引导毕业生到文化创意等现代服务业就业创业。鼓励毕业生到国际组织实习任职。三是以更实的举措开发“双创”新动能。深化高校创新创业教育改革，把创新创业教育融入人才培养体系。宣传落实好创业及培训补贴、保留学籍等扶持政策，加大场地、资金、指导、服务等方面投入力度。四是以更优的质量打造就业服务新内涵。广泛应用“互联网+就业”新模式，促进供需精准对接。加强职业生涯发展教育，开展就业困难毕业生专项培训，建立全员参与的“一对一”困难群体精准帮扶机制。严格落实“三严禁”要求，坚决遏制任何形式的就业歧视，防范就业欺诈行为。加快建设一支职业化、专业化、专家化的就业创业指导队伍。

江苏省教育厅、四川省教育厅、北京理工大学、天津中德应用技术大学、中国商用飞机有限责任公司作了会议交流发言。