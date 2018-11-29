广东省出台深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知

广东省2019年普通高等学校考试招生工作提出了明确和具体的要求，包括高考考务管理、高职院校分类考试招生改革、应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作、普通高等学校特殊类专业考试招生录取办法和普通高校招生计划使用管理等5大方面的17项改革措施。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）近日，省教育厅、省招生委员会办公室发出《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》，就做好广东省2019年普通高等学校考试招生工作提出了明确和具体的要求，包括高考考务管理、高职院校分类考试招生改革、应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作、普通高等学校特殊类专业考试招生录取办法和普通高校招生计划使用管理等5大方面的17项改革措施。

普通高校招生计划使用的管理

为更好地满足广东省考生入学需求，明确本省本科院校预留计划优先在我省使用。《通知》提出，各高校在广东省实际使用的预留计划不得低于预留计划总数的50%，录取时实际使用预留计划未达到50%的剩余部分计划，须在广东省参加征集志愿录取。

预安排在春季高职分类考试招生的计划，尚未完成部分的计划在普通高考计划编制阶段暂不作调整，由高职院校在夏季普通高校招生录取时依据各科类的生源情况统筹安排。

《通知》提出应规范中外合作办学专业招生计划使用。普通高校中外合作办学专业招生，经教育部或省教育厅批准的中外合作办学项目，经招生院校申请、省招生办同意后可单独编设院校代码进行招生。单独编设院校代码招生专业录取的考生，入学后不得转入非单独编设院校代码招生专业。

招生院校与国（境）外教育机构开展办学合作活动的 “学分互认”、“联合培养”、“国际班”等项目，不再单独编设院校代码进行招生。以上项目与本校普通专业按院校代码统一编排招生，招生计划统筹使用。招生院校必须在本校招生章程中明确说明以上项目是否只招收填报了该项目专业志愿的考生。招生录取时，省招生办按院校科类招生计划进行投档，院校整体生源充足，但以上项目生源不足时，须调整其剩余计划至普通专业使用，按招生院校公布的录取原则录取投档考生。招生院校不按照要求进行专业间计划调整的，以上项目的剩余计划不安排征集志愿，也不得调至省外，遗留问题由招生院校解决。

特殊类专业考试招生录取办法

2019年广东省普通高考考生号第5位的数字代表考生报名属性（如“1”代表理科类考生，“2”代表文科类考生，等等），其中“4”代表音乐类考生，“5”代表美术类考生。2019年，将音乐类、美术类和新增的舞蹈类、广播电视编导类的考生报名属性统一归并为数字“4”，统称艺术类考生。据悉，根据广东省普通高校考试招生工作的规定及考生术科统考的实际，体育类、音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类五种类型的术科统考，考生只能选择一种类型报考，不得兼报。

经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的高校）的 “统考+校考”和“校考”专业，安排在提前本科批次招生录取；“统考”专业与其他本科院校艺术类专业安排在本科批次与普通文理类本科专业同批次录取。

推进应用型本科院校招收中等职业学校毕业生试点工作

《通知》强调，接下来将重点探索应用型本科院校招收中等职业学校毕业生“文化素质+职业技能”考核方式。按照5:4：1的权重合成总分方式进行投档录取，即：“3+专业技能课程证书”中的文化科目考试成绩占50%，招生院校组织的职业技能考核成绩占40%，专业技能课程证书等级成绩占10%。鼓励开设相同招生专业的本科院校实行职业技能考核联合测试，联合测试成绩在各招生院校录取时通用。优化“中职升本科”志愿填报设置。根据“中职升本科”招生实际，志愿填报设置由2018年的1个平行志愿组3个院校志愿调整为设置2个顺序院校志愿，每个院校可填报1个专业。

高职院校分类考试招生改革

《通知》提出，应继续推进高职院校依据学考成绩招生录取试点改革，增加招生科类并扩大招生规模；进一步完善高职院校“3+专业技能课程证书”招收中等职业学校毕业生考试招生管理；进一步规范和完善高职院校自主招生录取工作；优化高职院校分类考试招生录取各项工作的时间安排；继续深化面向初中毕业生的中高职贯通人才培养招生改革。

《通知》强调，要加强和优化高考考务管理。不断加大考务管理信息化应用的推进力度；加强普通高考标准化考点和英语听说考试考点建设；加强考试试卷的安全保密管理。