定了！广东省2019年普通高考今年12月1日起开始报名

广东省2019年普通高考报名时间安排在2018年12月1-10日，考生预报名时间为：12月1-6日，确认报名时间为：12月6-10日，报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/pgks。

28日，记者从广东省教育考试院获悉，广东省招委会发出《关于做好广东省2019年普通高校招生统一考试报名工作的通知》，广东省2019年普通高考报名时间安排在2018年12月1-10日，考生预报名时间为：12月1-6日，确认报名时间为：12月6-10日，报名网址：http://www.ecogd.edu.cn/pgks。

据了解，2019年广东省高考报名均采取网上报名方式。报名前，应事先在所在中学或县（市、区）招生办公室领取考生本人的考生号及上网初始密码。报名时，考生通过考生号及初始密码登录省教育考试院普通高考报名系统网站（网址为：http://www.ecogd.edu.cn/pgks），并立即修改初始登录密码。报名时，考生必须通过报考网站认真阅读了解报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，在网上自行录入本人的基本信息(含报考信息、简历信息、家庭情况等，其中报考“3+专业技能课程证书”类考生须在简历信息中如实填写毕业学校及专业)，按要求准确绑定个人手机、采集和上传相片，并交纳报考费，然后在规定时间内持二代（或三代）身份证和户口簿到考生本人户口所在地的市、县（市、区）招生办公室指定的报名点（中学）确认报名资格、校对和核准报考信息、采集指纹。应届普通中学、中等职业学校的毕业生可由学校负责事先核准考生的户口所在地以及其它报考条件，然后到报名点（中学）办理集体报考手续。社会人员须持毕业证书或相应学历证明到市、县（市、区）招生办公室指定的报名点（中学）办理报名手续。具体报名办法按《广东省2019年普通高校招生统一考试网上报名实施细则》进行。

高中阶段户籍从外省迁入我省的考生，考生报名时，必须出示广东省常住户口簿（2018年12月10日前迁入）和身份证，并交全户人员的户口簿复印件；购房入户的，还需出示房产证，否则不予办理报名确认手续。

符合条件在我省报名参加普通高考的随迁子女，应根据《关于做好进城务工人员随迁子女在广东省参加高考有关的通知》要求，在高考报名前提供本人身份证、居民户口簿和相关的资格证明材料由所就读的中学初审，并由市或县（区）招生办汇总后，分送相关职能部门审核，并办理《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》。审核通过的随迁子女应在预报名时间内在报名系统上输入《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》的相关信息，并在报名确认时（或各市招生办确定时间）持本人身份证、居民户口簿及相关的资格证明材料和审核通过的《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》按要求到就读学校所在地的市、县（市、区）招生办公室指定的报名点（中学）办理报名确认手续。

2019年普通高校艺术类专业招生术科考试分为统考、统考基础上的院校校考、院校校考三种形式。选报艺术类考生的文化科考试科目：文科类或理科类考试科目。艺术类考生报名时，需认真了解艺术类专业招生考试的相关政策（具体内容见《关于印发广东省2019年普通高等学校艺术类专业考试招生办法的通知》），并向拟报考的高校咨询后，再确认艺术类专业术科考试类型。

广东省教育考试院提醒，《普通高校招生统一考试考生报名表》一经签名确认，所有的报名信息不得更改，考试、录取以及入学后的学籍管理、毕业证书电子注册，都将以此为准。因考生本人录入错误或不认真核对而造成的后果，由考生本人承担。