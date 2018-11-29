粤港澳57万人上同一堂课

这是广东省教育研究院举办第13场“同一堂课”网络教研系列活动，主题为“初中数学教学与信息技术深度融合”，首次由来自粤港澳三地的专家、学者、教师、学生共同参与。

11月27日上午，首场“粤港澳同一堂课·走进大湾区”网络教研活动在珠海市文园中学举行。这是广东省教育研究院举办第13场“同一堂课”网络教研系列活动，主题为“初中数学教学与信息技术深度融合”，首次由来自粤港澳三地的专家、学者、教师、学生共同参与。

活动由省教育研究院和省教育技术中心主办，在广东省教育资源公共服务平台、网易新闻广东、腾讯课堂全程同步直播，累计点击观看人数超57.6万人次。

省教育研究院院长汤贞敏、副院长李海东，省教育技术中心副主任李昶，珠海市教育局调研员陈智霖，澳门濠江中学校长尤端阳出席开幕式并致辞。活动由省教育研究院教学教材研究室主任曾令鹏主持。

汤贞敏表示，粤港澳大湾区建设和发展的重要使命之一,是把湾区打造成为国际一流科技创新中心。这必须以共建中国特色世界一流基础教育作为战略支撑。为此，湾区的基础教育要综合改革、创新驱动，要优势互补、互利共赢，要融合互通、开放共享。本次活动借助信息技术手段，通过网络将粤澳的初中数学示范课与全国特别是湾区的老师同步共享，是顺应共享经济时代要求，利用信息技术促进湾区基础教育教学改革和教研创新的标志性举措，是湾区基础教育综合改革、创新驱动，优势互补、互利共赢，融合互通、开放共享的生动体现。

李昶表示，以应用为导向，教育信息化与教学、教研深度融合，在提高教育教学质量等方面具有积极的促进效果。“同一堂课”网络教研系列活动扩大了优质课例和教研活动的传播覆盖面，促进了广大教师专业发展，在教育均衡发展方面起到重要作用。

尤端阳介绍，澳门濠江中学自2013以来，推行信息科技教育计划，将高科技手段融入各科教学之中，其中数学组成绩显著。他认为，把数学教学融入信息科技之中，关键在于教学理念更新及师资队伍建设。学校非常重视教师信息科技能力培训，现在，学校数学科组利用网络教学平台进行课前网上预习、微课学习及讨论已成为教学的常态。

陈智霖表示，“十三五”以来，珠海市积极推进教育信息化建设，把教育信息化作为推动教育均衡和提升教育教学质量的重要手段。加强教育信息化基础设施、教育资源、应用推广等重点工作，教育信息化建设正朝着互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能方向发展。信息技术与教学、教研深度融合，正体现了这一发展方向。

活动中，珠海市文园中学教师程珊珊、澳门濠江中学教师廖富成分别执教初中数学八年级上册《平方差公式》。程珊珊引导学生自编习题环节，使学生真正成为课堂主体，体会数学的快乐，实现知识的有效建构；廖富成以问题串的形式，铺设阶梯，引导学生自主探究。两位老师将信息技术融入课堂教学，使学生更直观感知平方差公式的几何角度联系过程；借助网络学习平台进行自主学习的探究活动，学生真正经历了“观察、比较、抽象概括出平方差公式”的过程, 体会到从具体到抽象地研究问题的方法。珠海、澳门两地老师同课异构，各具特色，体现了信息技术与课堂教学深度融合，突出了学生的主体地位。两堂观摩课的教学效果获得在场专家的肯定，现场学生在课堂中表现出的思维能力和综合素质也让现场和网络上学习观摩的教师称赞不已。

网络教研活动实现了线上线下同时互动交流。中国教育学会中学数学教学专业委员会理事长、人民教育出版社中学数学室原主任章建跃研究员，香港教育大学数学与资讯科技系张侨平助理教授， 广东省教育研究院中学数学教研员吴有昌副研究员，澳门濠江中学助理校长周明，珠海市教育研究中心数学教研员张建国高级教师，珠海市文园中学校长、广东省“特支计划”教学名师宋朝华高级教师等作为访谈嘉宾现场对话，围绕“信息技术背景下的初中数学优质课堂教学”主题展开面对面的深入互动研讨，拓宽了教研内容。活动首次实现分屏直播远程对话，珠海直播现场的专家与粤北韶关始兴、澳门濠江中学教研观看点的数学老师们突破空间限制，实时在线面对面交流互动。

李海东在总结时表示，本次活动呈现了以下几个特点：一是目标明确，意义重大；二是主题明确，精彩纷呈；三是方式创新，内涵丰富；四是专家引领，释疑解惑。“同一堂课”网络教研系列活动已成为信息技术与教育教学深度融合，解决教学重点、难点问题的一个典型范式，首场“粤港澳同一堂课·走进大湾区”网络教研活动也标志着粤港澳大湾区基础教育教学领域交流合作迈出可喜的新一步。

为高效、快捷地传播和共享优质教育资源, 广东省教育研究院创新性地推出“同一堂课”网络教研系列活动, 借助信息技术手段, 打造互联网+教研平台, 将中小学各学科优秀教师、示范课与全省各地,特别是粤东西北地区老师共享, 这是广东顺应共享经济时代要求, 实现信息技术与教育教学深度融合的重要举措和标志性行动。自2017年5月以来, 13场 “同一堂课” 网络教研活动陆续在深圳、广州、东莞、揭阳、中山、佛山、珠海等地推出, 第一场全省各地参与人数9万多人次, 其后一路走高, 最高达57万多人次, 共约200万人次观看和参与这项教研活动，影响范围扩大至全国。为适应粤港澳大湾区基础教育交流合作新形势,11月27日首次推出粤港澳三地教师共同参与的“粤港澳同一堂课”网络教研活动。

截至27日下午，在珠海市举办的“粤港澳同一堂课·走进大湾区”网络教研直播活动，全国各地57.6万人次收看。其中全国各地以镇街或学校或者个人为单位通过广东省教育资源公共服务平台观摩直播点播量19.3万多人次，观看点共1.3万多个，在线参与互动教师4千多人次；社会公众通过网易新闻广东端和腾讯课堂收看的有38.3万人次。截至发稿，还有更多一线教师在屏幕前回看、参与本次网络教研活动，更多精彩仍在继续！

（来源：广东省教育研究院）