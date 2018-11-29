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遇到这7类劳动合同需慎重

2018-11-29 08:38 来源：南方网
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　　正值就业季，不少应届毕业生通过自己的努力，终于要跟心仪的单位签订劳动合同了。可是你知道吗？劳动合同里有你看不见的陷阱，遇到这7类合同一定要谨慎。今天，小编就来说一说劳动合同那些事儿↓↓↓

　　1、口头合同

　　老刘由熟人介绍到某公司当司机，碍于情面没有签订正式书面合同，只是口头约定了工资。后来老刘受伤，与公司发生纠纷，可是因为没有书面劳动合同，举证困难。

　　“ 《劳动合同法》有规定，非全日制用工双方当事人可以订立口头协议，比如“小时工”。但是，如果用人单位是全日制用工，就应该与劳动者订立书面劳动合同，口头劳动合同是不允许的。”

　　2、抵押合同

　　小李入职时把自己的毕业证、学位证抵押给了公司。后来，小李想离职，公司却以种种理由不退还抵押物品。

　　“ 关于这类情况，《劳动合同法》明确规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。如果遇到这样的单位，可以向劳动监察部门举报。”

　　3、简单合同

　　小钱遭到了公司的无故解聘，这时才发现，自己跟公司签订的劳动合同过于简单，内容里根本没有对用人单位解除合同和违约等行为的追究条款。

　　“ 在签订劳动合同时，大家一定要看清楚合同条款。《劳动合同法》规定，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。此外，还可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。这样，一旦和单位发生纠纷，就可以按合同约定要求补偿了。”

　　4、双面合同

　　有的单位为了应付检查，准备了两份不一样的合同，一份是合法规范的假合同，由用人单位保管，应付检查，实际并不执行。

　　另一份是不规范、不合法的真合同，则由双方持有，实际执行。大家要注意，这类合同是不允许的。

　　5、生死合同

　　个别用人单位为了逃避责任，在合同中对劳动者提出“出现伤病自理，如有意外企业概不负责”等要求。

　　这种用人单位大多数出现在建筑、化工、采矿等高危行业。求职者一定不可以抱有侥幸心理，或者不认真阅读合同条款，一旦发生事故将面临巨大的费用压力。

　　当然，即使签订了此类合同，只要是单位原因造成的工伤，劳动者仍然可以向劳动保障及法律部门提出仲裁或诉讼。

　　6、暗箱合同

　　暗箱合同也可以称为“一边倒”合同，这类合同内容往往明显偏向用人单位一方，多数是单位事先根据自身利益拟定，抱着“你不干总有人干”的心态，只强调用人单位的权利和劳动者义务，对劳动者的利益涉及很少。

　　7、霸王合同

　　这种合同只从单位角度出发、求职者处于被动地位。刚进公司，如果不小心签署了霸王劳动合同，劳动者可以反馈到公司所在地的人社局，申请认定劳动合同无效或者部分无效。

　　如果劳动合同被确认无效，劳动者已付出了劳动，用人单位还需要向劳动者支付劳动报酬。

来源 | 人力资源和社会保障部微信号

编辑： 柯丹洁

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