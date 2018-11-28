首届“中国青年·新风尚风采大赛”在广州体育学院举行

本次大赛以“传承、时尚、创新”为主题，以锻造“有智慧、有责任、有自信、有活力”的中国大学生精神风貌为己任，取体育之精华，萃时尚之灵魂，将表现健康美、心灵美、智慧美等综合素质作为竞赛内容，充分突显当代大学生“内强素质、外塑形象、积极向上、开拓进取”的青春风采。

南方网讯 11月27日晚，2018首届“中国青年·新风尚风采大赛”在广州体育学院亚运馆圆满落幕。本次大赛由广州体育学院主办，广州体育学院体育艺术学院、广州体育学院团委承办，广州体育学院副校长朱征宇教授出席活动现场。

本次大赛以“传承、时尚、创新”为主题，以锻造“有智慧、有责任、有自信、有活力”的中国大学生精神风貌为己任，取体育之精华，萃时尚之灵魂，将表现健康美、心灵美、智慧美等综合素质作为竞赛内容，充分突显当代大学生“内强素质、外塑形象、积极向上、开拓进取”的青春风采。

48位来自广东高校的青年学子在比赛中阐述了对于中国青年责任与担当的理解，并经过华贵礼服及活力泳装的展示，最终决出一二三等奖、“优秀中国青年”以及“最佳风采奖、最佳风度奖、最佳口才奖、最佳形体奖、最具道德风尚奖、最具魅力奖、最具表现力奖、最具亲和力奖、最具学识奖、最具活力奖”十个单项奖。来自广州体育学院的刘唱、 华南农业大学的贾瑞梦与广东工业大学的张明共同将一等奖收入囊中。

“中国青年·新风尚风采大赛”由广州体育学院体育艺术学院表演（时尚表演）专业发起，以培育与践行文化自信为中心，以服务区域文化建设、社会经济发展为宗旨，试图提出时尚表演人才培养的新途径，引领时尚与健康交融的表演学科新方向。广体表演（时尚表演）专业原名舞蹈学（模特）专业，自2002年正式招生至今已有十六载，为粤港澳地区时尚产业输送了大批人才，并有280人次在国内外比赛中斩获佳绩，其中50人次摘得冠军头衔。

本次比赛借“粤港澳大湾区体育教育与发展联盟”的平台优势，倡导当代中国青年以更为积极昂扬的姿态参与到大湾区建设的时代盛事中，为实现中国梦而奋勇向前。