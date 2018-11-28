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“如果我不乖，妈妈你还爱我吗？”一段视频看哭3亿家长

2018-11-28 11:10 来源：南方网
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感恩节，

　　送上一段家学宝原创暖心小视频

　　父母无私的爱才能灌溉出感恩的心

　　“妈妈，如果我不乖，你还会爱我吗？”

　　你对孩子的爱，

　　是无条件的吗？

　　你有没有意识到，

　　你对孩子说的话，

　　正在影响着孩子对爱的理解？

　　——编者按

 

　　1

　　最近，一个置身街头不愿回家的小女孩向民警哭诉的故事刷爆了朋友圈。

　　19日，杭州7岁女孩向民警哭诉，不想和妈妈在一起。小女儿说：

　　“那个作文题目太难了！妈妈骂我，对我不好，我不想和她在一起。”

　　孩子妈妈说，自己当天要加班，就去学校接了孩子回单位。孩子不肯好好做作业，她就训了几句，孩子不开心就跑开了。

　　我看到有评论说：这孩子一看又是一个熊孩子，一点都不听话。

　　从视频中看到，7岁女孩的妈妈称孩子很不听话，经常撒谎。而女孩一脸委屈哭着称：

　　“不想和妈妈在一起，也不想你们找到妈妈。”

　　女孩认为自己“不听话”，“不够乖”，妈妈就对她不好了，不会爱她了。

　　不知道有多少孩子会和她一样想：

　　是不是一定要听话，爸妈才会爱我？

　　于是问题来了：

　　为什么孩子会有这样的想法？

　　大家有没有发现一个问题，很多家长都喜欢说类似于这样的话：

　　你要听话，去做XXX，不然妈妈就不爱你了；

　　听话哦，这样做，妈妈才会爱你......

　　这种“爱”的要求似乎成了一种条件交易，然而，父母与孩子之间的爱本身是无价的，也是无法用条件去衡量的，这是一种孩子天生的本性与需求。

　　当我们用“爱”与“不爱”要挟孩子时候，必然会适得其反。

　　这种表达，将成为孩子安全感最大的隐形杀手。它会让孩子潜意识里觉得：我爱你是有条件的，你达标了，才可以达到。然而你本身是不被我接受的，也不是天生被我爱的。

　　用爱绑架、恐吓就是在伤害孩子，因为不仅是孩子，每个人都渴望被爱。

　　这种“绑架”式育儿，会让孩子认为自己生来是没有价值的。

　　因为孩子会比成人更加的敏感脆弱。他们会为了得到爱去处处讨好，甚至会因此产生抗拒心理，就像那名7岁女孩一样，因为自己的不听话，认为妈妈不爱自己了，于是便选择逃避。

 

　　2

　　记得在我很小的时候，有一次，爸妈带我去游乐园玩。在下午四五点左右，在准备往返的路上看见一个和我差不多大年龄的小女孩，正拉扯着他的妈妈的衣服苦苦哀求着，好像是不愿意离开。

　　她的妈妈似乎也很倔强，板着脸，不想再继续逗留了。小女孩没有听话，面带喜色地迅速脱离了她的妈妈，转头跑向了身后的旋转木马。突然，她的妈妈朝着女孩说：

　　“你再不听话，我和你爸爸就不要你了，让警察把你捉走！”

　　话音刚落，下一秒小女孩嚎啕大哭，坐在地上像是一个被“遗弃”的孤儿，周边的世界似乎都与她无关。

　　过去了十余年之久，这个场面至今让我难以忘怀。我在想，让一个上一秒还是开开心心的孩子，可以瞬间崩溃大哭，这是产生了多么大的恐惧啊？

　　我无法得知的是，这种恐惧会伴随小女孩多长时间，又会给她的一生带来什么样的影响。

　　也就，在那一刻父母还沉浸在“你为什么这么不听话”的气愤当中，孩子或许已经陷入了多少年之后都无法释怀的恐惧里。

　　那些恐惧将凝固成人性中的黑暗面，一点点堆积，长久压抑在孩子的身体内。极端、懦弱、自卑、缺爱、焦虑、没有安全感，都会随之而来......

　　

3

　　为了让孩子听话，扔出一个巨大的恐惧，去控制孩子。也许在眼下，他确实会因此变的乖巧、听话、“懂事”。但是如果把“不去完成A，你就会失去B”的这种心理从小种植在孩子的身体内，便会发芽长大，祸患无穷。

　　要知道，儿时的爱与阴影都极可能相伴他的一生。

　　父母的语言，一直都在影响着孩子，让孩子知道怎样，你都爱TA，比勉强TA成为你心目中那个理想的孩子，重要得多！

　　如果你真的爱孩子，请不要带给他恐惧，因为他真的很需要无条件被爱，他也真的很爱你。

　　前两天，一个名叫朱尔的8岁小学生，写了一首小诗《挑妈妈》爆红网络，感动了无数人　　

　　各位爸爸妈妈们，你们不知道的是，孩子其实和你一样，真的像你爱他一样的很爱很爱你。而在孩子小的时候，他们更需要的是那份“无条件”的爱。

　　这份“无条件”的爱，在我们老了的时候，也同样会拥有。

 

　　4

　　法国著名童书作家——卡特琳﹒堪布朗的《你还爱我吗？》，就向我们诠释了关于父母与孩子之间的爱。

　　妈妈的爱是有条件吗？这样的爱会不会消失？妈妈到底爱我有多少？这本书从一只小熊担忧妈妈对自己的爱出发，探讨爱的条件与爱的本质：

　　“小熊戏耍时，无意间把衣服撕破了，他害怕妈妈会生气。因为妈妈工作了一整天很累，但是她仍很平和地为小熊缝补衣服。

　　小熊有点难过觉得妈妈不会爱他了。熊妈妈告诉他：“我当然爱你啊，我怎么可能因为这个就不爱你呢？”

　　小熊假设了很多种可能：把所有衣服都撕破了，考试成绩很差，全身脏兮兮爬满虫子，他不再爱妈妈等等，问妈妈是否爱他。

　　熊妈妈都坚定而温柔地告诉小熊：

　　我不会因为任何事情不爱你，也不管你选择爱谁，我依然爱你，因为我爱的是你。

　　这种无条件的爱，会让孩子拥有一种安全感、价值感、“自我”的形成也会更加健康。

　　在教育孩子的时候，要让孩子知道：

　　我是无条件爱你的，但是为了规范你的行为，让你更好的成长，你需要做点什么了。

　　无论孩子小的时候是否听话、无论他是否聪明、也无论他在世俗的规定下是否优秀。请让他记住：你会一如既往爱着TA。

　　小时候被爱，将成为孩子一生的盔甲。

编辑： 唐巧燕

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