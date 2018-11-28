运球、跑位、掩护、投篮……这些职业篮球运动员的“把式”，由一群不到12岁的小朋友演绎出来会是怎样的场景？中国小篮球联赛的赛场上不乏这样的精彩，充满活力的小球员对篮球的热爱，感染着所有观众。

运球、跑位、掩护、投篮……这些职业篮球运动员的“把式”，由一群不到12岁的小朋友演绎出来会是怎样的场景？中国小篮球联赛的赛场上不乏这样的精彩，充满活力的小球员对篮球的热爱，感染着所有观众。

小篮球，更适合在青少年中开展

何谓小篮球？将成人篮球运动的规则进行简化和修改，使其更适合在青少年中开展，这就是小篮球。首先是参与者的年龄小，12周岁及以下的男孩、女孩均可参加，联赛分为U12（12岁以下）、U10（10岁以下）和U8（8岁以下）3个组别；其次是比赛的场地小，小篮球全场大小只相当于成人篮球场的一半；再次是使用的器材小，U8年龄组的篮架最低，只有2米35，比成人篮架矮了70厘米，篮球为4号球，比成人用球轻了200多克。

为帮助孩子爱上篮球、养成锻炼习惯，2017年11月20日，由中国篮球协会主办的小篮球发展计划及联赛正式启动，经过一年的积淀和发展，“小篮球，大梦想”的理念已经在全国各地生根发芽。

来自福建省漳州市玉兰小学的杨林心，通过小篮球联赛接触了篮球，并深深地爱上了这项运动。杨林心说：“我非常喜欢小篮球，因为这项运动讲究团队配合，在赛场上大家会互相支持、互相帮助，一起享受运动的乐趣，今后我会把从小篮球运动中学到的道理运用到学习和生活中。”

参与、从事小篮球运动的孩子普遍有这样的体会：并不是身高体壮才能打篮球，篮球能给参与者带来快乐。据中国篮协副秘书长许闽峰介绍，2018年小篮球联赛在全国25个省区市和5个计划单列市同时开展，走进了100多座城市，共有超过1.5万支队伍的10万余名小球员参与。经过30个赛区的角逐，共计200支球队的近2000名小球员入选华东、华南、华北、西南、西北、东北6个大区的训练营。

培养体育精神，让孩子长久受益

龚书榆是云南财经大学附属中学小学部五年级的学生，参加了西南大区训练营U10年龄组比赛。“能参加大区训练营比赛，感觉像做梦一样，自己的努力得到了肯定。”龚书榆说。尽管参加的3场比赛都输了，依然可以上台领奖，“我觉得（奖牌）见证了自己的汗水和泪水，而且还有签名留念的环节，感觉自己成了球星。”龚书榆说。

领奖、签名，这些“小设计”给龚书榆留下了愉快的回忆。许闽峰表示，“所有的孩子都可以登上领奖台，我们要给他们足够的尊重，给他们一种严肃的、隆重的仪式感。等10年、20年后回头再看（这些签名），就会觉得非常有意义。”

体育，是学校教育的有机组成部分，在“润物细无声”中给孩子们带来积极的影响。场上哨响，提醒球员遵守规则；比分落后，考验的是意志品质；追求胜利，需要整个团队协作。“从小培养体育精神，培养运动家风度，能够使孩子们长久受益。”清华大学副校长杨斌说。

运动，在赋予青少年积极向上的阳光气质的同时，也包含尊重他人、尊重规则的教导。中国篮协主席姚明表示，小篮球的推广，扩大了项目爱好者群体，可以发现一些有篮球天赋的苗子。

推广小篮球需要社会和市场双轮驱动

现阶段小篮球运动以中国篮协推进为主，同时要鼓励社会各界共同参与。北京体育大学中国体育政策研究院院长鲍明晓教授认为，开展小篮球运动，既需要社会推动，也不能缺少市场的驱动。

据鲍明晓介绍，统计数据表明,目前全国开展篮球培训的机构数达到1.7万，从业人数超过45万人。“在整个篮球产业中，除了中职篮（CBA）联赛，实际上支撑整个大产业最主要的部分就是小篮球和篮球培训”，鲍明晓说，“仅仅教运球、投篮等篮球技术，价值有限。如果把篮球场变成培养孩子体育精神的训练场，那么附加值就会高很多。”

推广篮球运动，学校是不可忽视的阵地。北京师范大学实验附小吴建民校长坦言，每天一小时的体育活动时间里，如果不教给孩子一项运动技能，只是在外面跑、随便玩，那么很难坚持下来。目前，学校四、五、六年级开展了篮球联赛，接下来计划依照小篮球方案，对篮球场地和设备进行改造，争取在低年级也能把篮球运动开展起来。

以小篮球联赛为引领，中国篮协将依靠各级篮球协会和全国的各小学、社会青少年篮球培训机构、培训基地推动小篮球的可持续发展。