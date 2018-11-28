学前教育就该定位普惠性

学前教育资源尤其是普惠性资源不足，是目前学前教育面临的客观问题。

■扶 青

学前教育资源尤其是普惠性资源不足，是目前学前教育面临的客观问题。针对“入园难”“入园贵”等困扰老百姓的烦心事，日前印发的《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》开出“药方”：着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，坚决扭转高收费民办园占比偏高的局面。其目标是，到2020年，全国学前三年毛入园率达到85％，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80％。

剖析当前学前教育存在的“入园难”“入园贵”问题，根源在于对学前教育定位不清晰。如果对儿童教育做一个简单划分，0—3岁属于幼托教育，3—6岁属于幼儿园教育，6岁以上可视为义务教育。其中，义务教育阶段发展比较健全，但0—6岁的学前教育阶段，似乎并没有得到足够重视。此前我国各地都存在过度依赖社会力量提供学前教育资源的问题。数据显示，从上个世纪90年代起到2010年，政府对学前教育的投入不足总教育经费的1.3％。由此导致的是，公办幼儿园极其有限。公办园上不起，需求又摆在那里，催生出了两类民办幼儿园：定位高端的私立学校，以及定位平民的廉价学校，前者收费太高，后者很多是无证无照。随着现代家庭结构的优化，人们对优质教育有了普遍需求，学前教育的问题才被凸显出来。

在这个背景之下，2010年国务院发布《关于当前发展学前教育的若干意见》，明确发展学前教育，努力构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持政府主导，社会参与，公办民办并举，充分调动各方面积极性。这里面一个重要的信号是，允许设置营利性学校。须知，即便是发达国家的基础教育，也鲜有幼儿园是营利性的。去年，《民办教育法》进行了一次修改，即启动民办学校的分类改革，可以选择登记为“营利性”或“非营利性”。也就是说，允许民办幼儿园大大方方地赚钱。但是，不少幼儿园出现的虐童事件，让人看到问题的复杂性：许多人把学前教育纯粹看成一笔生意，忙着跑马圈地、烧钱扩张，一心想着挣快钱，这样的教育质量能好吗？

实践证明，教育行业是个慢行业，它的特殊性在于所有环节都围绕“人”，和资本围绕“钱”是有区别的。此次《意见》专门提出遏制过度逐利行为，要求民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。有些人将其理解为不允许民资进入，这其实是错误的，我们不是不允许营利，而是不准许过度逐利。这才是对学前教育的正确定位，如果不由政府主导，如果不坚持普惠性、公益性，我们就难以做到幼有所育、育有质量。《意见》所提到的普惠性幼儿园覆盖率，主要就是针对高收费民办园占比过高的情形，这就要求充分利用闲置资源开办公办园，以各种委托形式发展普惠性幼儿园。只有普惠性幼儿园多了起来，价格才能平民起来，入园才能容易起来，教育质量才能硬起来。

学前教育，就是人民对美好生活向往的一部分，要解决好“入园难”“入园贵”问题，普惠性幼儿园最受人民期待。普惠性幼儿园，既有公办的，也有民办的，但无论是哪一种，所有的经营者和投资者都应认识到，幼儿园不是一门生意，要把它的公益性、普惠性挺在前头。总而言之，办好一家幼儿园，需要对教育事业的责任感，更需要对下一代的真诚关爱。