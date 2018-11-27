华农举办风景园林与城乡规划专场供需见面会

为让广大设计类应届毕业生找到心仪的工作，为美丽中国建设，乡村振兴提供更好的解决方案，11月25日，由华南农业大学招生就业处主办，林学与风景园林学院承办的第八届风景园林与城乡规划专场供需见面会在该校第四教学楼广场举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/孔晓娟、邱亚龙）为让广大设计类应届毕业生找到心仪的工作，为美丽中国建设，乡村振兴提供更好的解决方案，11月25日，由华南农业大学招生就业处主办，林学与风景园林学院承办的第八届风景园林与城乡规划专场供需见面会在该校第四教学楼广场举行。

供需见面会现场

华南农业大学招生就业处李国章处长、林学与风景园林学院党委赵凤书记、郭迪杰副书记、黄东副院长一行莅临现场，了解企业和学生现在招聘情况，并与现场应聘的应届毕业生亲切交谈，了解其就业期望，鼓励其树立正确的择业观，引导他们理性看待就业形势。

领导老师合影

精准邀约，近百家企业齐聚一堂

据悉，本次供需见面会共邀约近100家风景园林与城乡规划相关企业到场，提供2700余个就业岗位，其中设计类相关岗位2500余个，吸引澳洲国立大学、香港科技大学、华中农业大学等30余所高校1700余名应届毕业生过来参加应聘，应聘毕业生主要为园林、风景园林、城乡规划、园艺、环境工程等专业，为风景园林与城乡规划相关企业和应届生提供了精准的招聘服务。

近百家相关企业齐聚一堂

贴心服务，招聘面试进学生社区

为了方便学生求职，本次供需见面会设在第四教学楼广场，该地临近泰山区学生宿舍区和汇景北路公交总站，不仅方便本校学生求职，也方便外校应聘者前来应聘，应聘者们一大早便手持设计作品集和简历前往各企业咨询，不少企业摊位前一早便排起了长队。此外，该校为企业设立微信招聘交流群展板，应聘学生可以现场扫码进群，和用人单位精准微聊，提供贴心的招聘和应聘服务。

学生求职现场

求职课堂，简历与面试现场教学

本次供需见面会现场还展出了该校学生部分优秀简历，供参观学习。同时还设置直击面试环节，低年级学生可以以旁听者的身份参与企业面试，为非毕业生上了一堂移动的、生动的职业生涯规划课程。直击面试现场是指征得面试企业和毕业生同意后，开放毕业生面试现场，由非毕业生直接旁听，提前了解招聘流程，感受求职气氛，为日后真正的应聘面试做好准备。

直击面试现场

据悉，华南农业大学已连续举办八届风景园林与城乡规划专场供需见面会，旨在为广大设计类应届毕业生提供精准招聘，为设计类企业与毕业生之间搭建良好的沟通平台，提供更为便捷的就业资讯通道，助力学生找到一份满意的工作，同时也让企业借此机会广泛吸纳专业人才，储备更多的人力资源，为美丽中国，乡村振兴提供更好的解决方案。