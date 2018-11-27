暨南大学校外中华文化研习教育基地增至7家

11月20日，暨南大学中华文化大讲堂（以下简称“大讲堂”）共建单位揭牌仪式、暨南大学辅导员（以下简称“暨大”）中华文化专项工作论坛暨“刘潇潇——中华传统文化教育名辅导员工作室”授牌仪式在暨大华文学院举行。

11月20日，暨南大学中华文化大讲堂（以下简称“大讲堂”）共建单位揭牌仪式、暨南大学辅导员（以下简称“暨大”）中华文化专项工作论坛暨“刘潇潇——中华传统文化教育名辅导员工作室”授牌仪式在暨大华文学院举行。暨大副校长饶敏、广东民间工艺博物馆馆长黄海妍、中共三大会址纪念馆馆长颜晖、学生处处长区向丽、团委成品兴书记、学生就业指导中心主任何清文、心理健康教育中心主任张将星、华文学院党委书记史学浩、副书记马洁以及共建单位、暨大各院系的主管学生工作领导和辅导员100余人参加了此次活动。

本次论坛确立了广东民间工艺博物馆和中共三大会址纪念馆正式成为大讲堂的共建单位，至此暨大的校外中华文化研习教育实践基地增至7家，涵盖广东政府文博管理机构、国家一级博物馆、全国重点文物保护单位、世界海丝申遗中国预备名单单位，为暨大港澳台侨学生开展中华文化、岭南文化、“一带一路”和爱国主义的教育积累了丰富的文博资源、创造了良好的校外实践场所。

饶敏副校长在致辞中表示，希望“大讲堂”项目在社会各界及广东省重要文博单位的关心支持下，与校外共建单位紧密协作、越办越好，为中华优秀传统文化的传播、粤港澳大湾区文化繁荣、为维护祖国统一、团结凝聚海内外中华儿女齐心共筑中国梦贡献智慧与力量。

会上，广东民间工艺博物馆馆长黄海妍、中共三大会址纪念馆馆长颜晖被聘为“大讲堂”项目的顾问，他们将用各自专业的学术涵养和丰富的管理经验指导大讲堂的发展。

在论坛举行前，学校还举行了“刘潇潇——中华传统文化名辅导员工作室”的授牌仪式，饶敏副校长亲自授牌，区向丽处长、张将星主任为工作室第一任期的成员颁发了聘书。据悉，今年，该校为进一步加强辅导员队伍的专业化、职业化、专家化建设，大力提升该校学生思政工作质量，设立了3个名辅导员工作室，其中“中华传统文化教育名辅导员工作室”为省内高校首创。

记者了解到，为促进各国文化交流与融合，增进大家对“一带一路”倡议及中华优秀传统文化的了解和研习，暨大学生处主办，华文学院承办，毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆、广东东翮堂本土文化促进中心、西汉南越王博物馆、南越王宫博物馆、广东省非物质文化遗产保护中心、广东民间工艺博物馆、中共三大会址纪念馆等七家单位共建中华文化研习教育基地，重点打造暨南大学“中华文化大讲堂”项目。

大讲堂以“逐梦一带一路，品读中华文化”为主题，以“礼乐诗书、一带一路、岭南文化”为主要内容，以“体验、研习、传承、推广”为目标，以“以文育人、用情化人、公益传播、全面培养”为工作理念，设置研习班、专题讲座、志愿服务、汇报演出、学术科研、创新创业、微信公众号、实践考察、文化互动体验、团队建设等丰富多样的学习板块，为广大学生尤其是港澳台侨学生提供线上线下全方位、立体化的研习平台，开创了第二课堂思政教育和人才培养模式的新渠道。大讲堂每年开设2期，自2016年4月揭幕以来，已有22000多人次来自50余个国家、24个学院的莘莘学子参与，开设12个中华文化研习班课时1500多节，活动和比赛300多场，发表公众号推文800余篇。该项目内容丰富、形式多样、参与度高、持续性强、媒体报导广泛、学生普遍受益，获得了显著的社会效益和教育效果。