慢慢喜欢你，爱在此刻相聚

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/苏宁）凯蒂猫、米奇老鼠、小圆点……脸上绘有各式图案的年青人游走着，或停步自拍，或欣赏画作，或互相交流，是不是让你有一种误入异国小资风情市集的感觉？
11月26日，2018“瑕之美”特殊孩子艺术节公益嘉年华在广州珠江琶醍举办。广州多所中学的普通学生和特殊学生相聚一堂，以文艺表演、摊位互动游戏、甜心下午茶、有轨电车青春行、观看美术展览等形式，让中学生与特殊青年接触交流，加深彼此的了解和认识。
嘉年华现场，“瑕之美”特殊孩子艺术节的多幅美术作品还以异形装置的形式进行展出，吸引游人驻足拍照留念，这些优秀的作品充分展示了特殊孩子的绘画天赋，也让公众了解他们内心的小小世界。
主办方负责人向记者介绍，2018年“瑕之美”以“慢慢喜欢你”为主题，开展系列活动让普通公众了解和接触特殊孩子，鼓励公众迈出第一步，更多地接纳和包容特殊孩子，继而为特殊孩子融入社会创造更好的环境。今年，“瑕之美”不仅举办了甜心下午茶、大学插班生、美术画作评比、文艺汇演等活动，还通过新增公益嘉年华，邀请普通中学的学生与特殊青年互动，一同推开18岁的青春之门。
作为“羊城之夏”2018年广州市民文化节主旨动之一，今年“瑕之美”活动由广州市文化广电新闻出版局和指导共青团广州市委员会，广州市少年宫、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部联合主办，上千市民群众参加活动。