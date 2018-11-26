慢慢喜欢你，爱在此刻相聚

凯蒂猫、米奇老鼠、小圆点……脸上绘有各式图案的年青人游走着，或停步自拍，或欣赏画作，或互相交流，是不是让你有一种误入异国小资风情市集的感觉？

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/苏宁）凯蒂猫、米奇老鼠、小圆点……脸上绘有各式图案的年青人游走着，或停步自拍，或欣赏画作，或互相交流，是不是让你有一种误入异国小资风情市集的感觉？

志愿者扮演的人偶乐乐在有轨电车青春行过程中以有趣的方式传递融合与关爱

11月26日，2018“瑕之美”特殊孩子艺术节公益嘉年华在广州珠江琶醍举办。广州多所中学的普通学生和特殊学生相聚一堂，以文艺表演、摊位互动游戏、甜心下午茶、有轨电车青春行、观看美术展览等形式，让中学生与特殊青年接触交流，加深彼此的了解和认识。

活动现场

嘉年华现场，“瑕之美”特殊孩子艺术节的多幅美术作品还以异形装置的形式进行展出，吸引游人驻足拍照留念，这些优秀的作品充分展示了特殊孩子的绘画天赋，也让公众了解他们内心的小小世界。

主办方负责人向记者介绍，2018年“瑕之美”以“慢慢喜欢你”为主题，开展系列活动让普通公众了解和接触特殊孩子，鼓励公众迈出第一步，更多地接纳和包容特殊孩子，继而为特殊孩子融入社会创造更好的环境。今年，“瑕之美”不仅举办了甜心下午茶、大学插班生、美术画作评比、文艺汇演等活动，还通过新增公益嘉年华，邀请普通中学的学生与特殊青年互动，一同推开18岁的青春之门。

特殊孩子表演，吸引路人驻足拍照

作为“羊城之夏”2018年广州市民文化节主旨动之一，今年“瑕之美”活动由广州市文化广电新闻出版局和指导共青团广州市委员会，广州市少年宫、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部联合主办，上千市民群众参加活动。