赴韩留学语言门槛提高

随着赴韩人数的增多，不少人打着留学的幌子非法务工。为了遏制非法滞留者人数不断攀升，11月上旬，负责韩国出入境管理的法务部颁布了针对留学生的新的签证、滞留管理制度。该制度将于2019年1月1日起施行。

随着赴韩人数的增多，不少人打着留学的幌子非法务工。为了遏制非法滞留者人数不断攀升，11月上旬，负责韩国出入境管理的法务部颁布了针对留学生的新的签证、滞留管理制度。该制度将于2019年1月1日起施行。

赴韩学语言要TOPIK2级以上

据了解，韩国的留学签证主要分为两种：一种是针对申请语学院的D4签证，另外一种是针对申请本科硕博课程的D2签证。在以往的韩国留学申请中，语学院的申请，无论是院校还是法务部都对学生没有韩语水平要求，即零基础就可申请可入学可入境。而本科硕博课程的申请，只有院校在录取阶段会对韩语水平有要求，法务部对于签证申请时并无要求。新的制度，将根据是否认证大学，是否属于公示21个国家及重点管理5个国家的区分，在签证申请时采取不一样的要求。中国属于公示21个国家的范围。

对于此次变更，启德留学张娟提醒，以往申请语学堂，不需要在中国国内学习韩语，但以后要达到韩国语能力考试2级(即TOPIK2级)以上，才能申请。此前申请韩国本科和研究生的课程，用语学堂的内部韩语测试成绩也可获得签证，但随着新政的实施，对申请者提出了TOPIK3级以上等要求。张娟建议，对于有意向留学韩国者，韩语要认真学起来。此外，在新政之下，语学堂的招生名额也将被严格限制，不能随报随录，同学们要尽早规划。

非法滞留或限制入境最长10年

记者注意到，本次发布的新制度，针对很多特殊情况也有详细的说明。例如，在韩国驻中国开具相当于留学经费额度的存款证明并进行领事视频面试，即使语言未达到要求也可以申请签证。此外，在申请阶段就提交了韩语水平证书的同学，去到韩国后不必再受必须待满半年后才可勤工俭学的约束，入境之后找到工作就可以做兼职。

此外，韩国法务部近期发布通知，将对建筑、娱乐、按摩等行业用人单位非法聘用外国人的行为加大打击和处罚力度，并于10月1日至2019年3月31日实施非法滞留外国人主动离境制度。根据该制度，非法滞留者如在上述期限内主动离开韩国，无论其在韩非法滞留时间长短，今后再次入境韩国时将不受限制。如继续非法滞留，一经发现将被限制入境韩国，最长限制入境期限可达10年。