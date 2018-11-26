广东9所高水平大学建设高校对口帮扶粤东西北高校

24日，2018年广东省高校科技创新暨高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划工作推进会在佛山召开，发布了一系列推动高校科技成果转化的政策，展示最新高校科研成果，汇聚创新资源。

24日，2018年广东省高校科技创新暨高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划工作推进会在佛山召开，发布了一系列推动高校科技成果转化的政策，展示最新高校科研成果，汇聚创新资源。

“组团式”帮扶高校签约

大力破除制约高校科技创新的体制机制障碍

会议深入学习习近平总书记视察广东工作的重要讲话精神，贯彻落实全国教育大会精神，总结全省高校科技创新工作取得的成绩，深刻分析当前面临的形势和挑战，并就进一步推进高校科技创新和“冲补强”计划建设提出具体要求。

副省长黄宁生指出，今年是改革开放40周年，是国家实施粤港澳大湾区战略的开局之年。全省高校要着眼长远，坚持深化改革，大力破除制约高校科技创新的体制机制障碍，建立健全科学的人才评价和激励机制；聚焦创新是第一动力，主动对接国家和省重大科技项目，提升科技创新能力，大力推进产学研合作，在粤港澳大湾区国际科创中心建设中发挥主力军作用；聚焦提高发展平衡性和协调性，深入实施高等教育“冲补强”提升计划，推动高校分类发展、错位发展，争创一流；聚焦加强党的领导和党的建设，切实履行好管党治党的主体责任，加强党组织建设，坚持立德树人根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

高校展示科研成果

同时，省教育厅和省科技厅分别介绍了高校科技创新工作推进情况，北京师范大学董奇校长介绍了学校推进中国特色世界一流大学建设的经验做法， 5所高校获大学科技园培育单位授牌，18所高校签署教育人才“组团式”帮扶协议。

5所高校获大学科技园培育单位授牌

18所高校签署教育人才“组团式”帮扶高校协议

18所高校“一对一”结对帮扶

会上，广东9所高水平大学建设高校“一对一”结对帮扶9所粤东西北高校，结成高校教育人才“组团式”帮扶。

9组“组团式”帮扶“冲补强”高校名单是：

1.中山大学—嘉应学院

2.华南理工大学—广东石油化工学院

3.暨南大学—五邑大学

4.华南农业大学—韶关学院

5.华南师范大学—岭南师范学院

6.广东工业大学—肇庆学院

7.南方医科大学—广东医科大学

8.深圳大学—韩山师范学院

9.南方科技大学—惠州学院

不久前，广东省教育厅、省发改委、省科技厅联合公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校和重点建设学科名单，全省41所本科高校和 147个重点建设学科入选。

中山大学等9所高校作为“组团式”帮扶团队选派高校，根据受扶高校建设需求组建9个帮扶团队，每个团队5人左右，由1名队长和4名左右队员组成，按对口帮扶关系，分别对嘉应学院等9所高校进行帮扶。对口帮扶3年为一个周期。结对高校将在编制规划、学科建设、人才培养、教师队伍建设、科学研究和成果转化等方面进行对口帮扶。

“受扶高校和选派高校要根据框架协议，抓紧进行沟通对接，细化帮扶工作方案，明确帮扶的具体目标、任务和工作措施，建立定期协调机制。”省教育厅厅长景李虎表示，“组团式”帮扶将积极推动区域协调发展，加强高校间的交流合作，着力解决我省高等教育发展不平衡不充分问题，进一步促进粤东粤西粤北地区高等教育事业发展。

来源 | 南方+、佛山教育