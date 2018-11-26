全国47所师范大学书记校长齐聚广东来发布

11月23日至24日，第十五届中国师范大学联席会和2018年中国教育学会教师培训者联盟年会在华南师范大学联合召开。来自全国47所师范大学以及香港教育大学、澳门大学的600多名党委书记、校长和专家围绕全面深化新时代教师队伍建设改革进行探讨。

11月23日至24日，第十五届中国师范大学联席会和2018年中国教育学会教师培训者联盟年会在华南师范大学联合召开。来自全国47所师范大学以及香港教育大学、澳门大学的600多名党委书记、校长和专家围绕全面深化新时代教师队伍建设改革进行探讨。

现场，推进新时代教师教育发展的《广州宣言》正式发布。接下来，全国师范大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会精神，落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署，实施《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》，推动新时代的教师教育振兴，培养造就新时代大国良师，致力于提高政治站位，振兴师范主业，加强师德师风建设，深化改革创新，引领教师教育体系建设。

教育部教师工作司司长任友群表示，目前全国共有589所开展示范教育的高校，其中师范院校192所。教育学一级学科硕士点118个、博士点43个，教育学专业硕士点188个、博士点39个。

“国家的教育不是靠北京师范大学这样几所大学支撑的，正是地方院校承担了大部分基层教师的培养，不能忽视它们的发展！”在现场，北京师范大学校长董奇脱稿激动地说，能否设立教育学博士、硕士专项计划放到192所师范类院校中去，尤其是帮助学科欠发展的高校，关注基层教师培养，才能有效提升全国整体教育水平。他还建议，设立探索教育人工智能等专门的科学研究，以最新科技赋能教师和学生，改变只用一块黑板一支粉笔的传统模式。

香港教育大学校长张仁良说，曾在香港地区访问1000位校长，他们都认为，未来教师主要能力最重要的是正面人格，此后依次为积极工作态度、团队合作精神、人际沟通能力、专业知识与技能，因此建议注重师范生从专业能力、道德责任和创新三方面的培养。

华南师范大学校长王恩科表示，华师未来将对接大湾区发展，联合港澳两地高校及引进国外具有教师教育特色的知名高校优质资源，开展多层次、多点式、多样化的中外合作办学，打造成为大湾区跨体制合作办学的创新示范区。