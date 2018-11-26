职场“年龄倒挂”需摒弃成见

当一群业务拔尖的85后、90后开始走上管理岗位，也开始挑战传统“按资排辈”“年龄分级”的职场生态。“上司比我年轻”的情形频繁地出现在许多企业中。有人把这种现象叫职场“年龄倒挂”，下属比我老，上司比我小，这算是一种职场困境吗？

当一群业务拔尖的85后、90后开始走上管理岗位，也开始挑战传统“按资排辈”“年龄分级”的职场生态。“上司比我年轻”的情形频繁地出现在许多企业中。有人把这种现象叫职场“年龄倒挂”，下属比我老，上司比我小，这算是一种职场困境吗？

实际上，新型职场环境里的年轻上司和年长员工，不光出现于许多企业当中，在传媒、教育、科技等行业乃至个别机关单位，屡见不鲜。

应该承认，“年龄倒挂”确实会让一些老职场人觉得尴尬。基于人类共有的年龄偏见，他们不愿意天天被一个甚至一堆“娃娃脸”管着；也可能觉得自己混得太差，久久得不到升迁，久久走不上管理岗位，在年轻人面前没有面子与自尊。因此，职场“年龄倒挂”带来的受挫感，会打击不少年长员工的自我认知，在工作中难免产生不思进取、得过且过的心态而敷衍塞责。

对年轻上司来说，“年龄倒挂”现象对他们也有思想负担：年轻的自己怎么和年长下属相处，怎么让年长下属心甘情愿地服从自己的管理？“欲戴王冠，必承其重”。年轻上司在年长下属面前，必须承受人格魅力大、专业水平高、心理成熟快、管理能力强等多重考验，还得有足够的包容心，包容年长下属对单位用人方式的不满，这种不满往往是通过消极怠工表现出来的。

可以说，“年龄倒挂”的职场困境，困住的是年长员工和年轻上司双方。这种职场困境该怎么破？首先，年长员工要解放思想，放下包袱。说穿了，英雄不论年龄，俊杰不问出处。然而长期以来的论资排辈抑制了多少人才？职场升迁忽视年龄便是对论资排辈的打破。抛开年轻人学历或许更高不谈，他们更具创新精神，恰是创新时代所需要的。

除了年长下属摒弃年龄成见，年轻上司也要摒弃年龄成见，尊重年长下属。每个年龄阶段的职工都有独特价值，年轻上司理应给予年长下属以相应尊重，不能只通过上下级来确定年长下属的价值。哪怕年长下属的学历不高，但工作经验丰富，看事情比较透彻，就应该用倾听意见、虚心请教等态度，来尽量缩小上下级之间的管理与被管理的差距，工作开展也就会少些阻力。

要打造高效团队，用人单位也要想办法将“年龄倒挂”带来的隐患消解。比如，在单位大力倡树“公心做事，强大自我”等理念；在职级晋升上确保真正公平公正公开，别让年长员工觉得不公平，进而让整个团队的士气受挫；“少管老”可以有，“老管少”也别放弃，管理层既需要年轻的新鲜血液，也需要资历深厚、行事沉稳的年长员工，否则可能无法保持平衡。