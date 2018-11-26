52所高校数千门线上课程将免费共享

11月24日，粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟成立大会暨在线开放课程建设研讨会在暨南大学举行，52所本科高校入盟。联盟平台首批上线课程达398门，未来将达数千门，面向粤港澳大湾区高校免费开放共享、学分互认。

11月24日，粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟成立大会暨在线开放课程建设研讨会在暨南大学举行，52所本科高校入盟。联盟平台首批上线课程达398门，未来将达数千门，面向粤港澳大湾区高校免费开放共享、学分互认。

粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟由中山大学、华南理工大学、暨南大学等11所广东高校联合发起成立。联盟组建不仅得到省内高校的积极响应，还得到港澳高校积极支持，香港大学、香港中文大学、澳门大学等13所港澳高校前来参加联盟成立大会。截至目前，已有52所本科高校入盟。联盟还将吸纳粤港澳大湾区的专科院校、高职院校参加。

该联盟是自愿结成的非营利性、开放性的高校联盟，将打造成粤港澳大湾区高校课程建设和应用的共同体，资源共享、学分互认、互惠互利，建成一批全国领先的大学“金课”，构建粤港澳大湾区高等教育教学新生态。目前，联盟已有超星泛雅、智慧树网、爱课程、学堂在线等7家合作的慕课平台。

会上展示了首批上线课程，主要为联盟成员高校推荐的、已上线运营的优质在线开放课程（课程群），以及各主流课程平台提供给粤港澳大湾区高校共享的课程，总数为398门，涵盖文学、医学、理学等多个学科门类。

联盟平台的合作单位将持续不断提供大量优质课程供联盟高校免费共享。省教育厅每年也将投入专门经费，组织联盟高校建设体系化、结构化的在线开放课程，供粤港澳大湾区高校免费使用。