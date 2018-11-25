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沈建军：发现真我，给孩子真正的国际教育

2018-11-25 12:57 来源：南方网 唐巧燕
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    近年来，中国学生出国留学热度不减，众多国际学校也犹如雨后春笋般迅速发展开来。究竟何为真正的国际教育？什么样的国际教育适合中国孩子？又该如何选择一家适合自己的国际学校？11月24日，黄埔书院闻道读书会邀请到广州凤凰城中英文学校校长、国际教育杰出贡献奖获奖者沈建军，做“连续统一的国际教育”的主题分享，为大家现场解惑国际教育系列问题。100余位热爱学习、关注教育的家长朋友、教育工作者参加了本次活动。

    沈建军校长受聘为黄埔书院阅读推广人，黄埔书院秘书长温碧瑞为沈校长颁发聘书。

    什么是国际教育？

    从研究的角度来看，国际教育分为留学相关（游学、留学中介、留学后市场）和国际学校两大板块。

    国际学校体系主要包括基础教育、高等教育以及招收外籍子女学校三部分。

    国际课程包括IB、A-level、AP、IFD等。

    何为连续统一的国际教育？

    谈到连续统一的国际教育，沈建军校长指出这主要体现在IB的三个项目：PYP/MYP/DP，这三个项目贯穿小学、中学和大学。

    三者性质相同，但结构不同，小学项目（PYP）是超学科的单元探究，强调超学科的概念和技能；初中项目（MYP）强调跨学科学习，注重帮助学生发展终身学习所需要的自觉与技能；高中项目（DP）是围绕着学科和跨学科的相互作用领域组织安排教学与学习。

    传统的教学方式是二维的，围绕知识和技能两个目标进行；基于概念的教学方式是三维的，强调以知识和技能为工具，形成概念，归纳总结和发现原理。传统的课堂把重点放在学习教材、分析和记忆信息上，而基于概念的学习促进概念在不同时间、不同文化和不同事件中的迁移。

    因此基于概念的学习强调协同思考，即思维过程中事实和概念在认知层面上的相互作用和影响，它是智力发展的重中之重。

    连续统一的国际教育实践

    沈校长提出了自己对国际教育的一些思考，包括学生的特点、教师的来源、家长的期待、MYP的要求、DP的经验和高中国际课程的衔接；全球胜任力和领导力、生涯教育；安全的学习环境、时间的有限性以及英语外教的使用等等。

    其中，沈校长特别强调生涯教育的起点应该从小学开始，因为生涯教育的核心在于帮助孩子发现真我，发现自己的潜力所在。

    在IB课程与传统课程融合上，沈校长表示要在保证国家课程的基础上，实施IB国际教育，因为IB教育的可贵之处在于其的课程框架和教学理念，我们用IB的课程框架把传统教学内容框进去，只是教学方式和评估方式有所不同。

    回到教育本身，沈校长说，教育的本质是 “教育能让你活得幸福，幸福取决于有意识的思维方式。”

    黄埔书院阅读研究中心主任董正锋代表书院向沈校长赠书。

    活动中，董正锋老师与大家分享了他一直坚守的阅读梦想和教育初心，并向大家介绍了黄埔书院的“青少年阅读推广计划”，该计划拟推选100位阅读推广人、开展100场公益阅读讲座、推选100位青少年阅读之星、以及跟随名家阅读100本经典名著等。

    据悉，黄埔书院汇聚良师、益友、好书，坚持每月举办非常道读书会、每周举办闻道读书会、经常性举办论道读书沙龙，为大家提供阅读、学习、交流的平台，陪伴每一个有梦想、有行动、有坚持的人，让大家一起多思考、多学习、多交流，增强前进的信心，找到发展的思路，创造更加美好的未来。

   

编辑： 唐巧燕

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