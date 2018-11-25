更名后的“法考”难度再升级

今年，存在了16年的“国家司法考试”被“法律职业资格考试”（以下简称法考）取代，并将于本月底公布成绩。今年共有47万余人报考，人数较往年有明显下降。

因为需要掌握的知识点太多，再加试题十分灵活，国家司法考试一向有“中国最难考试”之一的称号，每年的通过率都只有10%左右。

今年，存在了16年的“国家司法考试”被“法律职业资格考试”（以下简称法考）取代，并将于本月底公布成绩。今年共有47万余人报考，人数较往年有明显下降。

难！太难！难到天际！在网上，考生关于今年“法考”的感受几乎都是一个难字。“法条你随便翻，要是会答算我输”这样的神吐槽，比比皆是。

一名杭州考生对记者说，因为“法考”太重要，关系着未来的职业选择，他这几天几乎每隔一小时就刷新一下“法考”的官微，想看看有没有最新消息发布。就是因为太难，考生心里普遍没底。在等待成绩的这最后几天，“实在太煎熬了。”

针对“法考”难度继续升级，一些高校法学专业的教授都在感叹，“今后的教学方案需要调整了。”

法考第一年难哭考生

网上段子横飞

全国首次“法考”，不仅报名门槛提高，加入机考等考试环节，考题形式更是较之前的“司考”有大幅度调整，以至于难哭了一大片考生。

今年的“法考”要考两次，分别是客观题和主观题。客观题是机考，分为试卷一和试卷二，上午下午各考一张试卷，总分300分。主观题为笔试，主要考察法学理论和案例分析，总分也是300分。两次考试，综合考查应试人员从事法律职业所应具有的政治素养、业务能力和职业伦理。

9月22日开考客观题，那之后，朋友圈吐槽考试太难的段子和表情包就开始刷屏。

“感觉坐在那里填了3小时彩票。”

“18个科目录制成180个小时的视频课件，相当于两部《延禧攻略》时长。看完了问你，第50集第一个出场的太监先迈左脚还是右脚？嗯，法考差不多就是这样。”

有人接着上条说：“然而你看的是《延禧攻略》，它考的却是《如懿传》。”

“等你反复看几遍，记住了第一个太监迈哪只脚，可考试时又变成了‘第二个出场的太监’是哪个宫的。”

考试内容没变

只是题目更加灵活

当然，段子只是考生吐槽难度大，考试内容（法律条款）还是那些，只是试题变得更灵活了。甚至有人说，哪怕所有法条摆在面前随便翻，估计也有很多人不会答。

浙财大法律专业学生小胡是今年的考生之一，她一语道破真相：“以前司法考试背背法条就能过，现在更多地考察对知识的灵活运用。”

小胡分析说，以往试卷基本上都是一道题考一个知识点，即使不会做也能看出它要考的是什么，“但是今年的题目，尤其是客观卷二，有较多题目是几门科目综合在一起。就比如一道商法的题目，还会涉及到刑法或民法。另外，18个科目没有哪一个可以放弃，都需要活学活用。”

小胡对一道题目印象尤其深刻：一颗陨石砸落在村子里，甲在乙的菜园里捡到一颗小陨石，问这颗陨石归谁？

“我们出考场后，拿这道题去请教老师，连他们都争论不休，有说归甲的，有说归国家的，每位老师的观点都不一样。”小胡说。

其实这道题来源于真实事件：今年6月1日，有陨石落到了云南省西双版纳州勐海县勐遮镇附近，不久之后，陆续有当地村民捡到陨石。此事曾引发网络热议：天外来的陨石应该归谁？以至于有法律专家呼吁，应立法明确陨石的归属权。

法学教授：

今后法律教学也要改革

今年的首次法考，给今后的法律专业学生，以及其他想要参加法考、从事司法相关职业的考生，有什么启示呢？

钱报记者采访了浙江财经大学东方学院法政分院院长邵培樟，邵教授坦言：“这段时间法律系的老师们都在讨论法考，我想，今后的法律教学也应该进行改革调整了。”

“今年是司考变法考的第一年，变化挺大，例如报考门槛提高，考试分两个阶段，考试更偏重法学原理，更注重对法学知识和法律条文的理解与运用，考试形式更加科技化等等，这对法学本科教育既是挑战，也是机遇。”邵培樟说，“法考”对法律教育的启发在于，“中国高校法学院系今后必须适时调整法学专业人才的培养方案与教学模式。”

去年，邵院长因为将热门电视剧《人民的名义》中的剧情出成考题，经本报报道后成为“网红”教授。尽管在今年的国家“法考”中，没有出现电视剧里的剧情，但是，越来越多的真实案例进入考试却是一个明显的趋势。

“从前我们教科书中的案例，基本都是编的。过去有关法学的考卷上，当事人大量都是甲乙丙丁张三李四这样的，现在这个套路要改变了。这次法考中就出现了真实案例，我们在教学中也应该鼓励老师，把现实生活中的热点问题引入教学，可以组织小组讨论，甚至是通过沙龙的形式来探讨。去年我把《人民的名义》剧情出成考题，也是这样的一种尝试，可以让学法律的学生不脱离社会现实，将来更好地与社会衔接。”

新“法考”的难度在于

更加注重理解和应用

新法考的难度在于，不再是传统的对法条的死记硬背，而是更加重视对法学原理、法学知识的理解和应用。

考试的重点也在发生变化。

“过去的‘司考’，法制史考的比重不是很大，但今年的‘法考’出现了不少这方面的题目。”邵培樟分析说，“考点分布也有了变化。从前民法、刑法是重点，商法、经济法、知识产权法比重不是很大，今年后几者却很多。所以，我们法学院正在考虑适当增加商法、经济法、知识产权法的课程。”

此外，这次“法考”还特别重视对法律职业伦理与道德的考察。

“这是一个明确的信号，说明国家希望将来的法律职业从业者不仅具备扎实的法学理论基础，还应具备丰富的法律实务经验，更应具备高尚的法律职业伦理与道德。”

另一方面，“法考”提高了考试报名的门槛。2018年以后入学的大学生，将不能在本科在读期间参加考试。此外，2018年以后入学的非法学专业的本科毕业生，也不能参加考试。

从前的法学专业学生，往往在毕业前要参加司法考试，这样有利于毕业后找工作。但这也意味着，他们在大三阶段就开始参加考试培训，以至于不能全身心地接受系统的本科教育。今后，这一弊端将得到很大改善。

“本科在读期间不能参加考试，这将使得法学院系终于可以回归到完整的、系统的四年科班培养与教育环境。‘磨刀不误砍柴工’，这对培养高素质法治队伍总体上是利大于弊的。”邵培樟说。