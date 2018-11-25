广东2018各类成人高校招生录取最低分数线公布！

广东省教育考试院公布广东省2018年各类成人高校招生录取最低分数线。成人高考录取将于11月下旬至12月中旬进行。

近日，广东省2018年成人高等学校招生全国统一考试评卷工作已全部完成。广东省教育考试院公布广东省2018年各类成人高校招生录取最低分数线。成人高考录取将于11月下旬至12月中旬进行。

据悉，11月23日20:00起考生可通过省教育考试院官微（ID：gdsksy）小程序和广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）查询成绩。成人高考录取期间，通过上述方式可以获取或查询录取结果。11月27日16:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩证书。

考生在获得成人高考成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可在11月26日17:00时前凭准考证到当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请，并按复查科目填写《考生申请复查成人高考各科目成绩登记表》。复查内容为成绩统计合成是否有误，答卷是否漏评，答卷扫描是否准确,不涉及评分标准掌握的宽严问题。各市汇总申请成绩复核考生名单后，于11月27日12:00前报省教育考试院（高招处）。省教育考试院将于11月28—29日组织专人进行复查。

一、第一批录取院校

（一）专科升本科

文史、中医类，医学类，教育类，法学类：110分；理工、经管类，农学类，体育类，艺术类：100分

（二）高中起点本科

文史类，外语类：190分；理工类：180分；体育类，艺术类：160分

二、第二批录取院校（高中起点专科脱产班）

文史类，外语类：110分；理工类，体育类，艺术类：110分

三、第三批录取院校（高中起点专科函授、业余班）

文史类，外语类：100分；理工类，体育类，艺术类：100分