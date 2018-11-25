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研究生培养，重量更要重质

2018-11-25 08:37 来源：广州日报 毛梓铭
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　　据媒体报道，“考研热”近年来持续升温，今年更是达到“炽热”，多所大学的报考人数纷纷创下历史新高。随着研究生报考规模的连年攀升，有关研究生数量是不是太多的质疑，引起了人们的广泛关注。

　　其实，研究生到底多不多，关键要看参照系选什么。如果和十年前的数量比较，那么今天的研究生招考规模无疑是一个巨大的数字。但是，如果和发达国家的教育水准、当下学界和业界对于高层次人才的需求相比，这一规模还远远不够。在新一轮科技革命和产业变革兴起的关键时期，高质量人才需求剧增。特别是在网络安全、人工智能等前沿领域，无论是本科、还是研究生数量都远远谈不上需求满足。由是观之，在研究生教育方面，超前部署确有必要。

　　另外，研究生的数量增长了，质量如果跟不上，就可能造成部分无效供给。因此，除了研究生数量，抓好质量才是关键。一是机制要调整，把复合型人才培养摆在突出位置。譬如进一步打破学科壁垒，在教学内容和方法上体现跨学科发展的趋势；推动科研成果进课堂，帮助学生掌握第一手的研究进展和理念变革。二是评价要科学，真正起到对学生能力的促进。比如改变以往“只靠论文说话”的评价方式，避免“学术八股”的现象滋生；更多注重实践、实操能力考察，把产业需求、学术要求和社会诉求有机结合起来。唯其如此，才能把人才这个第一资源用好用活。

编辑： 柯丹洁

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