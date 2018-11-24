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清华大学深圳国际研究生院正式获批设立

2018-11-24 08:25 来源：南方日报 孙颖
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　　记者22日从深圳市教育局获悉，清华大学深圳国际研究生院日前获教育部正式批准设立，这是在清华大学深圳研究生院、清华—伯克利深圳学院基础上建设的新型高等教育机构，也是清华大学唯一的国内异地办学机构。据悉，深圳市与清华大学有着长久的合作历史和良好的合作基础，清华大学深圳国际研究生院的设立，标志着市校双方合作开启新篇章，也将为新时代深圳改革开放、粤港澳大湾区建设增添创新动力。

　　清华大学与深圳市的合作由来已久。从1996年市校合作创办深圳清华大学研究院，到2001年共建清华大学深圳研究生院，再到2014年建立清华—伯克利深圳学院，2016年签署协议共建清华大学深圳国际研究生院，双方的合作取得了丰硕成果。教育部最新正式批准设立的清华大学深圳国际研究生院，是涵盖了清华大学深圳研究生院、清华—伯克利深圳学院的新型高等教育机构。

　　所谓的“新”主要体现在三个方面，首先是体制机制新，学院设立党委，坚持社会主义办学方向，实行理事会领导的治理架构，形成学术导向、民主决策的治理机制。其次是学科专业新，面向学术与产业前沿，布局建设一批新型交叉学科，培养适应新时代的复合型人才。再者是办学思路新，以开放合作为主要办学特色，大力吸纳国内外一流高校、高水平科研院所、企业等各主体的优质资源合作办学，探索人才培养新模式。

　　据悉，近年来，深圳市坚持以自主创新为第一驱动力，厚植高等教育发展根基，通过引进一批国内外顶尖高校合作办学，国际化开放式创新型高等教育体系建设初见成效。设立清华大学深圳国际研究生院，有利于深圳市面向世界科技与产业前沿，对接世界一流智力资源，不断集聚创新要素、强化源头创新能力，“在新的历史时期，深圳市与清华大学以全新模式深化合作，必将在人才培养、平台建设、开放合作、产学研深度融合方面做出积极探索。”

 

编辑： 柯丹洁

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