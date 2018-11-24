南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

幼升小“抢跑”到底有没有用

2018-11-24 08:27 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　有这样一个成语，叫作笨鸟先飞，比喻才华不如别人的人，凡事要赶先一步。

　　在我们身边，几乎每一个孩子都在抢跑，想着比其他人赶先一步。这些孩子是“笨鸟”吗？没有一个家长会承认自己的孩子因为不够聪明，才这样做。

　　杭州九莲小学校长蒋晓就遇到了让她十分惊讶的事——

　　她已有15年没教过一年级了，今年这学期接手了一个一年级班级，发现班上一大半孩子已经学过拼音。

　　“15年前，基本上没有孩子是提前学过拼音的，为什么现在的孩子要提前学呢？”更让她诧异的是，两个多月下来，这么多孩子提前学拼音，拼音测试得满分的孩子却远不如15年前多。

　　而且，她现在班上拼音学得最好的，是两个“零起点”的孩子。

　　这个结果，让人十分意外。

　　孩子提前学

　　老师其实更辛苦

　　蒋晓对钱报记者说，因为多年没教过一年级，一对比才会有这么多感想，简直是“五味杂陈”。

　　新学期的前两个月，基本是在教拼音。作为经验丰富的语文老师，蒋晓的第一节课却差点失控。本来她想通过图片，让孩子练习看图说话，其中会穿插一些人文的内容，然后自然地引入“ɑ、o、e”几个拼音的认读。哪想到，图片刚展示出来，教室里就响起一片“ɑ、o、e”的读声。还有些孩子在大喊：“老师，这些拼音我会读！”

　　教室里一下子就沸腾了。这样可不行，立即整顿纪律，问：“学过拼音的小朋友请举手。”呼啦啦一大半孩子举起了手。

　　她立马调整策略，让会读的小朋友当小老师，教那些没学过的。但这样也不是办法啊，总不能让那些孩子一直教下去。很快，就有不少孩子表现出不耐烦，坐不住了，随意说话的，搞小动作的……状况百出。

　　蒋晓感慨道，孩子进入小学的第一个月，正是形成听课习惯的黄金时期，就这样被“学过拼音”给搅乱了。

　　更糟的还在后面，蒋晓很快发现，很多孩子从培训机构学到的拼音都是“假拼音”，读音很多是错的，声调也不对，费了老大劲才纠正过来。

　　“我现在才明白，为什么总是有一年级的老师跟我说，一年级教拼音阶段是最痛苦的，很多老师因此喉咙都喊哑了。”蒋晓说，这两个多月来，她亲身体验到现在一年级的语文老师是多么的不容易。

　　学得最好的两个娃

　　养成了专注的好习惯

　　提前学到底有没有优势呢？蒋晓告诉钱报记者，拼音教完后，她在班上进行检测，结果并不如意。“我记得15年前进行拼音检测时，一个班40多个人，满分能有二三十个，现在一个班也是这么多人，但满分没有以前多。”

　　检测其实很简单，就是让学生对拼音进行连线，但总有孩子会连错。蒋晓说，跟15年前相比，现在的孩子嘴巴比以前利落，能说会道。但学起拼音来，效果却要差不少。

　　为什么会这样？蒋晓分析了原因：提前学习拼音，对于好的听课习惯的养成是很不利的。在她的班上，小Y、小X是两个条件很不错的男孩，就因为提前学过拼音，上课注意力不集中，刚开始还好，慢慢地头就低下去玩别的了。两个孩子自我感觉还很好，以为这些拼音都学过，肯定没有问题，可一检测，却不能做到完全正确。

　　蒋晓说，班上学得最好的孩子，不是“抢跑”的，而是学习习惯最好的。小D、小Y在入学前从没学过拼音，但上课很认真，拼音认读测试得了满分。

　　她发现，班上学习拼音最困难的有两部分人：极个别以前没学过、学习习惯较差的孩子；还有就是以前学错的孩子，怎么都纠正不过来，慢慢地就失去了信心，这更糟糕。

　　蒋校长想对广大家长说，其实进入小学的前两个月时间，正常情况下，孩子都能学会拼音，家长不要被“输在起跑线上”的想法给误导了。

　　怎样幼小衔接

　　她给了三条建议

　　蒋晓说，孩子从幼儿园进入小学，学习环境的确会发生很大变化。针对小学一年级学生可能会出现的种种状况，她给了三条建议：

　　首先，提高孩子的生活自理能力。

　　蒋晓说，孩子进入小学后，老师有各自的教学任务，在生活上对学生照顾会逐渐减少，很多事情都要孩子自己处理和解决。比如：要学会整理书包、抽屉，自己盛饭吃饭，自己打扫教室卫生，根据天气冷暖穿脱衣服并保管自己的衣物……

　　因此，家长要坚持让孩子“自己能做和应该做的事情自己做”，培养孩子的独立生活能力。也要引导孩子合理安排时间，让孩子的生活比较有规律。

　　进入小学后，自理能力强的孩子适应得最快，学习成绩往往也比较优秀。而且，小学时养成的好习惯，会让孩子受用终身。千万不要太宠孩子，剥夺孩子成长的机会。

　　其次，培养孩子坚持阅读的习惯。

　　一个人的阅读史就是他的精神发育史，阅读对人生的影响巨大。科学家有研究，阅读对孩子大脑发育有很好的促进作用。经常阅读和经常看电视的大脑发育是完全不一样的。阅读时，大脑就在不停地锻炼。同时，喜爱阅读的孩子知识面广，往往会比较自信，学习时也会比较专注，就容易得到同伴的认可。

　　因此，家长要多陪伴孩子阅读。在阅读的过程中，家长可有意识地教孩子认字，也可以在生活中引导孩子识字，减少孩子阅读的障碍。当然，除了自己名字，没必要过多地教孩子写字，因为太小的孩子手指肌肉没有发育好，而且，你教的写字笔顺也很可能是错的。

　　最后，培养孩子的规则意识。

　　进入小学，有校纪校规，遵守纪律的孩子更容易被大家所认同。日常，父母要有意识地让孩子了解日常生活中的种种规则。比如，在日常交往中，告诉孩子与人交往时的规则；在公共场合，又有哪些规则等。在孩子触犯规则时，要明确告诉他为什么错了，甚至适当进行惩戒。在日常生活中不断地渗透规则意识，让孩子学会自我控制，逐步形成自律的意识。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第292期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235