幼升小“抢跑”到底有没有用

有这样一个成语，叫作笨鸟先飞，比喻才华不如别人的人，凡事要赶先一步。

有这样一个成语，叫作笨鸟先飞，比喻才华不如别人的人，凡事要赶先一步。

在我们身边，几乎每一个孩子都在抢跑，想着比其他人赶先一步。这些孩子是“笨鸟”吗？没有一个家长会承认自己的孩子因为不够聪明，才这样做。

杭州九莲小学校长蒋晓就遇到了让她十分惊讶的事——

她已有15年没教过一年级了，今年这学期接手了一个一年级班级，发现班上一大半孩子已经学过拼音。

“15年前，基本上没有孩子是提前学过拼音的，为什么现在的孩子要提前学呢？”更让她诧异的是，两个多月下来，这么多孩子提前学拼音，拼音测试得满分的孩子却远不如15年前多。

而且，她现在班上拼音学得最好的，是两个“零起点”的孩子。

这个结果，让人十分意外。

孩子提前学

老师其实更辛苦

蒋晓对钱报记者说，因为多年没教过一年级，一对比才会有这么多感想，简直是“五味杂陈”。

新学期的前两个月，基本是在教拼音。作为经验丰富的语文老师，蒋晓的第一节课却差点失控。本来她想通过图片，让孩子练习看图说话，其中会穿插一些人文的内容，然后自然地引入“ɑ、o、e”几个拼音的认读。哪想到，图片刚展示出来，教室里就响起一片“ɑ、o、e”的读声。还有些孩子在大喊：“老师，这些拼音我会读！”

教室里一下子就沸腾了。这样可不行，立即整顿纪律，问：“学过拼音的小朋友请举手。”呼啦啦一大半孩子举起了手。

她立马调整策略，让会读的小朋友当小老师，教那些没学过的。但这样也不是办法啊，总不能让那些孩子一直教下去。很快，就有不少孩子表现出不耐烦，坐不住了，随意说话的，搞小动作的……状况百出。

蒋晓感慨道，孩子进入小学的第一个月，正是形成听课习惯的黄金时期，就这样被“学过拼音”给搅乱了。

更糟的还在后面，蒋晓很快发现，很多孩子从培训机构学到的拼音都是“假拼音”，读音很多是错的，声调也不对，费了老大劲才纠正过来。

“我现在才明白，为什么总是有一年级的老师跟我说，一年级教拼音阶段是最痛苦的，很多老师因此喉咙都喊哑了。”蒋晓说，这两个多月来，她亲身体验到现在一年级的语文老师是多么的不容易。

学得最好的两个娃

养成了专注的好习惯

提前学到底有没有优势呢？蒋晓告诉钱报记者，拼音教完后，她在班上进行检测，结果并不如意。“我记得15年前进行拼音检测时，一个班40多个人，满分能有二三十个，现在一个班也是这么多人，但满分没有以前多。”

检测其实很简单，就是让学生对拼音进行连线，但总有孩子会连错。蒋晓说，跟15年前相比，现在的孩子嘴巴比以前利落，能说会道。但学起拼音来，效果却要差不少。

为什么会这样？蒋晓分析了原因：提前学习拼音，对于好的听课习惯的养成是很不利的。在她的班上，小Y、小X是两个条件很不错的男孩，就因为提前学过拼音，上课注意力不集中，刚开始还好，慢慢地头就低下去玩别的了。两个孩子自我感觉还很好，以为这些拼音都学过，肯定没有问题，可一检测，却不能做到完全正确。

蒋晓说，班上学得最好的孩子，不是“抢跑”的，而是学习习惯最好的。小D、小Y在入学前从没学过拼音，但上课很认真，拼音认读测试得了满分。

她发现，班上学习拼音最困难的有两部分人：极个别以前没学过、学习习惯较差的孩子；还有就是以前学错的孩子，怎么都纠正不过来，慢慢地就失去了信心，这更糟糕。

蒋校长想对广大家长说，其实进入小学的前两个月时间，正常情况下，孩子都能学会拼音，家长不要被“输在起跑线上”的想法给误导了。

怎样幼小衔接

她给了三条建议

蒋晓说，孩子从幼儿园进入小学，学习环境的确会发生很大变化。针对小学一年级学生可能会出现的种种状况，她给了三条建议：

首先，提高孩子的生活自理能力。

蒋晓说，孩子进入小学后，老师有各自的教学任务，在生活上对学生照顾会逐渐减少，很多事情都要孩子自己处理和解决。比如：要学会整理书包、抽屉，自己盛饭吃饭，自己打扫教室卫生，根据天气冷暖穿脱衣服并保管自己的衣物……

因此，家长要坚持让孩子“自己能做和应该做的事情自己做”，培养孩子的独立生活能力。也要引导孩子合理安排时间，让孩子的生活比较有规律。

进入小学后，自理能力强的孩子适应得最快，学习成绩往往也比较优秀。而且，小学时养成的好习惯，会让孩子受用终身。千万不要太宠孩子，剥夺孩子成长的机会。

其次，培养孩子坚持阅读的习惯。

一个人的阅读史就是他的精神发育史，阅读对人生的影响巨大。科学家有研究，阅读对孩子大脑发育有很好的促进作用。经常阅读和经常看电视的大脑发育是完全不一样的。阅读时，大脑就在不停地锻炼。同时，喜爱阅读的孩子知识面广，往往会比较自信，学习时也会比较专注，就容易得到同伴的认可。

因此，家长要多陪伴孩子阅读。在阅读的过程中，家长可有意识地教孩子认字，也可以在生活中引导孩子识字，减少孩子阅读的障碍。当然，除了自己名字，没必要过多地教孩子写字，因为太小的孩子手指肌肉没有发育好，而且，你教的写字笔顺也很可能是错的。

最后，培养孩子的规则意识。

进入小学，有校纪校规，遵守纪律的孩子更容易被大家所认同。日常，父母要有意识地让孩子了解日常生活中的种种规则。比如，在日常交往中，告诉孩子与人交往时的规则；在公共场合，又有哪些规则等。在孩子触犯规则时，要明确告诉他为什么错了，甚至适当进行惩戒。在日常生活中不断地渗透规则意识，让孩子学会自我控制，逐步形成自律的意识。