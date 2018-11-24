高校开人性化选修课教谈恋爱学做红烧肉

在成都，有这样一所大学，开设了一门选修课，专门教你谈恋爱。上课现场简直就是大型相亲现场……在中小学时代我们一直被老师教导不要“早恋”，现在到了大学，有老师现场教你如何和异性交流。让你实际体验与感受，还会布置全校最有趣的作业。

朋友，还在单身吗？高校已经为你的恋爱进展操碎了心。在成都，有这样一所大学，开设了一门选修课，专门教你谈恋爱。上课现场简直就是大型相亲现场……在中小学时代我们一直被老师教导不要“早恋”，现在到了大学，有老师现场教你如何和异性交流。让你实际体验与感受，还会布置全校最有趣的作业。

那么同学们的学习情况怎么样？课堂上就是教授“谈恋爱”的实训环节。男生问：“你今天化妆了是吗？”女生只能尴尬地说：“是……我是化了。”然后空气突然就安静了，这话该怎么接……这大概就是号称话题终结者的直男了吧，这位男同学还得继续修炼。

此课引起众多关注，新颖的上课形式，有趣的课堂互动，使众多川内外媒体共同聚焦这门传闻中的“恋爱课”。

其实早在今年上半年，西南交大就因为“火锅”选修课引发过一轮热议了！西南交大开设的饮食教育课程《食话食说》，不仅火锅，麻婆豆腐、红烧肉、糖醋排骨这些菜都能修学分。操作台上锅碗瓢，盆油、盐、酱、醋、料酒等应有尽有。

这门课有10名专业老师，主教是国家级烹饪大师，助教有8人，这门课程一共2个学分，共32个学时，每次4个学时。网友纷纷留言评论称，“不是我吹，我一顿饭就可以把我大学四年的学分给修满”，“吃着吃着学分就修满了，吃着吃着我小肚子都起来了”，还有网友很遗憾地表示，“我觉得这种课很实际，但总是选不上怎么破？”

现在不仅能涮着火锅把学分修了，说不定还能上着课把女（男）朋友给找了，解决了终身大事。

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还有哪些个性选修课

爬树课

早在2012年，厦门大学就开设了爬树课，在这门课上，可以学习如何安全爬上任何树，并在上面自由移动，甚至“在树木之间灵活穿梭”。

三国杀攻略教程

这门来自广东河源职业技术学校的课程，授课老师表示这门不是单纯的打游戏。而是理论与实践结合，从游戏中培养学生的团队意识，同时，还涉及到概率学、策略等问题。万万没想到人家上课也能玩出花样来。

名侦探柯南与化学探秘

这门中南大学的选修课，受到了柯南迷的一致追捧。学生们在学习、“查案”中自由切换，还结合剧中情节谈到具体的毒药。选了这门课妈妈再也不用担心你的化学了。可惜的是，等你修完毕业，柯南还是万年小学生。

哈利波特与遗传学

这门广大学生称为“神级”的选修课，是中山大学医学院2011—2012年第二学期开设的公选课，要求学生对哈利·波特小说或电影感兴趣。

《哈利·波特》和遗传学有什么关系？举个例子，遗传学里经常会强调母亲妊娠期间的心态和环境对小孩以后的发展有很大的作用。“在《哈利·波特》里面，就很容易找到这样的例子，哈利与伏地魔，他们都是斯莱特林的后裔，生活环境也很相似，为什么性格截然相反?哈利是在母爱中出生的，而伏地魔的母亲怀孕期间心中充满仇恨。”授课老师介绍说。据成都发布