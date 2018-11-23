国内纳米科学与环境科学领域交叉融汇

这是国内纳米科学与环境科学领域交叉融汇的一次盛会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）11月23日上午，第四届纳米环境技术年会暨2018全国纳米环境技术学术会议在广州召开。这是国内纳米科学与环境科学领域交叉融汇的一次盛会。中国科学院物理研究所解思深院士、中国科学院高能物理研究所柴之芳院士、中国科学院福建物质结构研究所洪茂椿院士、中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、中国科学院化学研究所赵进才院士及160余位环境领域的专家、学者、企业代表和研究生参加此次会议。

本次会议由中国微米纳米技术学会纳米科学技术分会主办，华南理工大学、工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室、中国科学院合肥物质科学研究院以及中国微米纳米技术学会纳米科学技术分会纳米环境技术工作组承办。

纳米技术被誉为21世纪最具潜力的科学技术，将纳米技术运用于环境领域，开发出造福社会的新技术，是纳米环境人共同的“诗与远方”。据悉，在纳米技术与环境科学的交叉碰撞下，此次大会为纳米科学与环境保护问题的有机结合搭建了一个交流合作的平台，促进更高水平的产学研合作启动。国内纳米环境领域具有影响力的院士、知名专家和企业家汇聚一堂，共同探讨纳米材料与技术在环境污染控制工程应用方面的创新发展方向。

纳米环境技术年会始于2015年，致力于加强相关领域专家、学者的交流与合作，进而带动业界交流，不断提高相关领域的研究水平和创新能力，是纳米环境人的年度盛会。作为本届会议的主要承办单位，华南理工大学林璋教授的环境纳米材料与资源利用团队始终怀着对科研的热忱，对自然的敬畏，对青山绿水的向往，服务于本次大会，服务于环保科技事业。