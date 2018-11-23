笃勤至精，首届“清远米芾杯”全国书法大展开幕

举行“清远米芾杯”全国书法大展在全国尚属首次，旨在弘扬米芾书法艺术，推动中国书法创作和书法艺术的繁荣，同时挖掘和吸引更多全国书法人才，为我国传统书法文化的继承、繁荣和发展贡献力量。

南方网讯 11月23日上午,首届“清远米芾杯”全国书法大展，在清远国际会展中心开幕。

本次活动由中共清远市委宣传部、清远市文明办、清远市文联、中共英德市委宣传部主办，清远广播电视台、清远市书法家协会、英德市浛洸镇人民政府承办，英德市米芾文化研究会、英德市南山诗书画院协办。

据了解，举行“清远米芾杯”全国书法大展在全国尚属首次，旨在弘扬米芾书法艺术，推动中国书法创作和书法艺术的繁荣，同时挖掘和吸引更多全国书法人才，为我国传统书法文化的继承、繁荣和发展贡献力量。

据悉，首届“清远米芾杯”全国书法大展从来自全国各地3830幅作品中，选出111幅入展作品，其中3幅特等奖、8幅优秀奖。开幕式上，中国书法家协会教育委员会原副主任、第六届中国文字学会理事、广东省书法家协会顾问、暨南大学教授陈初生为“特等奖”选手颁发证书。

开幕仪式后，在会展中心南门面前，书法家们一起在百米的长卷上挥毫，用画笔展示书法艺术的魅力。在本次书法展评选活动中，范守卫的书法作品获得了特等奖，他表示，清远举办这次米芾杯书法展，对城市的经济和文化发展，都有着积极的意义。

首届“清远米芾杯”全国书法大展的成功举办，为清远打造高品位的文化盛宴，不断提升全市文化软实力，让文化发展成为推动清远经济社会发展的强劲动力。