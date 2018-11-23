国内外专家齐聚广外，共探中国日语教学新目标

“新时代中国日语教学·日本学研究的新目标、新方略国际学术研讨会暨中国日语教学研究会2018年度学术大会”在广东外语外贸大学召开。

（南方网讯 记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳、袁倩倩）为积极推进教育综合改革，对现有的日语人才培养机制与日本研究的方法论进行反思和探索，以切实提高我国日语专业的教学水平，培养出符合国家、社会需要的高素质日语专业人才，11月23日，“新时代中国日语教学·日本学研究的新目标、新方略国际学术研讨会暨中国日语教学研究会2018年度学术大会”在广东外语外贸大学举办，300多位来自国内外的专家学者参加了研讨会。

据悉，本次研讨会旨在进一步丰富并规范化日语语言文学学科建设内涵与外延，促进日本研究向纵深方向发展，服务国家战略。研讨会围绕日语教育、日语语言学、日本文学、日本文化等领域的各个纬度进行深入探讨和交流，展示日语教学与日本学研究领域的最新成果的同时，探讨中国日语教学和日本学研究领域面临的新目标、新方略。

会上来自天津外国语大学、北京师范大学、北京外国语大学、东京大学、创价大学、东京学艺大学、阪南大学和立教大学的多位知名专家学者分别围绕日语教学、日本文学、日本文化和日本社会经济以及新时代中日关系等多个领域进行大会主题发言，与会专家就相关议题展开了深入的探讨和交流。

本次研讨会将于24日举办两场圆桌论坛，邀请到汪鸿祥教授和周异夫教授分别就“中日交流的现状与未来”和“新时代的中国日语教育改革与发展”的主题进行深入的解读和分析。

本次研讨会的举行，在推动教育综合改革，提高我国日语专业的教学水平，培养国家和社会需要的高素质日语专业人才等方面都有着重要意义。