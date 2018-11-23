国际生近109万 赴美留学增速放缓

今年，在美国高校留学的国际生创下了近109万人的历史新高，也是这一数据连续三年突破百万；与此同时，2017年秋季新入学的国际学生的人数下降近2万人，为27.1万人，减少6%，这是自从开放报告统计新生的13年以来，第二次出现这样的下降趋势。

一年一度的《美国门户开放报告》日前出炉，报告对2018年全美教育门户数据做了全面统计。相比往年，今年的《门户开放报告》更加让人期待，因为特朗普担任总统两年的时间里，限制国际生的传闻不绝于耳，这是否会对美国的国际教育造成负面影响，也着实牵动了留学人群尤其是留美家长的心。

今年，在美国高校留学的国际生创下了近109万人的历史新高，也是这一数据连续三年突破百万；与此同时，2017年秋季新入学的国际学生的人数下降近2万人，为27.1万人，减少6%，这是自从开放报告统计新生的13年以来，第二次出现这样的下降趋势。

赴美留学增速放缓，费用和政策是主因

今年，在美国高校留学的国际生创下了近109万人的历史新高，与去年相比，增长缓慢，只增加1.5%。而留美国际学生连续三年突破百万，也是美国高等教育留学生总数持续增长的第12年，看来特朗普上台，各种政策横出，全世界各地学生的留美热情依旧不减。

与此同时，2017年秋季新入学的国际学生的人数下降近2万人，为27.1万人，减少了6%，这是自从开放报告统计新生的13年以来，第2次出现这样的下降趋势。

琥珀教育汤慧艳表示，虽然看起来中国赴美留学人数还在持续增长，但是增幅却大不如从前。中国赴美学生增幅持续下降，表明了整体赴美留学的热度正在降低。

从美国内部的原因来看，留学费用和政策影响很大。在2017年全球留学费用排行榜中，美国以年均35705美元的留学开支排名第二。近年来，美国大学学费更是逐年攀升。排名前50的美国私立大学2017-2018学费平均上涨3.6%，有些学校甚至超过4%。美国的学费以及生活成本十分昂贵，单是学费就是3万美元起跳。其中，一些名牌大学的学费是普通大学的四至五倍。此外，美国“本科四年，硕士两年”的较长学制也是导致留学费用高的重要因素。

自特朗普上台后，对于国际生的留学政策一直不够明朗，虽然美国驻华大使馆公使衔新闻文化参赞白诗朗针对签证收紧传闻，回应称美国的签证政策没有变化，欢迎中国学生前往美国学习。但是据不少准备赴美留学的学生反映，签证申请材料必须体现强烈回国的意愿或者因客观原因必须回国的实际情况，不然有可能被认为是通过留学到美国定居。从侧面来看，也反映出H1B（美国最主要的工作签证类别，发放给美国公司雇佣的外国籍有专业技能的员工）僧多粥少的局面越演越烈。在特朗普“买美国货，雇美国人”的行政令之下，是否成功拿到H1B签证，继而拿到美国绿卡，也会令国际生重新审视是否留学美国。

留美学生逾36万人，中国仍是最大生源国

说到生源国，2017-2018年度来自中国的留学生数量为363314人次，占美国所有留学生的33.2%，贡献了超138亿美元；印度以196271的留学生人数位居第二。

尽管各州留学生数量涨幅都有所降低，但最受留学生青睐的留学地区仍是加州地区，2017-2018年有近16.2万留学生选择到加州留学，同比上年增加3.2%，加州已经连续7年成为最热门留学地区。

从专业选择来看，工程、商科、数学及计算机科学类专业占据前三甲。STEM（科学，技术，工程，数学总称）依然热门，工程专业就读人数占到总人数的21.3%，较上一学年增加0.9%；商科仍是国际生的热门专业，虽然同比下降2.3%，但依旧位居第二，占到总数的17.9%；数学和计算机科学就读人数上升11.3%，而去年则上升了18%。

对于中国内地学生来说，选择商科的比例为20.7%，工程类为19.0%，数学与计算机科学的为17.2%，艺术类的为6.6%，而人文学科只有1.1%。这说明中国学生比较注重未来的就业和发展。

由此可见，美国目前仍然是绝大多数人选择留学的国家，虽然赴美留学的人数在不断增长，但增速在放缓。汤慧艳表示，鉴于现在美国以及国内的就业趋势，学生赴美留学选择专业会更偏向于STEM，原因有二：一是因为美国在这方面位于领先地位，在全球职场上都有核心的竞争力；二是因为这一领域就业前景好，具有普遍高薪优势。

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门户开放报告

即Open Doors，是由美国教育和文化事务局支持，国际教育协会主办的一个综合信息平台。国际教育协会自1919年成立以来，每年11月份都会基于全美近3000所高校的调查结果，发布一份非常权威的留学生现状报告，包括：留美学生的生源地、财政来源、研究领域、主要学校、学术水平和人数的增长情况，还有国际学生对本国国民经济的影响等。