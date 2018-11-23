大力开办初中毕业起点五年制专科培养幼师

日前，《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（以下简称意见）印发，21日，广东省教育厅对此进行专场解读会。意见对教师的培养、培训和管理等方面，提出了具体要求。对社会各界关注的学前教育师资方面，意见提出把“大力培养初中毕业起点的五年制专科层次幼儿园教师”作为幼儿园教师培养主渠道。

日前，《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（以下简称意见）印发，21日，广东省教育厅对此进行专场解读会。意见对教师的培养、培训和管理等方面，提出了具体要求。对社会各界关注的学前教育师资方面，意见提出把“大力培养初中毕业起点的五年制专科层次幼儿园教师”作为幼儿园教师培养主渠道。

现状

5年增22.2万教师 生师比例明显下降

党的十八大以来，广东省教师队伍规模、结构、素质不断协调发展。2017年底，全省各级各类学校（不含技工学校）专任教师137.4万人，比2012年底增加22.2万人，增长19.2%。各级各类学校生师比明显下降，幼儿园生师比从19.6下降至15.7，初中生师比从16.2下降至12.7，高中生师比从15.9下降至12.5。

同时，教师队伍结构逐步优化。农村中小学合格教师得到有效补充，体育、艺术等学科教师紧缺状况有所改善，近5年通过“上岗退费”政策为粤东西北地区农村中小学补充合格教师2万余人，其中20%以上是紧缺学科教师。

广东省教育厅相关负责人表示，广东有的地方对教育和教师工作重视还不够，对教师队伍建设的支持力度亟须加大；有的教师素质能力难以适应新时代人才培养需要，思想政治素质和师德水平需要提高，专业化水平需要提升；有的地方教师结构不尽合理，管理体制机制有待完善；教师地位待遇有待进一步提高。

措施

1 提升教师学历

近年来，广东省教师队伍的素质不断提升。专任教师学历层次显著提高，2017年底与2012年底相比，幼儿园教师具有大专学历的比例从54.3%提高到76.0%，小学、初中教师具有本科学历的比例分别从29.7%、67.3%提高到59.5%、87.0%。公办本科高校具有博士学位教师比例从32.97%提升至46.5%；公办高职院校具有硕士学位教师比例从47.96%提升至57%。高水平大学建设高校三年新增国家级人才685人，较建设初期增长103%。

“强师工程”实施以来，中小学教师省级培训专项经费逐年递增、培训规模不断扩大。据统计，广东省每年培训教师近800万人次，其中县级以上培训占45%以上，省市县校四级有序的培训体系。

同时，目前广东省开设师范类专业的高等学校共有40所，其中本科20所，专科20所；开设的师范类专业总数为349个，专业类型有学前教育、小学教育、中学教育、职业教育(本科27个)；师范类专业在校生共计122105人，其中本科78905人，专科43200人。约占全省全日制本专科在校生总数的11%。

意见提出，到2022年，教师学历明显提升，幼儿园专任教师大专以上学历比例达到90%，小学、初中专任教师本科以上学历比例分别达到80%和95%，高中阶段学校教师硕士研究生以上学历比例达到20%，职业院校专业课教师中双师型教师比例稳定在60%以上，高等学校新增国家级高层次人才600名以上。

2 提高教师待遇

近年来，广东教师待遇水平大幅度提高。据教育厅公布的数据显示，2017年底，粤东西北地区公办学校教师月平均工资水平较2012年增长近80%。2013年以来，实施山区和农村边远地区学校教师生活补助政策，省财政累计投入117亿元。2017年全省有33万名乡村教师获得月均912元的生活补助，最高的达到每月1750元。2018年补助标准进一步提高到人均每月不低于1000元。

接下来，根据意见的要求，要进一步提高教师待遇保障水平。并提出中小学教师工资福利待遇达到“两个不低于或高于”（确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平），健全中小学教师工资长效联动机制；完善教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜。

大力提升乡村教师待遇，全面落实山区和农村边远地区教师生活补助政策；在业务培训、职称评聘、表彰奖励等方面向乡村教师倾斜。此外，还要推进职业院校和高等学校教师薪酬制度改革。

3 完善教师管理

针对教师队伍管理体制机制方面的问题，提出创新和规范中小学教师编制配备；优化中小学教师资源配置；优化中小学教师资源配置；深化中小学教师职称和考核评价制度改革；健全职业院校教师管理制度和深化高等学校教师人事制度改革。

包括全面推进中小学教师“县管校聘”管理制度改革；盘活事业编制存量向教师队伍倾斜；推进中小学校长职级制；推动建立省、市、县三级教师周转编制制度；鼓励和支持各地采取面试+笔试、直接面试、考察聘用等方式招聘教师；提高中小学教师高级岗位结构比例并明确具体比例；积极推进高等学校人员总量管理等。

意见要求，接下来要深入推进县域内中小学教师校长交流轮岗，实行学区（乡镇）内走教制度。明确县域内每年义务教育阶段教师城乡交流人数占教师总数的比例不低于5%，义务教育阶段教师在同一所学校连续任教9年以上，校长在同一学校任满2届，原则上要在本县域内交流轮岗。

同时，向地市和高等学校下放教师职称评审权。提高中小学教师高级岗位结构比例，幼儿园达到8%、小学达到15%、初中达到30%、高中达到40%。

积极推进高等学校人员总量管理，鼓励高等学校推进内设机构取消行政级别试点。严把高等学校教师选聘入口关，严格高等学校教师职业准入。推动高等学校教师职称制度改革，将评审权直接下放至高等学校，由高等学校依法依规自主组织职称评审、自主评价、按岗聘任。

开办初中毕业起点 五年制专科 培养保障幼儿园师资

据新华社电 国务院近日出台关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，社会各界对学前教育空前关注，尤其是如何加强幼儿园师资队伍建设。意见中对学前教育师资培养、培训、管理都有具体措施出台。其中，把“大力培养初中毕业起点的五年制专科层次幼儿园教师”作为幼儿园教师培养主渠道。

针对提高幼儿园教师质量，广东省教育厅副厅长王创说，除了办好幼儿师范院校和学前教育专业，为学前教育培养本专科层次教师队伍，还要大力培养初中毕业起点的五年制专科层次幼儿园教师，这会成为将来幼儿园教师培养的主渠道。广东逐步将幼儿园教师学历提升至专科，完善幼儿园教师准入和招聘制度，新入职教师必须取得教师资格。

记者调研发现，很多高校的本科层次学前教育专业规模不大，且毕业生从事学前教育行业的也相当少。王创说，学前教育阶段虽然没有科学文化知识的学习要求，但幼儿园需要的是全科教师，也就是舞蹈、绘画、音乐等等，即“吹拉弹唱跳画”都会的老师。从初中毕业生中选取有志于从事学前教育的学生，进行五年制专科层次的培养，更符合幼师的职业特点，其职业发展的连续性也更强。