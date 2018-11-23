倒计时50天，艺考“黄埔军校”校长教你应对新艺考

美术术科面临的第一场大考，牵动众多考生及家长的热切关注，考场变化、计算机辅助评卷，意味着什么，让大家忐忑不已。

南方网讯 2019年美术术科统考将于2019年1月12日举行。根据广东省教育考试院《关于广东省2019年普通高等学校招生艺术类和体育类术科统一考试有关事项的通知》内容，2019年起美术术科统考考试组织工作由各地市招生办（考试中心）具体组织实施，原则上安排在各地级市以上政府所在地国家教育考试标准化考点进行。美术术科统考的《素描》《速写》和《色彩》三个科目全部实行计算机辅助评卷。

这是美术术科面临的第一场新大考，牵动众多考生及家长的热切关注，考场变化、计算机辅助评卷，意味着什么，让大家忐忑不已。在艺考还剩50天的时候，南方网教育频道走进素有艺考行业中的“黄埔军校”之称的一尚美术教育，专访周岚校长，探讨新艺考应对之路。

应届艺考生对策：四字真言

今年艺考与往年区别非常大，作为应届生，首当其冲，没有借鉴没有经验，有什么对策呢？

据官方公布资料显示，今年三科全部电脑辅助评卷。所谓计算机辅助评卷，据称是先将考生答卷录入电脑，由多位专家通过电脑阅卷，从不同的维度，对同一张卷子进行评判，最后由计算机根据程序自动合成成绩。周校长分析，新模式对比传统的阅真卷形式，无论对画面的要求，还是对整个教学要求，都被提升到一个新的高度；同时，今年考试场地是安排在各地级市以上考试标准化考点进行，意味着考场宽松，具备了现场写生的可能。

对此，周校长表示，考生可以通过请专家来评卷、参加一些模拟考，从中发现差距，特别是在色彩方面，“电脑改卷有没有一些技巧性的问题？画面呈现出来的面貌，哪些方面是突出的？哪些方面细节是要减弱的？对于学生来讲，除了首抓基本功，还要找到卷面得分点的一些方法。”

对于考场上的变化，周校长认为，广东省前几年都是考照片模式，而现场写生对考生的观察能力、概括能力要求更高。今年应届生特别是复读生，应该现在就开始要进入写生的考试模式。周校长总结今年应届考生的备考对策：“多练！多考！”。

艺考改革：兴趣VS应试

时下艺考生基本上是由两类学生组成。一类是对艺术专业有兴趣，希望能在艺术方面有所作为，怀揣着艺术梦想而踏上艺考之路。另一类是想通过艺术专业，以较低的文化分考上本科院校。而随着艺考改革，艺考的文化考分要求越来越高，特别是三科电脑辅助阅卷、场地改变带来的不确定性，未来艺考之路，为兴趣还是为应试？

周校长认为，广东省的艺考改革，是真正挖掘爱画画、能画画的孩子。 “今年的改革是我认为它是更积极的去释放一种信号，就是要百花齐放。对于人才的选拔，对于优质生源的吸纳是有好处的，从长远来讲，应该要这样子。” 不同于前几年的模板化教学应试，家长想规避文化科考硬伤，“绕一下就能够过关”的想法已经行不通了。周校长建议，孩子从小就有绘画兴趣的，假如真想走艺考，初中阶段就要练好基本功，造型能力、绘画技巧、审美能力等等，真正是基本功系统的训练，那么到后面高三，“怎么变题怎么改革，孩子都能理解、能画。这个才是真正能够让我们的孩子走到更远的一个方法。”

艺考辅导：正规+情怀

随着生活水平提高，兴趣教育意识的提升，越来越多的孩子几岁开始就练琴、学画、练舞蹈等等。就以画画为例，小到小区租两间房，两三个人就凑起一台班子，大到繁华路段一层楼的都有。家长选班的理由也各种各样，有说某某班的老师细心，或者说某某画室是小班教学等等，不一而足。实际上孩子需要怎样的教育才是正路？却没几个家长能说个所以然出来。

周校长也跟不少家长交流过，他们都存在着一些误区，比如某些家长喜欢就近选择，觉得方便，孩子就是去随便画一下、玩一玩就好了。周校长对此深表遗憾：“孩子培养创意、创造性的黄金年龄，就是四到八岁左右！ 在这个黄金时间，没有正确的引导，走上正道的话，对他以后发展是不利的。”说到教学细心或者小班模式等，周校长认为，论细心，没有一个老师会比妈妈更细心。细心只是态度，更重要的是专业性。比如班上教学只是临摹，一天到晚就画模板，那再怎么细心也教不出他的创造力。

说起培训机构，据周校长介绍，一尚画室在24年前成立时，当时社会上还没有形成这个行业，所有的培训方式、教研方法、教材等，都是一片空白。应该说一尚就是全国最早的一个美术培训机构。当时一尚做的培训、管理等工作，其实就是在形成这个行业的规则。“当市场发展、成了行业以后，我觉得最大的困难是什么？就是太模式化太成熟化。变成教学同质化严重。”很多培训机构是将培训做为一门生意，想的是怎么扩大，想的是怎么引资，“但是对我们来讲不是这个，我们最多的是教研，教学怎么能够突破模式化，让学生更多的发展，不要只是考一个本科，我们更多的是要考名校，要拿更好的成绩。” 周校长更直言，家长本身培养孩子，就是要当成一个素质教育，要能够懂得美欣赏美，而不能只是把绘画技法提高。家长跟孩子一起成长，“让他了解历史，了解美，了解画家。在这不停的各个方面渗入的情况下，他真的才会懂得美。”因此，周校长建议家长们，选择培训机构，首先机构要规范，有正规牌照，还要有专业的老师，专业的管理，更重要的是学校要有情怀去做这个事：对美术有情怀，对教育有责任心。