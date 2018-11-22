广东：培养、培训、管理三大方面深化新时代教师队伍建设

11月21日，广东省教育厅召开新闻通气会，对《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》进行权威解读。这是新中国成立以来，当中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月21日，广东省教育厅召开新闻通气会，对《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》进行权威解读。这是新中国成立以来，当中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。

广东省教育厅副厅长王创在通气会上总结，通俗来讲，教师队伍建设的实施意见主要分培养、培训、管理三大方面。其中，培养，即以新师范为牵头的教师教育振兴；培训，则是推动构建省市县三级教师发展中心建设，及加快推进集培训、教研、科研和电教“四位一体”的市县（区）教师发展中心建设培训体系，解决教师存量队伍水平提升的问题。“一位老师的职业生涯可能长达30年，对于绝大多数存量教师来说，不断学习、培训、提升将是伴随终生的。”管理则是以“县管校聘”制度改革为牵引，包括职称评审、考核制度等内容。

《实施意见》的主要创新点之一是为进一步加强教师队伍党建和师德建设，提出加强教师党支部和党员队伍建设、增强思想政治工作，建立教师师德承诺制度、师德违规行为曝光制度、师德档案制度，将师德表现作为教师资格认定、考核评价、职称评聘的首要内容。

培养

实施广东“新师范”建设

提升教师专业素质能力

为深化教师教育改革，解决广东教育资源不平衡和教师培养培训质量滞后与教育事业发展等问题，广东率先提出“新师范”建设，着力推进教师教育改革。

近年来，我省高度重视教师教育，出台了加强师范生师德养成和教育情怀培养，加大力度优化师范院校布局和师范生培养结构，创建国家教师教育创新实验区，实施公费定向师范生培养试点，深化人才培养模式改革，着力培养教师信息化能力，推进师范类专业认证，成立教师教育联盟等一系列政策措施，取得了一定成效，培养造就了一大批合格教师。

据悉，从2018年开始按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向从教、限期服务”原则每年为粤东西北地区中小学培养一批学前教育、特殊教育、小学全科教师和紧缺学科教师。借助公费定向师范生培养的政策契机切实改善和提高生源质量，扩大招生宣传，吸引优质生源报考师范专业，培养一批“下得去、留得住、教得好、有发展”的乡村教师。

培训

“精心、精细、精准”

助推广东省教师培训工作新发展

教师培训是加强教师队伍建设的重要内容，是提升教师整体素质和专业发展水平的有效手段和途径。

目前，全省共有中小学幼儿园专任教师127万，教师培训工作量大且面广。近年来，省教育厅以“强师工程”为抓手，通过深入组织实施“幼儿园教师和特殊教育教师能力达标工程”、“中小学教师素质强化工程”和“职业院校教师能力提升工程”，进一步提升和加强我省中小学幼儿园教师、校（园）长队伍专业化水平。

近年来，省教育厅从全局出发，根据我省教师队伍建设实际，不断加强培训规划、项目指导、经费管理等制度建设，推进培训基地建设，全面谋划和统筹指导全省开展教师培训工作。一方面承担全省中小学和职业教育教师分层分类的省级培训任务，另一方面推动校地协同，承担、指导地市教师培训工作，充分发挥省级中小学教师发展中心的引领、带动、辐射作用。同时，加快推进集培训、教研、科研和电教“四位一体”的市县（区）教师发展中心建设，印发《关于推进县级教师发展中心建设的意见》和《关于推进市级教师发展中心建设的意见》，力争到2020年，每个市、县均建成一所教师发展中心，省财政对粤东西北市县教师发展中心建设给予补助。通过构建省、市、县三级教师专业发展体系，为教师、校（园）长分层分类精准培训“落地生根”提供保障。

管理

盘活事业编制存量

全面实行“县管校聘”

“教育改革进入深水区和攻坚期，在教师队伍管理方面还有一些难啃的硬骨头。”省教育厅副厅长王创在解读《实施意见》时说到。

新出台的《实施意见》对教师队伍管理提出了六大方面：第一是创新和规范中小学教师编制配备。盘活事业编制存量，优化编制结构，向教师队伍倾斜，采取多种形式增加教师总量，优先保障教育发展需要。第二是优化中小学教师资源配置。实施中小学教师“县管校聘”，深入推进县域内中小学教师校长交流轮岗，实行学区（乡镇）内走教制度。第三是完善中小学幼儿园教师准入和招聘制度。完善中小学教师资格考试制度，鼓励和支持各地创新中小学幼儿园教师招聘办法，采取面试+笔试、直接面试、考察聘用等方式招聘教师。第四是深化中小学教师职称和考核评价制度改革。推进开展5年一周期的中小学教师资格定期注册，积极推进中小学校长职级制改革。第五是健全职业院校教师管理制度。落实职业院校用人自主权，完善教师招聘办法。第六是深化高等学校教师人事制度改革。推动高等学校教师职称制度改革，将评审权直接下放至高等学校，由高等学校依法依规自主组织职称评审、自主评价、按岗聘任。

《实施意见》提出了将全面提升教师思想政治素质和职业道德水平、振兴教师教育、深化教师管理制度改革、提高教师职业地位待遇等。提出了落实各级党委政府在加强教师队伍建设组织、经费、督导等保障方面的责任。到2022年，教师学历明显提升，幼儿园专任教师大专以上学历比例达到90%，小学、初中专任教师本科以上学历比例分别达到80%和95%，高中阶段学校教师硕士研究生以上学历比例达到20%，职业院校专业课教师中双师型教师比例稳定在60%以上，高等学校新增国家级高层次人才600名以上。

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