分享：看完师姐这些话，报考医科更有谱了

自从11月10日南方新闻网主办、广东祈福医院协办的“高考实验室—预见未来的你”趣味体验公益活动举行后，吸引了社会各界关注，特别是有兴趣报考医科的高中生及家长，纷纷在后台留言点赞，并提出对医科学习及职业的种种疑问，就此，南方网特邀请两位新毕业，进入医院工作的医科“师姐”，分享她们的学医、职业心路历程。

自从11月10日南方新闻网主办、广东祈福医院协办的“高考实验室—预见未来的你”趣味体验公益活动举行后，吸引了社会各界关注，特别是有兴趣报考医科的高中生及家长，纷纷在后台留言点赞，并提出对医科学习及职业的种种疑问，就此，南方网特邀请两位新毕业，进入医院工作的医科“师姐”，分享她们的学医、职业心路历程。

受访医生：

欣：广州中医药大学本科和硕士研究生，现工作于广东省中医院针灸科。

蔚：英国卡迪夫大学硕士，物理(康复)治疗专业 现工作于中山大学附属第三医院康复科

南方网：如何和“医学路”结缘？分享一下你学习过程中的一些困难和感受？

欣： 选择读针灸这个专业其实当时还是考虑了很久的，因为我觉得这个是一个非常重要的决定，它会决定着你以后职业生涯的一个方向，因为我觉得针灸是一门技术活，有一门技术傍身，带着针到外面我就能够治病救人了。

第一次正式接触针灸大概是本科大三的时候，当时是在医院见习的时候去到的针灸科室，当时医生是给一个中风恢复期的患者做舌针，患者一开始说话是有点含糊不清的，医生做完之后那个患者说话明显比做之前有改善，能清晰地发单音和简单的词语，真的好神奇！

学医的过程中，也会有迷茫、犹豫的时候，会问自己，到底选择学医是不是正确的，学医到底是为了什么？但是每当看到患者的病痛有所改善，患者及家属笑着道谢的时候，感觉一切都是值得的。当然还有身边一起学医的小伙伴，虽然大家偶尔也会吐槽学医的艰辛，但更多的是互相扶持，互相鼓励。

蔚： 选择这个行业是对生命的敬畏以及觉得这是一个非常有意义的工作，毕竟救死扶伤是我们中华人民的美德，我希望自己是个有价值的人，也希望是一个值得别人尊重的人，所以坚定了信念选择了这个竞争压力大，学习压力大，工作压力大的行业。

当然在这个过程中也遇到过很多困难，有过迷茫。我们临床上会遇见很多复杂的疾病的病人，之前也缺少大量的临床实践的机会，所以医患关系的处理，业务水平等问题都成为了我工作之余的“心头病”。于是，工作两年以后，我选择去到康复专业发展特别前沿的发达国家学习他们先进的学科理念和知识，希望能够让自己在这个岗位上有更大的作为。

南方网：刚从象牙塔毕业开始新的人生旅程，你所从事的医生工作实际是怎样的，和曾经想象中有何不同

欣： 实习跟正式入职还是有很大差别的。实习的时候上面会有师兄师姐顶着，自己做得不好的地方也可以再学习/改正。但是正式入职之后，自己就是一个一线医生了，需要承担更多的责任。

蔚： 参加工作以后，的确有很多有意思并且颠覆我想法的事情发生。之前我一直以为，只要有扎实的专业知识，并且努力工作，用心对待患者就能获得患者和家属的认可。然而我也忽略掉很多人文关怀方面的问题。康复科是个特别的科室，很多患者都是偏瘫或者截瘫，这些慢性的长期的功能的缺失会让他们表现出焦虑，抑郁等不良情绪。同样，长期的陪伴和等待家属也会有很多不良情绪。因此，有的时候即使我们医生已经尽力了，可能还会有家属跟我们抱怨，不满，甚至有一次有一个妈妈在楼廊里因为检查没能及时做上治疗指着我骂了起来，当然也会有一些病人因为认知障碍动手打医生也是常见的。刚开始的时候，我很不争气的回家哭鼻子，但是后来仔细去思考，用心体会病人的疾苦，家属的心酸，作为一个健康的人，我觉得应该最大限度的理解和体谅他们。于是，有时候病人认知不好打我一下，我会笑着握住他的手，说：阿叔，你不是故意的我知道，你小心一点哈，这样容易打到轮椅上会痛。这样之后有时候甚至能够看到病人眼里的泪水。所以，很多医患关系是需要相互理解，相互支持的。希望未来我能做的更好。

南方网：作为一名刚入职的医生，你对自己的未来有何规划？有考虑过将来怎么发展自己，怎么规划未来的方向吗？

欣： 作为一名刚入职的医生，而且是在三甲医院这么大的平台，未来还是有很多的可能性，还是有很大的发展空间的。目前我的想法先在临床上好好工作几年，积累一些临床问题，有机会再进一步学习，有可能的话，过几年读个博士吧。当遇到瓶颈的时候，让自己沉淀下来，这样带着问题去学习可能会更好。

蔚： 未来我希望自己能够在临床科学，教学和研究三方面，都能有所发展和进步。在临床科学方面希望自己能够累积更多的临床经验，得到患者的信任和同行的认可。在教学方面希望自己赶快考下大学教师资格证能够更加规范的去教学育人。在科研方面希望自己能够发挥留学生的优势，多动脑筋突破医学的边界，为科学研究做贡献。自己也在努力积极的准备考博士，希望自己能更专业，更尖端，在领悟里更有说服力，为突破自己不断努力吧！

南方网：对于想要从医的高中师弟师妹，在学习上和思想上你有何建议？学医对成绩有什么要求吗？

欣： 对于想学医的高中师弟师妹来说，我觉得最重要的是先去跟身边从医的人了解一下医疗行业到底是怎么样的，目前这个行业的现状是怎么样，医生的日常工作又是怎么样的，到底适不适合自己。因为很多人说想学医，但是他们对医疗行业和医生的工作根本不了解，有可能是从电视上看到当医生很伟大很酷，也有可能是因为家里人说学医前途好之类的。所以我建议是先了解清楚，再作选择。对于成绩方面，老实说，学医的成绩门槛不低，特别是想去协和、华西、同济等更好的学府的话，成绩的要求就更高了，所以好好努力吧骚年们！

蔚： 对未来想学医的师弟师妹们，我想说：没有一个职业是轻松的，没有一个职业是可以掉以轻心的，也没有一个职业是没有烦恼的。但是如果能够成为一名医护人员，你可能会承受日夜颠倒之劳苦，却收获千百生命奇迹的喜悦；你可能殚精竭虑每一天，却能感受战胜病魔的成就感；你可能会遭受不理解和白眼，但你也会因为病人的一句支持感谢和信任感恩生命的美好。所以，尽管我们需要读很多的书，念很多年的学，但是学姐在这里支持你们，鼓励你们加入我们的行列，成为一名优秀的医生，接受考验，成就自己和病人的美好未来。学习普通我觉得也没关系，因为毕竟学医的道路很漫长嘛～即使你先读了一个普通的本科，你也有机会继续努力攻读一个好的硕士或者博士，因为学姐我的硕士是世界前100的大学哦～只要有一颗成为优秀医生的心，我相信一定有机会实现自己的梦想哒！

南方网：你有无什么崇拜的专家或以其为发展目标的人物（类似偶像）？

欣： 崇拜的专家太多太多了，像我们医院的国医大师禤国维教授，像我们针灸科的大科主任符文彬教授，我的硕士研究生导师谢长才教授，都是吾等之楷模，医德医术上都要好好向这些前辈学习学习。