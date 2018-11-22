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留美人数增长率创新低 加州和纽约是最热门目的地

2018-11-22 09:05 来源：广州日报 李琼
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　　美国国际教育协会（IIE）和美国国务院教育和文化事务局（ECA）日前发布了最新的年度国际教育报告。

　　根据报告，美国仍然是全世界最大的留学目的地，在美国的国际学生人数连续第三年超过100万，2017/2018年度留美人数更是达到创纪录的1094792人，较上年增长1.5%，该增长率已经连续三年下滑，且创下了近十年来的新低。本科、研究生以及非学位课程（主要是证书类课程、交换生、继续教育、非学分课程、语言课程等）的在读国际学生人数与上一年度相比都有一定程度的下降。中国仍然是美国的最大留学生生源国，中国留美学生数量达到了363341人，占全部国际生数量的33.2%。

　　影响因素：学费贵学制长

　　在调查中，不少国际学生表达了对美国政府及社会对国际学生的友好程度、安全问题、签证难度以及毕业后留美工作的难度等方面的担忧。一些美国大学也表达了对被录取的国际学生是否会来入学的担忧。

　　琥珀教育广州分公司运营部项目经理汤慧艳表示，留学费用和政策影响也很大。在2017年全球留学费用排行榜中，美国以年均35705美元的留学开支排名第二。近年来，美国大学学费更是逐年攀升，排名前50的美国私立大学2017~2018年学费平均上涨3.6%，有些学校甚至超过4%。除此之外，美国“本科四年，硕士两年”的较长学制也是导致留学费用高的重要因素。

　　纽约大学连续五年成为国际学生人数最多的美国大学；加州和纽约州是对国际学生吸引力最大的地方。2017~2018年度，工科、商科以及数学和计算机专业仍然是国际学生首选的三大热门方向。STEM（科学、技术、工程和数学总称）依然热门，商科是国际学生选择第二多的专业方向，但同比人数下降了2.3%。现在留学生越来越关注长远发展，注重留学的实用性。

编辑： 唐巧燕

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