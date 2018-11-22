电子竞技和游戏产业已趋于成熟 不少大学开设相关专业

随着全球网络游戏市场的高速增长，如今，电子竞技游戏逐渐被公众认可，并以惊人的速度融入日常生活。近日，陪跑七年的中国战队IG斩获英雄联盟全球总决赛世界冠军，由此也带动大家对于电子竞技行业的关注。

随着全球网络游戏市场的高速增长，如今，电子竞技游戏逐渐被公众认可，并以惊人的速度融入日常生活。近日，陪跑七年的中国战队IG斩获英雄联盟全球总决赛世界冠军，由此也带动大家对于电子竞技行业的关注。

琥珀教育广州分公司项目经理周廷岳表示，电子竞技正在以一个令人瞠目的速度发展壮大。“玩游戏”也是一个名正言顺的专业了，不过该专业的目标并非是培养电竞职业玩家。所谓“电子竞技专业”，其实是在高校数字媒体艺术专业下新设的数字娱乐方向，主要培养电子竞技管理、游戏策划方面的人才，课程设置包括与电竞相关的产业管理、运营策划等课程，还包括社会学、经济学、心理学等。

目前，电竞行业在中国虽然市场前景广阔，但是产业成熟度还是有所欠缺。而在英美这两个国家，电子竞技和游戏产业已经趋于成熟，不少大学也开设有相关的专业。所以，如果有电竞梦想，可以充分考虑自身兴趣和未来就业前景，选择合适的院校去深造。

启德留学专家介绍，电子竞技本身是一种人与人之间强对抗性的游戏，其产业链从上游到下游是一个完整的体系，非常需要相关的人才。具体来说，需要以下几类人才：

上游研发方向：研发与游戏设计、游戏角色关卡设计师、电竞外设设计；

职业战队方向：职业运动员、教练康复师、俱乐部运营、管理学等；

电竞赛事方向：赛事承办、运营、赛事裁判、主持解说、音视频采编、计算机设备维护、赛事编导等；

电竞媒体方向：主播、电竞记者、电竞媒体编辑、电竞栏目策划视频制作、数字营销。

美国 推荐电竞专业五大高校

美国电子竞技和游戏产业发展历史悠久。从主机游戏到PC游戏，再到移动游戏，美国三大游戏行业都经历了新生、成长、成熟阶段，细分游戏产业链成熟完整。美国娱乐软件协会的一份报告显示，2017年美国游戏行业收入达到360亿美元，同比增长18%。

美国开设电竞相关专业的高校推荐——

一、南加州大学（University of Southern California）互动媒体及游戏专业（Interactive media and games）：

南加州大学电影学院是全美最负盛名的电影学院之一。互动媒体及游戏专业是电影学院开设的七大专业之一，虽然顶着“互动媒体”这一高大上的称谓，但事实上，该专业的主要目的是培养以创意总监（在大部分公司中是主管游戏研发的最高职位）为职业生涯目标的游戏设计师。该专业在U.S.news最佳游戏设计专业排行榜上高居榜首。

二、纽约大学游戏中心（New York University, Game Center）游戏设计专业（Games Design）：

作为新开设不过几年的游戏设计专业，纽约大学游戏中心的游戏设计专业在2017年成功挺进U.S.news最佳游戏设计专业排行榜的前十位，可谓发展迅速。游戏中心开设的课程完全是游戏方向的，同时很注重游戏的艺术表现。必选课程有游戏设计，主要以实体游戏为主，在减少技术限制的情况下，发挥自己的创造思维，通过纸上原型或者物理游戏等方式来探索不同的游戏设计方法，学期项目也包括各种桌游、桌面角色扮演、真人游戏等。

三、卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）游戏设计（Games Design）专业：

该大学素有“计算机神校”之称，这为其游戏设计专业提供了强大的技术背景支撑。学校中的娱乐技术中心由卡内基梅隆大学的计算机学院（全美排名前三位）和设计学院（全美排名前五位）联合开设。毕业后的学生大都进入了美国的游戏产业，业内的口碑也一直不错。

四、俄亥俄州立大学（The Ohio State University）电子竞技专业（Esport Program）：北美第一体育强校俄亥俄州立大学新开设了电子竞技专业。 该校设置了从本科到硕士与电竞专业相关的课程，包括电竞管理、游戏设计、计算机编程、电竞商业化以及康复治疗。

五、加州大学欧文分校（University of California, Irvine（UCI））电子竞技专业（Esport Program）：加州大学欧文分校2015年就开设了电竞项目，而2016年，UCI已经拥有了自己的电竞馆，还颁发LOL（英雄联盟）奖学金。

英国 游戏专业就业率达95％

英国的游戏产业在全球也颇有知名度。英国游戏开发商凭借其创新性、创造力、幽默感和电子互动娱乐技术赢得了全球美誉。从《古墓丽影》《哈利波特》到《侠盗列车》，英国游戏产业跻身全球最受欢迎的游戏之列，且占据了游戏市场的很大比重。在英国学习游戏相关专业，无论是在英国工作还是回国发展，都有不错的前景。有相关数据显示，英国游戏专业的毕业生就业率高达95％。

英国开设电竞相关专业的高校推荐——

一、阿伯泰大学（Abertay University）计算机游戏技术专业（Computer Game Technology）：

这所学校虽然综合排名不算突出，但其开设的计算机游戏技术课程世界领先。学校还拥有欧洲为数不多的电脑游戏和虚拟娱乐研究中心（IC-CAVE）。凭借强大的行业关系和项目合作，该课程的学生不仅能够学习掌握游戏开发所必需的技能，还能在实践中建立自己的人脉网络。

二、提兹塞德大学（University of Teesside）游戏设计硕士专业（MA Games Design）：

提兹塞德大学的游戏设计硕士专业也是欧洲最先进的行列之一。每年还会举办国际电脑游戏盛会Animex（国际动画节）。这个课程提供在这个快速增长的行业中取得成功所需的商业、理论和实践技能。虽然主要关注游戏设计，但所学的技能也适用于更广泛的游戏行业。

三、南安普顿大学（University of Southampton）游戏设计硕士专业（MA Games Design）：

南安普顿大学的课程是设置在艺术学院而不是计算机科学或技术系，它鼓励创造性地开发游戏设计，同时发展技术技能。学生不仅将学习开发自己的游戏，还将全面了解游戏设计商业和营销技巧，以帮助提升职业发展或推进自己的商业创业。学生还能通过学校的游戏设计中心与来自世界著名计算机科学团队的同事合作。

四、纽卡斯尔大学（Newcastle University）计算机游戏工程硕士专业（Computer Game Engineering MSc）：

纽卡斯尔大学的计算机游戏工程硕士专业毕业生就业率达97%。该课程适合计算科学、信息系统、数学或工程等专业背景的同学。毕业生不仅能在在线游戏领域发挥所长，也能在人工智能和人机交互等领域做出贡献。

五、利兹大学（University of Leeds）高性能图形和游戏工程硕士专业（MSc High-Performance Graphics and Games Engineering）：

这个专业将为计算机科学高性能应用的设计奠定基础，毕业生将会在游戏行业的尖端就业，并将开发高性能的平台上的计算机图形，或为下一代游戏编写引擎。

六、伦敦艺术大学（University of the Arts London）游戏设计硕士专业（MA Game Design）：

该专业关注游戏设计规范在更大范围内的影响，关注这些想法是如何影响数字文化的。它会帮助学生理解游戏的特殊价值与设计这一重要的行业，并将两者结合起来，清楚游戏规范的重要性。学生可以享用大学的各类先进资源，如电子时基互动媒体、版画复制系统、图表设计和视觉交流等设备。